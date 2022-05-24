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Заява російського генштабу про "свідоме уповільнення наступу" в Україні є брехнею, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що заява з Росії про нібито свідоме уповільнення наступу російських військ в Україні є брехнею.

"Сьогодні з Росії прозвучала чергова абсолютно неадекватна заява про те, що вони нібито спеціально пригальмовують наступальні дії. Що ж, після трьох місяців пошуку пояснень, чому їм не вдалося зламати Україну за три дні, вони не придумали нічого кращого, ніж стверджувати, буцімто так і планували", - заявив Зеленський у вечірньому відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що на сьогодні в Україні вбито майже 30 тис. російських солдатів, збито понад 200 літаків, знищено тисячі російських танків, бронемашин та іншої їхньої техніки, а також майже повністю витрачено весь російський боєзапас ракет.

"І це вони хочуть перекрити брехнею про те, що нібито воюють не на повну силу. Жалюгідно. І настане час, коли вони самі це визнають", - сказав президент.

Як повідомлялося, вранці 24 травня міністр оборони РФ Сергій Шойгу назвав уповільнення наступальних дій в Україні "свідомим". За його словами, російські війська нібито створюють "гуманітарні коридори для евакуації мирних жителів" з оточених Росією міст і сіл на півдні та сході України, а також нібито "оголошують режим тиші".

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Автор: 

армія рф (17264) Шойгу Сергій (626) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+11
Вова,вони міста на друзки рвуть, де ти побачив сповільнення. Поїдь на Донбас. Там реальність
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25.05.2022 00:10
+9
Да пошел ты
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25.05.2022 00:02
+9
Германия сознательно замедляет темпы наступления, чтобы "избежать жертв среди мирного населения", заявил Франц Гальдер на заседании генерального штаба
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25.05.2022 00:08
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Да пошел ты
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25.05.2022 00:02 Відповісти
брехливе сученя.
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25.05.2022 00:04 Відповісти
Германия сознательно замедляет темпы наступления, чтобы "избежать жертв среди мирного населения", заявил Франц Гальдер на заседании генерального штаба
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25.05.2022 00:08 Відповісти
Тувинцю Шойгу до арійця Гальдера - як мені до Наполеона. 😊 Гальдер - кадровий кар'єрний вояка, який через кар' єрні щаблі не перескакував. А Шойгу навіть в армії строкову не злужив - олені з верблюдами пас.
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25.05.2022 00:13 Відповісти
Да рашисты даже когда обосрутся найдут оправдание и героизм в своих действиях. Еще и легенду выдумают и наградят себя
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25.05.2022 00:09 Відповісти
Деког стало надто багато в ефірі. Думає, що так рейтинг пітніме. Хоча тому декому іноді краще жувати, щоб писок був зайнятий справою, яка нікому не шкодить.
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25.05.2022 00:09 Відповісти
так ему Срулик Эйнхорн советует. Срулику же не зря деньги платят, он у самого Вучича советником был.
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25.05.2022 01:00 Відповісти
Вова,вони міста на друзки рвуть, де ти побачив сповільнення. Поїдь на Донбас. Там реальність
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25.05.2022 00:10 Відповісти
так тримати вояки рузге, так тримати. А то гранати не тієї системи, динаміт не той, сонце рано заходить, зріть некуда, Да і ваабще, ихтамнет
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25.05.2022 00:14 Відповісти
Та да. Під мудрим кервництвом найвеличнішого ми впевнено йдемо до перемоги "семимильньіми шагами", як казала совкова пропаганда.
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25.05.2022 00:31 Відповісти
ти і тут среш ********* безмозкий,іди далі за лєнку "скумбрію па восем" сраку рви бидло
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25.05.2022 02:54 Відповісти
Після 1943 року улюбленим висловом нацистів було "вирівнювання лінії фронту " - коли треба було виправдать відступ! Однак у чомусь кацапи праві - втрати в бронетехнічі та екіпажах до неї такі, що наступать, як в перші дні агресії, вже не виходить Вже менше стає бажаючих "покосить укроп", та й танків та бронемашин набагато менше стало! Вже по десятку танків цілих, одним ударом, наші не захоплюють - як під Вершиновою Муравєйкою в кінці березня Тому кацапам важче зібрать "ударний кулак" для штурму наших позицій
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25.05.2022 06:30 Відповісти
 
 