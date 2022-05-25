Китай закликає відкрити "зелені коридори" для експорту українського зерна

Міністр закордонних справ Китаю Ван І в ході переговорів у форматі відеоконференції зі своєю німецькою колегою Анналеною Бербок висловився на підтримку створення "зеленого коридору" для експорту зернових з України. Він також закликав припинити вогонь.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "РБК-Україна".

За словами міністра, Пекін готовий проводити консультації з цього питання з усіма зацікавленими сторонами.

"У сформованій ситуації міжнародна спільнота має сприяти якнайшвидшому припиненню вогню, сприяти створенню "зеленого каналу" для експорту зернових з України", - заявив він.

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Він також стверджує, що "Китай не може залишитися осторонь при розв'язанні важливих проблем, що викликають підвищену увагу у світової громадськості".