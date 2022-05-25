Україна отримає в травні від міжнародних партнерів до $2 млрд замість необхідних $5 млрд, - Марченко
Україна отримає у травні-2022 від міжнародних партнерів до $2 млрд, коли необхідно $5 млрд щомісяця, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
"У травні у нас не буде цієї суми ($5 млрд. - Ред.). Наразі ми отримали лише $1,2 млрд. До кінця цього місяця ми очікуємо отримати до $2 млрд, але не $5 млрд", - сказав він під час онлайн-дискусії, організованої Atlantic Council у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Почасти Мінфін може закривати проблему ліквідності через воєнні облігації, але за місяць міністерство може залучити до $1 млрд через цей інструмент. Також Національний банк намагається підтримати уряд у такий історичний момент, що є абсолютно узгодженим із міжнародними партнерами, пояснив Марченко.
"Ми не використовуємо цей інструмент (фінансування Нацбанку. – Ред.) як ключовий. Але коли ми бачимо проблеми з ліквідністю на казначейському рахунку, ми приходимо до центробанку", – пояснив міністр.
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Націоналізуйте московський Київстар, нехай в країну гроші приносить, а також безпека. Конфісковуйте всі інші московитські активи.
можно бабки с президентского университета взять, или это низя трогать?
Станок это обесценивание валюты и инфляция.
Инфляция государство не может обеспечить те же социальные гарантии, которые на себя взяло и проводить закупки.
Конец.
Хай Зелупа візьме свого наполеонівського кашкета і йде з ним побиратися.
Принимать с любой стороны и в любых количествах.Пам'ятаєте?
сидя в европах? хотя конечно глупый вопрос.
Денег, говорите, в стране нет ... Ню, ню.