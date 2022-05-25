Зараз в Україні декілька десятків дітей з ампутаціями кінцівок, які потребують протезування та тривалої реабілітації, - Зеленська в Давосі

Перша леді Олена Зеленська виступила в Українському домі в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) та розповіла про гуманітарну ситуацію в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Зазначається, що дружина Президента приєдналася до спілкування за допомогою відеозв'язку з Українського дому в Києві.

Перша леді продемонструвала учасникам фотографії українських міст до та після нападу росії, а також світлини українців, поранених унаслідок російських обстрілів.

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Зеленська зазначила, що нині – це образ усієї України: поранена, країна прагне жити далі й бореться за це.

"Коли стало зрозуміло, що ворог не просто руйнує цивільні об’єкти, а робить це свідомо – у нас понад 200 зруйнованих лікарень, – ми почали рятувати найуразливіших. Ми почали вивозити за кордон діток з онкологією. Ми вивозимо дітей-сиріт, і вихованців двох дитячих будинків ви можете зустріти у Швейцарії – їх прийняли кантони Берн та Во. Дякуємо за це", – повідомила Зеленська.

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"Ми рятуємо та забезпечуємо найнеобхіднішим тих, хто залишився в Україні. Інкубатори для перинатальних центрів... На сьогодні в Україні декілька десятків дітей з ампутаціями кінцівок, які потребують протезування та тривалої реабілітації. Це завдання, яким я зараз починаю займатися. Буду звертатися до провідних клінік світу. І зовсім новий наш проєкт – Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки", – додала дружина Президента.

Дружина Президента додала, що для підтримки України представники громадськості мають впливати на свої уряди, закликаючи їх посилити санкції щодо росії.

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"Що швидше вона їх відчує, то менше людей загине в Україні. А представники великого бізнесу, люди, які мають фінансовий авторитет у світі, можуть вплинути на ситуацію тим, що перестануть співпрацювати з російськими компаніями", – переконана дружина Президента.

Перша леді також розповіла, як їй вдається триматися у час війни: "У нас щодо цього є мем. Коли російські війська наступали під Києвом, вони з літаків кидали бомби на невелике затишне селище Бородянку. І коли наші люди повернулися, то помітили, що на стіні розбомбленої багатоповерхівки збереглася кухонна шафка. Звичайна, навіть із посудом. Так от тепер на питання "як ви?" у нас відповідають: як шафка з Бородянки, тримаюся. Ось так нині ми всі".

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