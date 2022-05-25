По Кривому Рогу ворог завдав трьох ракетних ударів. Є серйозні руйнування, - голова ОВА Резніченко

Вранці 25 травня росіяни завдади трьох ракетних ударів по Кривому Рогу, поціливши у промислове підприємство та спричинивши серйозні руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. На ранок ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Серйозні руйнування. Інформацію по постраждалим уточнюємо", - написав він.

Резніченко додав, що Широківську та Апостолівську громади в Криворізькому районі знову обстріляли з "Ураганів". Там постраждалих немає.

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