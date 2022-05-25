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Новини Агресія Росії проти України Війна
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По Кривому Рогу ворог завдав трьох ракетних ударів. Є серйозні руйнування, - голова ОВА Резніченко

ракета,обстріл

Вранці 25 травня росіяни завдади трьох ракетних ударів по Кривому Рогу, поціливши у промислове підприємство та спричинивши серйозні руйнування.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч знову була суцільною повітряною тривогою. На ранок ворог наніс три ракетні удари по Кривому Рогу. Поцілили у промислове підприємство. Серйозні руйнування. Інформацію по постраждалим уточнюємо", - написав він.

Резніченко додав, що  Широківську та Апостолівську громади в Криворізькому районі знову обстріляли з "Ураганів". Там постраждалих немає.

Також читайте: По Запоріжжю окупанти випустили 4 крилаті ракети. Одну збила ППО

Автор: 

Кривий Ріг (1354) обстріл (28316) Резніченко Валентин (517)


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Топ коментарі
+33
95 квартал зараз воюєї на захисті свого рідного міста?
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25.05.2022 07:56
+29
Росія звернулася до талібів з проханням продати їм радянське озброєння, що залишилося в Афганістані ще з часів вторгнення СРСР. Представники Ісламського Емірату Афганістан заявили, що "не можуть продавати зброю терористам"
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25.05.2022 08:14
+19
добре що маму Риму вивезли від туди ще перед війною і тата теж. Спокійніше на серці від цього - наш Черчель може спокійно займатися озвучуванням вечірніх видосиків.
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25.05.2022 08:10
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95 квартал зараз воюєї на захисті свого рідного міста?
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25.05.2022 07:56 Відповісти
А де Юзік?Будинок його не постраждав? біля Борисполя?
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25.05.2022 08:21 Відповісти
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25.05.2022 09:41 Відповісти
добре що маму Риму вивезли від туди ще перед війною і тата теж. Спокійніше на серці від цього - наш Черчель може спокійно займатися озвучуванням вечірніх видосиків.
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25.05.2022 08:10 Відповісти
А то своїх залишив під обстрилами?
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25.05.2022 08:13 Відповісти
Класно друзі зелебоби влаштувались - більшість свалили за кордон, дехто як Тищенко на Закарпатті воює та ордена отримує
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25.05.2022 08:15 Відповісти
На вопрос не ответил - ты бы своих оставил под обстрелами?
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25.05.2022 09:56 Відповісти
нет я бы сделал как твой зеленский - своих бы вывез за ранее, а тебе бы ничего не сказал - погибай дятел ты же за зеленых предателей голосовал
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25.05.2022 12:35 Відповісти
Пруф или ********
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25.05.2022 19:59 Відповісти
Тобто ще до 24 він знав, що Кривий Ріг будуть обстрілювати?
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25.05.2022 08:18 Відповісти
Херсонщину і Приазов'я здали оркам точно за попередньою домовленістю Зеленського-Єрмака з Мордором., але далі пішло щось не так...
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25.05.2022 10:46 Відповісти
Тобто Зе знав, що буде вiйна, а людей готував до шашликiв...
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25.05.2022 11:02 Відповісти
Цiкаво те, що народу Зе пропнував готуватися до шашликiв, а своiх рiдних
вивiз з краiни до вiйни... А так,звичайно, якщо е можливiсть, то кожний
вивiз би рiдних в безпечне мiсто. Я,наприклад, з сином iнвалiдом 2 гупи,
була в Сумах, мiсяц облоги та обстрилiв...Та орки i зараз обстрилюють
Сумщiну...😢
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25.05.2022 11:00 Відповісти
Да, зараз відіспиться і буде нова вечірня порція пустопорожніх нарцисних спічєй чомусь у зеленій футболці....
До речі, Кривий Ріг - останнє велике промислове місто - і ніякої ППО! Чи ППО вся вже теж різко закінчилася? Як і снаряди, авіація, байрактари, Нептуни та Стугни...
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25.05.2022 08:19 Відповісти
Страшно уявити що б було з Києвом якби не ППО закуплені Порохом за ВЛАСНІ кошти ще багато років назад
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25.05.2022 08:21 Відповісти
А про що думав три роки перед війною і думає ЗАРАЗ "ВАШ" Зеленський? Поясни нам - "безтолковим порохоботам"!
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25.05.2022 09:54 Відповісти
А зе вміє думати? Здивували!
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25.05.2022 10:14 Відповісти
Я дивлюся - під "Ольгою Кот номерною" підписалися лише "одноразові" Та й сама вона така! "Подолячата" у своєму "геббельсівському" репертуарі - "Кидайте побільше бруду - щось та прилипне!"
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25.05.2022 10:23 Відповісти
а почему твое зеленое падло не думало хотя-бы про свой Офис Президента на Хрещатике? или про своих избирателей в Мариуполе Херсоне Харькове и Мелитополе ?
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25.05.2022 12:38 Відповісти
Не надо тут ля ля. Пво настолько дорогая штука, что ни один олигарх себе не позволит купить (даже ахметов) - один дивизион - 4 пусковых и радары, самой примитивной модификации, стоит $250 млн.
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25.05.2022 09:28 Відповісти
Не ППО було закуплене, а запчастини для відновлення ППО - шляхом контрабанди з касапії.
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25.05.2022 09:46 Відповісти
Мені цікаво, наприклад, Бідон або Борис Джонсович теж за "ВЛАСНІ кошти" ППО для Вашингтона чи Лондона закупляли?
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25.05.2022 09:55 Відповісти
І правильно зробив. Найближчі родичі можуть бути об'єктом нападу з метою шантажу.
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25.05.2022 08:46 Відповісти
Але i людям не потрiбно було втирати про шашлики та про те, що раша
не наважиться напасти...
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25.05.2022 11:08 Відповісти
