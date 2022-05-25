ЗСУ за три місяці звільнили від російських військ 1016 населених пунктів, - Міноборони

Збройні сили України за три місяці війни звільнили від російських окупантів більше 1 тис. населених пунктів.

Про це в ефірі телемарафону сказав речник Міністерства оборони Олександр Мотузяник, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За ці три місяці українсько-російської війни українська армія звільнили вже більше тисячі населених пунктів від росіян, якщо точніше - 1016 населених пунктів", - сказав він.

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