Україна отримає в травні від міжнародних партнерів до $2 млрд замість необхідних $5 млрд, - Марченко

Україна отримає у травні-2022 від міжнародних партнерів до $2 млрд, коли необхідно $5 млрд щомісяця, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"У травні у нас не буде цієї суми ($5 млрд. - Ред.). Наразі ми отримали лише $1,2 млрд. До кінця цього місяця ми очікуємо отримати до $2 млрд, але не $5 млрд", - сказав він під час онлайн-дискусії, організованої Atlantic Council у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Почасти Мінфін може закривати проблему ліквідності через воєнні облігації, але за місяць міністерство може залучити до $1 млрд через цей інструмент. Також Національний банк намагається підтримати уряд у такий історичний момент, що є абсолютно узгодженим із міжнародними партнерами, пояснив Марченко.

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"Ми не використовуємо цей інструмент (фінансування Нацбанку. – Ред.) як ключовий. Але коли ми бачимо проблеми з ліквідністю на казначейському рахунку, ми приходимо до центробанку", – пояснив міністр.