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Україна отримає в травні від міжнародних партнерів до $2 млрд замість необхідних $5 млрд, - Марченко

сергей,марченко

Україна отримає у травні-2022 від міжнародних партнерів до $2 млрд, коли необхідно $5 млрд щомісяця, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"У травні у нас не буде цієї суми ($5 млрд. - Ред.). Наразі ми отримали лише $1,2 млрд. До кінця цього місяця ми очікуємо отримати до $2 млрд, але не $5 млрд", - сказав він під час онлайн-дискусії, організованої Atlantic Council у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Почасти Мінфін може закривати проблему ліквідності через воєнні облігації, але за місяць міністерство може залучити до $1 млрд через цей інструмент. Також Національний банк намагається підтримати уряд у такий історичний момент, що є абсолютно узгодженим із міжнародними партнерами, пояснив Марченко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна потребує активнішого фінансування від міжнародних партнерів, - Марченко

"Ми не використовуємо цей інструмент (фінансування Нацбанку. – Ред.) як ключовий. Але коли ми бачимо проблеми з ліквідністю на казначейському рахунку, ми приходимо до центробанку", – пояснив міністр.

Автор: 

фінансування (3103) Марченко Сергій (574)


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Топ коментарі
+27
а можно провести секвестр бюджета и перекинуть бабло с велыкого крадивныцтва или это другое?
можно бабки с президентского университета взять, или это низя трогать?
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25.05.2022 00:43
+26
Під асфальтом глянь,Марченко.Міжнародні партнери тобі нічого не винні.І я тобі відкрию секрет Полішинеля-далі міжнародні партнери будуть давати ще менше грошей.Так влаштований світ-коли збираєш допомогу-спочатку дають більше,а згодом цей струмок пересихає.Так що те,що тобі потрібно 5 ярдів щомісяця-нікого не @бе.Як це не сумно звучить.
Хай Зелупа візьме свого наполеонівського кашкета і йде з ним побиратися.
Принимать с любой стороны и в любых количествах.Пам'ятаєте?
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25.05.2022 00:52
+22
пусть ублюдок ответит почему он отказался от предложенного списания долгов?на кого он работает?
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25.05.2022 00:42
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Так, годуйте нас, одягайте нас, давайте нам зброю. А для чого тоді взагалі керівництво в Україні?
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25.05.2022 00:38 Відповісти
Відосіки знімати
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25.05.2022 06:20 Відповісти
Заберіть у агента бойка вкрадених на вишках 800 мільйонів доларів.
Націоналізуйте московський Київстар, нехай в країну гроші приносить, а також безпека. Конфісковуйте всі інші московитські активи.
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25.05.2022 07:21 Відповісти
Все залежить від становища на фронті. До кінця місяця сума може скоротитись ще.
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25.05.2022 00:42 Відповісти
пусть ублюдок ответит почему он отказался от предложенного списания долгов?на кого он работает?
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25.05.2022 00:42 Відповісти
Що означає підтримати уряд? Вони можуть не одержувати зарплату пів року. Прості не мають грошей,живуть якось,а уряд це багаті
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25.05.2022 00:42 Відповісти
Ну ти і тупа. Слів немає просто.
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25.05.2022 01:11 Відповісти
а можно провести секвестр бюджета и перекинуть бабло с велыкого крадивныцтва или это другое?
можно бабки с президентского университета взять, или это низя трогать?
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25.05.2022 00:43 Відповісти
Це ж геть не вигідно
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25.05.2022 06:21 Відповісти
Зелень бігає по світу з протягнутою рукою, а своє все просрали.
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25.05.2022 00:44 Відповісти
вихід напрошується один-включити друкарський станок .Так,це буде новий виток інфляції,але як заплатити пенсії 10 млн пенсіонерам і інші соцвиплати.
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25.05.2022 00:47 Відповісти
Так если его включить, то станет только хуже. Так как это не подкреплено экономикой.
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25.05.2022 00:48 Відповісти
