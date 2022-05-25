Зараз в Україні декілька десятків дітей з ампутаціями кінцівок, які потребують протезування та тривалої реабілітації, - Зеленська в Давосі
Перша леді Олена Зеленська виступила в Українському домі в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі (Швейцарія) та розповіла про гуманітарну ситуацію в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Президента.
Зазначається, що дружина Президента приєдналася до спілкування за допомогою відеозв'язку з Українського дому в Києві.
Перша леді продемонструвала учасникам фотографії українських міст до та після нападу росії, а також світлини українців, поранених унаслідок російських обстрілів.
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Зеленська зазначила, що нині – це образ усієї України: поранена, країна прагне жити далі й бореться за це.
"Коли стало зрозуміло, що ворог не просто руйнує цивільні об’єкти, а робить це свідомо – у нас понад 200 зруйнованих лікарень, – ми почали рятувати найуразливіших. Ми почали вивозити за кордон діток з онкологією. Ми вивозимо дітей-сиріт, і вихованців двох дитячих будинків ви можете зустріти у Швейцарії – їх прийняли кантони Берн та Во. Дякуємо за це", – повідомила Зеленська.
"Ми рятуємо та забезпечуємо найнеобхіднішим тих, хто залишився в Україні. Інкубатори для перинатальних центрів... На сьогодні в Україні декілька десятків дітей з ампутаціями кінцівок, які потребують протезування та тривалої реабілітації. Це завдання, яким я зараз починаю займатися. Буду звертатися до провідних клінік світу. І зовсім новий наш проєкт – Національна програма психічного здоров’я та психосоціальної підтримки", – додала дружина Президента.
Дружина Президента додала, що для підтримки України представники громадськості мають впливати на свої уряди, закликаючи їх посилити санкції щодо росії.
"Що швидше вона їх відчує, то менше людей загине в Україні. А представники великого бізнесу, люди, які мають фінансовий авторитет у світі, можуть вплинути на ситуацію тим, що перестануть співпрацювати з російськими компаніями", – переконана дружина Президента.
Перша леді також розповіла, як їй вдається триматися у час війни: "У нас щодо цього є мем. Коли російські війська наступали під Києвом, вони з літаків кидали бомби на невелике затишне селище Бородянку. І коли наші люди повернулися, то помітили, що на стіні розбомбленої багатоповерхівки збереглася кухонна шафка. Звичайна, навіть із посудом. Так от тепер на питання "як ви?" у нас відповідають: як шафка з Бородянки, тримаюся. Ось так нині ми всі".
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