Заява російського генштабу про "свідоме уповільнення наступу" в Україні є брехнею, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заява з Росії про нібито свідоме уповільнення наступу російських військ в Україні є брехнею.

"Сьогодні з Росії прозвучала чергова абсолютно неадекватна заява про те, що вони нібито спеціально пригальмовують наступальні дії. Що ж, після трьох місяців пошуку пояснень, чому їм не вдалося зламати Україну за три дні, вони не придумали нічого кращого, ніж стверджувати, буцімто так і планували", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що на сьогодні в Україні вбито майже 30 тис. російських солдатів, збито понад 200 літаків, знищено тисячі російських танків, бронемашин та іншої їхньої техніки, а також майже повністю витрачено весь російський боєзапас ракет.

"І це вони хочуть перекрити брехнею про те, що нібито воюють не на повну силу. Жалюгідно. І настане час, коли вони самі це визнають", - сказав президент.

Як повідомлялося, вранці 24 травня міністр оборони РФ Сергій Шойгу назвав уповільнення наступальних дій в Україні "свідомим". За його словами, російські війська нібито створюють "гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів" з оточених Росією міст і сіл на півдні та сході України, а також нібито "оголошують режим тиші".

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