Объясню проще.
Станок это обесценивание валюты и инфляция.
Инфляция государство не может обеспечить те же социальные гарантии, которые на себя взяло и проводить закупки.
Конец.
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25.05.2022 00:50 Відповісти
Пенсіонери голосували за зе. То тепер нехай їдять.
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25.05.2022 10:10 Відповісти
Під асфальтом глянь,Марченко.Міжнародні партнери тобі нічого не винні.І я тобі відкрию секрет Полішинеля-далі міжнародні партнери будуть давати ще менше грошей.Так влаштований світ-коли збираєш допомогу-спочатку дають більше,а згодом цей струмок пересихає.Так що те,що тобі потрібно 5 ярдів щомісяця-нікого не @бе.Як це не сумно звучить.
Хай Зелупа візьме свого наполеонівського кашкета і йде з ним побиратися.
Принимать с любой стороны и в любых количествах.Пам'ятаєте?
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25.05.2022 00:52 Відповісти
Да не. Деньги будут давать. Но исходя из того как сами решат, а не как захочет Марченко.
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25.05.2022 00:53 Відповісти
Йому точно грошей не дадуть , бо всі розуміють що відбувалося з виборами антикорупційного прокурора. В Афганістані корупція зжероа кошти амеріканських платників подптків і зараз нікто не захоче цього знову. Кошти будуть не йому а Україні і витрацатисябудуть під наглядом сзовні.Це і бісить деяких урядовців, бо корита не буде
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25.05.2022 06:33 Відповісти
кстати там судьи - депутаты, знакомые-родственники, "эффективные" госменеджеры и т.п. и вся остальная так называемая "элита" и дальше получают по ********** сидя в европах? хотя конечно глупый вопрос.
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25.05.2022 01:11 Відповісти
Треба в Лещенка запитати, скільки він особисто відірвав від армії
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25.05.2022 06:35 Відповісти
Швидше так, ніж ні.
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25.05.2022 06:51 Відповісти
Горе то какое, пилить нечего.
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25.05.2022 01:34 Відповісти
У Трухина возьмите! И в лес его тихонько, чтобы не отдавать!!
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25.05.2022 01:43 Відповісти
Помню предложение гениев экономики - сократить расходы на армию
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25.05.2022 01:57 Відповісти
Марченко думал шо запад будет заливать бабло чтобы тридварасы типа таможенников и директоров гос предприятий себе удвоенные зарплаты начисляли ? Нема дурних
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25.05.2022 01:58 Відповісти
А скільки ми будемо винні після всіх цих інвестуваннь? Доллар вже злетів і махає крилами. Цеж не подарункове інвестування.
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25.05.2022 03:21 Відповісти
Таможеники збільшили собі з/п з 50 000 до 112000грн.,і ви хочете щоб вам дали 5млрд.ви ж хапуги ***,корупціонери...
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25.05.2022 05:03 Відповісти
Сосед - следак в МВД. По-пьяни хвастался, что у него з/п сейчас 90 000 грн.
Денег, говорите, в стране нет ... Ню, ню.
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25.05.2022 08:43 Відповісти
Скорочуйтесь самі (держапарат), поки вас народ України не скоротив. За таку роботу утримувати мільйон чиновників немає змоги.
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25.05.2022 05:23 Відповісти
Війну закінчи спочатку, урод. Грошики він рахує. Боже, які ви зелені тварі!
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25.05.2022 06:07 Відповісти
Починайте ощипувати українців, як вирішив коцпачег гетьманцьів. Почніть з карткової системи і талонів на їжу
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25.05.2022 06:58 Відповісти
Якщо 95 квартал і зелені чмошники скинуться, то грошей вистачить до закінчення війни перемогою. Почніть з себе, ДБР, СБУ, відомства Буданова і так далі по списку, не забудьте проститутку Мосійчук і Беню.
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25.05.2022 07:04 Відповісти
Коломойшу за бороду потрясите. С него денег на 4 бюджета Украины высыпится
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25.05.2022 08:01 Відповісти
Хуже не будет! (с) Прикольно, бобики?
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25.05.2022 11:02 Відповісти
 
 