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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Зараз в Україні декілька десятків дітей з ампутаціями кінцівок, які потребують протезування та тривалої реабілітації, - Зеленська в Давосі

зеленська

Перша леді Олена Зеленська виступила в Українському домі в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) та розповіла про гуманітарну ситуацію в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.

Зазначається, що дружина Президента приєдналася до спілкування за допомогою відеозв'язку з Українського дому в Києві.

Перша леді продемонструвала учасникам фотографії українських міст до та після нападу росії, а також світлини українців, поранених унаслідок російських обстрілів.

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Зеленська зазначила, що нині – це образ усієї України: поранена, країна прагне жити далі й бореться за це.

"Коли стало зрозуміло, що ворог не просто руйнує цивільні об’єкти, а робить це свідомо – у нас понад 200 зруйнованих лікарень, – ми почали рятувати найуразливіших. Ми почали вивозити за кордон діток з онкологією. Ми вивозимо дітей-сиріт, і вихованців двох дитячих будинків ви можете зустріти у Швейцарії – їх прийняли кантони Берн та Во. Дякуємо за це", – повідомила Зеленська.

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"Ми рятуємо та забезпечуємо найнеобхіднішим тих, хто залишився в Україні. Інкубатори для перинатальних центрів... На сьогодні в Україні декілька десятків дітей з ампутаціями кінцівок, які потребують протезування та тривалої реабілітації. Це завдання, яким я зараз починаю займатися. Буду звертатися до провідних клінік світу. І зовсім новий наш проєкт – Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки", – додала дружина Президента.

Дружина Президента додала, що для підтримки України представники громадськості мають впливати на свої уряди, закликаючи їх посилити санкції щодо росії.

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"Що швидше вона їх відчує, то менше людей загине в Україні. А представники великого бізнесу, люди, які мають фінансовий авторитет у світі, можуть вплинути на ситуацію тим, що перестануть співпрацювати з російськими компаніями", – переконана дружина Президента.

Перша леді також розповіла, як їй вдається триматися у час війни: "У нас щодо цього є мем. Коли російські війська наступали під Києвом, вони з літаків кидали бомби на невелике затишне селище Бородянку. І коли наші люди повернулися, то помітили, що на стіні розбомбленої багатоповерхівки збереглася кухонна шафка. Звичайна, навіть із посудом. Так от тепер на питання "як ви?" у нас відповідають: як шафка з Бородянки, тримаюся. Ось так нині ми всі".

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Автор: 

Давос (237) Олена Зеленська (252)


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Топ коментарі
+20
Як тільки бачу цю мерзенну пику-відразу ассоціація
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25.05.2022 01:59
+18
***** пішов ******* тупорила,зразу видно що тебе дебіла війна ні до чого не примусила задуматись,як жерло в голову.давало в сраку так і живеш далі,"кишка" ходяча
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25.05.2022 02:46
+17
як що людина по справжнему переймається долею ціх дітей, вона ніколи не скаже декілька десятків, вона точно знає кількість знедолених потребующих протезування, це не піар на крові це значно гірше
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25.05.2022 04:19
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второй раз появилась с 24.

рейтинг в опасности?))
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25.05.2022 01:40 Відповісти
Цікаво, яку суму родина Зеленських пожертвувала зсу та/або пораненим?
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25.05.2022 07:13 Відповісти
Никакой. Еслиб что пожертвовали, то уже б из каждого утюга волали б об этом и восхваляли зеленского. Свои денежки зеленские не разбазаривают, это вам хухры-мухры. Они не лохи
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25.05.2022 07:41 Відповісти
0.00000$
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25.05.2022 08:30 Відповісти
Не удивлюсь, что чета Зеленских регулярно оплачивает коммуналку за квартиру в Ялте
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25.05.2022 11:12 Відповісти
Интересно. Она вышла с запоя?
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25.05.2022 01:49 Відповісти
У неё запой перманентный
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25.05.2022 02:02 Відповісти
Як тільки бачу цю мерзенну пику-відразу ассоціація
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25.05.2022 01:59 Відповісти
зачем эта дура зеленая пиарится на горе матерей и калек детей?!!!
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25.05.2022 02:11 Відповісти
***** пішов ******* тупорила,зразу видно що тебе дебіла війна ні до чого не примусила задуматись,як жерло в голову.давало в сраку так і живеш далі,"кишка" ходяча
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25.05.2022 02:46 Відповісти
здохнни, падло обрыганное... мразь
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25.05.2022 06:11 Відповісти
як що людина по справжнему переймається долею ціх дітей, вона ніколи не скаже декілька десятків, вона точно знає кількість знедолених потребующих протезування, це не піар на крові це значно гірше
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25.05.2022 04:19 Відповісти
100%
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25.05.2022 08:32 Відповісти
А на цю тему не міг дати інформацію спеціаліст? Обов'язково леді?
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25.05.2022 06:20 Відповісти
Мать у зеленского рейтинги знатно просели, шо он скумбрию по 8 вытянул на свет божий пиариться на детях. Эта рыба снулая хоть раз с теми детьми встречалась? Или в больницы к раненым ходила? Благотворительность? Не, не слыхали
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25.05.2022 07:47 Відповісти
Яке кончене,достали.Ермак оружие,арахамия переговорщик,Лена медициной,арестович аналитик,-зачем учиться людям молодым.
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25.05.2022 08:00 Відповісти
 
 