Совет порохоботам от подоляков-арестовичей.
"Если вы, глядя на карту, сильно переживаете о захваченных орками наших территориях - просто уменьшите масштаб!".
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25.05.2022 08:12 Відповісти
і шо ми побачимо? окупацію лівобережної Украни
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25.05.2022 08:15 Відповісти
Росія звернулася до талібів з проханням продати їм радянське озброєння, що залишилося в Афганістані ще з часів вторгнення СРСР. Представники Ісламського Емірату Афганістан заявили, що "не можуть продавати зброю терористам"
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25.05.2022 08:14 Відповісти
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25.05.2022 08:22 Відповісти
Пуйло прискорює Боневтіка приїхати і подивитися в дупло, це наслідки його обіцянок зустрічі і подивитися в очі. Краще б воно мовчало, а ще кращен втекло.
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25.05.2022 08:25 Відповісти
Живу в кривом роге но не слышал взрывов. Только самолёт низко пролетел.
Если крупное предприятие то это или обогатительны фабрики которые в основном на окраинах города или меткомбинат, а может какое нибудь горнодобывающее предприятие.
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25.05.2022 08:27 Відповісти
Это видимо был не самолёт, а крылатая
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25.05.2022 08:38 Відповісти
Сергію, я проживаю в Миколаїві і якщо прилітає в Корабельний райог, то ми в іншому кінці не чуємо, якщо не прислухатися. А Кривий Ріг величезний, десь розтягнувся за 100 кілометрів. Це ж тобі не Бад Лангензальца, я не помилився?
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25.05.2022 08:41 Відповісти
Так город же, вроде, до 100 км. в длину, нет?
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25.05.2022 09:12 Відповісти
124 км
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25.05.2022 09:42 Відповісти
Запомните, Кривой Рог с крайней южной части т.н. ЮГОК до самой северной части - Даманский имеет длину 68 км. Сам криворожанин, живу на 44 квартале. Взрывов не слышал
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25.05.2022 10:34 Відповісти
Мабуть, обстріляли південну частину міста (один з двох ГЗК).
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25.05.2022 11:05 Відповісти
Живу на гостинице(местные знают, орки не поймут) было тихо. Что радует зон обрушения дохрена(легковухам опасно передвигаться), а не месным 100% тринлец
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25.05.2022 11:12 Відповісти
Один из самых длинных городов Европы - линейное расстояние от крайней северной точки до южной 66,1 км по прямой. На официальном сайте исполкома Криворожского городского совета указанная длина города - 126 км.
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25.05.2022 11:16 Відповісти
До цих 126км включені колишні села, селища, містечка, які не мають спільних кордонів з містом. Тобто, наприклад, виїзжаєш по трасі на Кропивницький...поле поле поле... Авангард, а він у складі м. Кривий Ріг і його довжина входить в ці 126км. Тому шановні українці, ну перестаньте вже міряти лінійно довжину міста Кривий Ріг.
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25.05.2022 14:55 Відповісти
ни хрена себе - 68 км? кто это так спланировал? это же как целая область
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25.05.2022 12:52 Відповісти
Вааа ганьбище ти а не 'криворожанин'! Виєзжай зі свого 44го частіше і будеш хоч щось знати про місто, в якому живеш! І нажаль ти такий не один, що далі своїх районів десятиліттями не бувають! Запам'ятайте, крайня південна точка міста Кривий Ріг це колишнє місто Інгулець, яке ввели у склад Кривого Рогу в 2002році. Там же і славнозвісний ІнГзК. І там же далі по трасі на героїчну Баштанку Широківська громада, яка межує з Херсонщиною і Миколаївщиною і куди періодично прилітає.
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25.05.2022 14:49 Відповісти
Скорее всего в периферию Криворожстали попало...
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25.05.2022 09:22 Відповісти
Дуже дивно писати з маленької літери назву міста, в якому живешь.
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25.05.2022 10:50 Відповісти
Вивезите Кб луч в Польше и ставте там производство ракет, ближнего и дальнего радиуса совместно, чем бл..дь єти остолопи занимаются
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25.05.2022 08:39 Відповісти
Так ворог сповільнився, президент вечером сказав. Мда машьаб війни в бункері не видно зменшився
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25.05.2022 08:45 Відповісти
Вы по ходу не читатель. Это заявлчл не президент, это была реакция на слова шойгу.
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25.05.2022 09:37 Відповісти
треба путіну в очко заглянуть......може там мир є
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25.05.2022 08:52 Відповісти
...ех, відповісти б зараз расеянам, з ракетного комплекса"Грім", але я всі гроші на оборонку поклав в асфальт...- подумав "найвеличнійший" і переверувшись на інший бік, заснув.,
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25.05.2022 08:56 Відповісти
Разрушили буджетообразующие предприятие, которое к стати работает, а тут гівном все поливаю, "хорошая поддержка" городу тружеников.
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25.05.2022 08:58 Відповісти
суки драные,...ну что еще сказать !!!
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25.05.2022 09:05 Відповісти
А ти про Петра не згадати не міг, павлік!
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25.05.2022 09:13 Відповісти
😁👍🤝
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25.05.2022 11:20 Відповісти
Знаєш, я також відвертий прихильник Петра і противник Зеленського і всіх слуг.
Та я собі ніколи не дозволю щось написати про його батьків чи Кривий ріг чи ще щось образливе. Це рівень нижче пояса. Фе таким бути
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25.05.2022 09:19 Відповісти
про батьків Зе тут написав Лео Кот, який є ворогом Євросолідарності, бо належить до сволоти тягнисрака.
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25.05.2022 09:29 Відповісти
А ти все як "прилизався" до "зеленого лайна" - так і продовжуєш його лизать - не зважаючи на те що вже майже відкрито ВСІ наші союзники кажуть що "ЗЕ" готувало країну до капітуляції!

