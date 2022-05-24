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Це піар, - в Офісі президента відреагували на запровадження в Угорщині надзвичайного стану

венгрия

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав запровадження Угорщиною надзвичайного стану "через війну в Україні" PR-позицією тамтешнього уряду.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на РБК-Україна, про він заявив в ефірі телемарафон UAразом.

В Офісі президента вважають, що угорський уряд свідомо намагається змістити акценти з війни на її наслідки для світу. Такий підхід сприяє керівництву РФ.

"Це піар-позиція уряду Угорщини. Такі позиції постійно. Вони ж спілкуються, напевно, у них є лобі російське, є певний контакт із Російською Федерацією. Вони зараз починають відпрацьовувати програму максимальної кількості інформаційних приводів, які були б не на руку Україні чи європейської проукраїнської єдності", – пояснив Подоляк.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Угорщина вводить надзвичайний стан через війну в Україні, - Орбан

Автор: 

Угорщина (2266) надзвичайний стан (182) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+12
В Угорщині вистачає своїх подоляків, арестовичей, єрмаків та іншого гівна.
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24.05.2022 23:34
+8
Так є з кого приклад брати.Піарщик піарщика бачить здалеку
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24.05.2022 23:32
+7
"Це піар", пропіарився Подоляк на піарі Орбана
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24.05.2022 23:35
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Так є з кого приклад брати.Піарщик піарщика бачить здалеку
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24.05.2022 23:32 Відповісти
не надо было реагировать.
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24.05.2022 23:32 Відповісти
В Угорщині вистачає своїх подоляків, арестовичей, єрмаків та іншого гівна.
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24.05.2022 23:34 Відповісти
Вірити зараз Медведчуку - показувати свій рівень розвитку.
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25.05.2022 10:17 Відповісти
"Це піар", пропіарився Подоляк на піарі Орбана
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24.05.2022 23:35 Відповісти
У венгров сумашедший ген империализма.
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24.05.2022 23:37 Відповісти
Чья б корова мычала
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24.05.2022 23:39 Відповісти
подоляк а что вы сделали полезного для Украины сдали юг ?отправили в плен на муки азовцев?два месяца обсырали запад который кричал о готовящемся нападении *****?сделали максимально благоприятные условия для безпрепятственного прохода к Киеву и геноцида украинцев? а теперь вы нелепые отмазки лепите про то почему не сказали не предупредили людей чтобы те спасли себя и детей своих но вместо этого обманывали их обрекая на жуткие муки и смерть А тем временем Бонэвтик спрятал свою семью подальше от опасности ...
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24.05.2022 23:41 Відповісти
А зачем ты нагло врешь?
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25.05.2022 10:01 Відповісти
Як то кажуть, клован клована бачить здалека.
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25.05.2022 00:06 Відповісти
Це замах на Закарпаття,довбані зебіли! Вже вдруге від початку повномасштабної війни!
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25.05.2022 00:13 Відповісти
Звичайно..,хоче бути готовим…
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25.05.2022 02:02 Відповісти
У себе в країні лад наведи.
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25.05.2022 01:18 Відповісти
Це не піар,.. а надія , що рашка переможе і буде можливість , забрати те що путін обіцяв.…..,
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25.05.2022 02:00 Відповісти
Дурной пример (пиар) заразителен.
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25.05.2022 03:23 Відповісти
краще б до шашликів у червні готувались!!
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25.05.2022 09:13 Відповісти
Як ПіаР-щік, Орбан вартий мільярда подоляків, єрмаків та інших клоунів
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25.05.2022 10:10 Відповісти
 
 