Вторгнення Росії в Україну, можливо, стало початком Третьої світової війни, - Сорос

Фінансист-мільярдер Джордж Сорос заявив у Давосі, що вторгнення Росії в Україну, можливо, стало початком Третьої світової війни, тому найкращий спосіб для Заходу зберегти вільну цивілізацію – перемогти сили Путіна.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ЛІГА.

"Вторгнення могло стати початком Третьої світової війни, і наша цивілізація може не пережити її. Найкращий і, мабуть, єдиний спосіб зберегти нашу цивілізацію – якнайшвидше перемогти Путіна. У цьому суть", – цитує Сороса агентство Reuters.

Сорос упевнений, що Путін, який казав, що "спецоперація" в Україні досягне всіх цілей Кремля, тепер вважає, що вторгнення було помилкою, і готується до переговорів про припинення вогню.

"Але перемир'я неможливе, тому що йому не можна довіряти. Чим слабший Путін, тим більш непередбачуваним він стає", – сказав Сорос.

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На думку мільярдера, Євросоюз має зрозуміти, що Путін може припинити постачання газу, на який нині припадає близько 40% потреб Європи, "поки це справді боляче".

"Я не можу передбачити результат, але Україна безумовно має шанси на перемогу", – підсумував фінансист.