«Наше «бидло» - саме «упороте» бидло на світі! Воно до останнього буде плюваться гімном, але не визнає, що воно обісралося! Воно буде лазить по помийницях у пошуках їжі, сидіть під бомбами та снарядами, але не визнає, що його «тупо трахнули у всі дірки» його ЗЕ-ідоли Воно буде жерти своє лайно, але не визнає що воно - ТУПЕ!!!

Бо до цих пір у них (на їх думку) у всьому винен Порошенко!

А мізків «звести кінці з кінцями» і «допетрать» , що якби Порошенко продовжив керувать державою, то не було-б ніякої війни- не вистачає! Бо тоді у нас-би продовжилися оборонні програми (Був відремонтований (а не затоплений) «Гетьман Сагайдачний» Була-б не одна батарея «Нептунів» , а кілька дивізіонів Протитанковими мінами були-б «нафаршировані» не тільки виходи з Криму, але й прикордонна смуга на Поліссі І «Богдана» була-б не в одному екземплярі а штук п»ять дивізіонів

І ще невідомо, чи наважився-б Путін тоді напасти!
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25.05.2022 10:00 Відповісти
Шановні модератори, чому в коментах одні напади на владу? Зеленський - президент і це потрібно прийняти. Влада в нас законно обрана і це також потрібно прийняти. Те, що окремі її представники можуть бути недоброчесними чи навіть відверто корумпованими, не змінює того, що влада в нас є і вона добре виконує свої обов'язки.

А після перемоги проголосуємо за когось достойнішого. Все в наших руках. Та зараз ці тупі коменти з поливанням влади брудом - виглядають так, ніби їх з психічної лікарні пишуть. Тобто, люди без розуму пишуть.

