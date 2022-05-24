Це піар, - в Офісі президента відреагували на запровадження в Угорщині надзвичайного стану

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав запровадження Угорщиною надзвичайного стану "через війну в Україні" PR-позицією тамтешнього уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна, про він заявив в ефірі телемарафон UAразом.

В Офісі президента вважають, що угорський уряд свідомо намагається змістити акценти з війни на її наслідки для світу. Такий підхід сприяє керівництву РФ.

"Це піар-позиція уряду Угорщини. Такі позиції постійно. Вони ж спілкуються, напевно, у них є лобі російське, є певний контакт із Російською Федерацією. Вони зараз починають відпрацьовувати програму максимальної кількості інформаційних приводів, які були б не на руку Україні чи європейської проукраїнської єдності", – пояснив Подоляк.

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