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По Кривому Рогу ворог завдав трьох ракетних ударів. Є серйозні руйнування, - голова ОВА Резніченко
Вранці 25 травня росіяни завдади трьох ракетних ударів по Кривому Рогу, поціливши у промислове підприємство та спричинивши серйозні руйнування.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. На ранок ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Серйозні руйнування. Інформацію по постраждалим уточнюємо", - написав він.
Резніченко додав, що Широківську та Апостолівську громади в Криворізькому районі знову обстріляли з "Ураганів". Там постраждалих немає.
Топ коментарі
+33 Right Right #460828
показати весь коментар25.05.2022 07:56
+29 Стороннімв Богдан
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+19 Volodymyr Volodymyr #490180
показати весь коментар25.05.2022 08:10
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вивiз з краiни до вiйни... А так,звичайно, якщо е можливiсть, то кожний
вивiз би рiдних в безпечне мiсто. Я,наприклад, з сином iнвалiдом 2 гупи,
була в Сумах, мiсяц облоги та обстрилiв...Та орки i зараз обстрилюють
Сумщiну...😢
До речі, Кривий Ріг - останнє велике промислове місто - і ніякої ППО! Чи ППО вся вже теж різко закінчилася? Як і снаряди, авіація, байрактари, Нептуни та Стугни...
не наважиться напасти...
"Если вы, глядя на карту, сильно переживаете о захваченных орками наших территориях - просто уменьшите масштаб!".
Если крупное предприятие то это или обогатительны фабрики которые в основном на окраинах города или меткомбинат, а может какое нибудь горнодобывающее предприятие.
Та я собі ніколи не дозволю щось написати про його батьків чи Кривий ріг чи ще щось образливе. Це рівень нижче пояса. Фе таким бути
«Наше «бидло» - саме «упороте» бидло на світі! Воно до останнього буде плюваться гімном, але не визнає, що воно обісралося! Воно буде лазить по помийницях у пошуках їжі, сидіть під бомбами та снарядами, але не визнає, що його «тупо трахнули у всі дірки» його ЗЕ-ідоли Воно буде жерти своє лайно, але не визнає що воно - ТУПЕ!!!
Бо до цих пір у них (на їх думку) у всьому винен Порошенко!
А мізків «звести кінці з кінцями» і «допетрать» , що якби Порошенко продовжив керувать державою, то не було-б ніякої війни- не вистачає! Бо тоді у нас-би продовжилися оборонні програми (Був відремонтований (а не затоплений) «Гетьман Сагайдачний» Була-б не одна батарея «Нептунів» , а кілька дивізіонів Протитанковими мінами були-б «нафаршировані» не тільки виходи з Криму, але й прикордонна смуга на Поліссі І «Богдана» була-б не в одному екземплярі а штук п»ять дивізіонів
І ще невідомо, чи наважився-б Путін тоді напасти!
А після перемоги проголосуємо за когось достойнішого. Все в наших руках. Та зараз ці тупі коменти з поливанням влади брудом - виглядають так, ніби їх з психічної лікарні пишуть. Тобто, люди без розуму пишуть.
Гарного дня
І, взагалі: ти покаєшся врешті, що привів до влади на мою і навіть на свою голову оцю зраду зелену плісняву?
Зелені курви планомірно знищували державу всі три роки і ослабили достатньо, щоб бути вразливою. Їх треба лінчувати за зраду.
Та, що заважало ***** так як зараз напасти на Україну ще в 2018? Тоді був Порошенко, але ж Нептунів, Громів і Вільх і тоді не було. Тобто, було б те ж саме, що і зараз.
То, до чого тоді тут особистість нашого президента? Та ні до чого.
До того, що воно зробило все від нього залежне, щоб знову стати енергозалежними від параші-********, щоб законсервувати розвиток та підсилення збройних сил, щоб збільшити корупцію в державі, тим самим дати дуже гарний привід ***** напасти на нас та наробити якнайбільше нам шкоди.
Для особливо упоротих поясню простими словами про суть Зеленського: за кольором чоколяда і лайно можуть бути дуже схожі, але на смак ніколи. В нинішній час жерти далі це лайно і волати, шо смачно і солодко, ну тоді ви і решта країни "про*бете".