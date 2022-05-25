Китай закликає відкрити "зелені коридори" для експорту українського зерна
Міністр закордонних справ Китаю Ван І в ході переговорів у форматі відеоконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок висловився на підтримку створення "зеленого коридору" для експорту зернових з України. Він також закликав припинити вогонь.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".
За словами міністра, Пекін готовий проводити консультації з цього питання з усіма зацікавленими сторонами.
"У сформованій ситуації міжнародна спільнота має сприяти якнайшвидшому припиненню вогню, сприяти створенню "зеленого каналу" для експорту зернових з України", - заявив він.
Він також стверджує, що "Китай не може залишитися осторонь при розв'язанні важливих проблем, що викликають підвищену увагу у світової громадськості".
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а зараз спільні військові навчання з росією проводить
Може не будемо поспішати?
Через місяць-два кітайса кусать захочет! І тоді по 2000 баксів за тону зерна!
Україна має левову частку залишити собі щоб був хліб! Південь України захоплений і там гаряча війна!
Нехай переробляють зерно у борошно і корм. Одним словом, "до побачення".
І нам вистачить, і на експорт щось буде.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D1%86%D1%96%D0%B2 https://uk.wikipedia.org/wiki/Знищення_горобців
Оце допоможе, а не наше зерно. Форс мажор, однако.