Гарного дня
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25.05.2022 09:14 Відповісти
впечетление, что в своей преданности сивочолому, местные пикейные жилеты готовы уничтожить страну. "так не достанься ты никому". по хорошому, тут уже СБУ надо вмешиваться.
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25.05.2022 09:20 Відповісти
зате за висвітлення якось образливо Порошенка зразу банять. Я на Цензорі з 2012року і не очікував, що ресурс так скотиться
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25.05.2022 09:35 Відповісти
Денег дают. Вот и воют стадом.
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25.05.2022 09:38 Відповісти
украинцы никогда не примут владу зеленого предателя и брехуна
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25.05.2022 13:03 Відповісти
Руйнують нашу промисловість..У відповідь потрібно руйнувати російську промисловість 65% якої це НПЗ,уразливі до диверсій та ракетних ударів.
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25.05.2022 09:28 Відповісти
Тут многи недолюбливают зелю, в т. ч и я последние полтора года. Но блд глумиться над криворожанами в разных комментах под новостями, говорить что "карма", "пох на тупых криворагулей", вы точно не кацапы? Про пво - я еще до войны писал, что против ракет мы мало что сделаем, что у Запада нам в первую очередь нужны про, надо мной смеялись. Поди прикрой самый протяженный город в Европе от крылаток - не выйдет. Это вообще чудо что наши зенитчики умудряются видеть и сбивать хоть часть того, против чего в Украине нет ни одной специализированной системы.
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25.05.2022 09:35 Відповісти
купувати потрібно було озброєння (те ж саме ППО) і півтора, і три роки тому! Не потрібно було розкривати касапам канали "контрабанди свинарчуків"!
І, взагалі: ти покаєшся врешті, що привів до влади на мою і навіть на свою голову оцю зраду зелену плісняву?
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25.05.2022 09:44 Відповісти
Голосовав в 1 туре за жулю (тут каюсь), а во 2ом будучи целый день на смене на заводе? Конечно, я лично зелю привел.
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25.05.2022 09:47 Відповісти
Зелена влада за допомогою продажного Бігуса (Беня підкидав інфу) розкривали всі канали контрабанди для ФСБ і забезпечила собі таким чином місце на "Олімпі" української влади. Заодно грохнули репутацію Пороха на радість Ху*лу.
Зелені курви планомірно знищували державу всі три роки і ослабили достатньо, щоб бути вразливою. Їх треба лінчувати за зраду.
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25.05.2022 10:57 Відповісти
А "головної причини" - ЧОМУ ті "крилатки" взагалі зараз прилітають - не бачиш? При Пороху нічого не "прилітало"! Бо розвивався оборонний комплекс! А не ""великі будівництва" "університети майбутнього" і "садівництво мільярда дерев"!
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25.05.2022 10:05 Відповісти
Был бы при власти Порошенко - ***** все равно бы напало, возможно раньше, возможно позже. Сам аргумент неудачный - и при зеке, и при Ющенко не прилетало, но это не их заслуга. Логики здесь не ищи, плешивый мудак давно к этому готовился, и я больше верю в ту версию, что ему вывод войск США из Афгана показался сигналом слабости американцев как гаранта стабильности. Ведь что мешало напасть в 20, 21 годах? Ничего. Даже проще тогда было бы, никакой помощи от Запада тогда не было. И будь оборонка хоть в 3 раза развитее, чем было задумано, от ракет это не защитило бы, ровно как и не одернуло от нападения - факторы попытки взять нахрапом, дезинформации об отношении к рашке местного населения и настроений в обществе, надежда на агентуру (на юге она оправдалась) , уверенность в отсутствии международной реакции и реальной помощи от партнеров, надежда на бульбенфюрера и остальное одкб - все это вкупе сыграло свою роль. А не только личность того или иного президента или определенные проекты нашего впк, к сожалению.
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25.05.2022 10:27 Відповісти
Так, ви праві. Те, що раніше ***** не наважився на повномасштабне вторгнення - це точно не заслуга Порошенка. Ви пишете то про Нептуни, то про Громи, то про Вільхи. Так, це круті розробки і дуже погано, що зелень їх не фінансувала.
Та, що заважало ***** так як зараз напасти на Україну ще в 2018? Тоді був Порошенко, але ж Нептунів, Громів і Вільх і тоді не було. Тобто, було б те ж саме, що і зараз.

То, до чого тоді тут особистість нашого президента? Та ні до чого.
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25.05.2022 10:55 Відповісти
До чого особистість при..здента?
До того, що воно зробило все від нього залежне, щоб знову стати енергозалежними від параші-********, щоб законсервувати розвиток та підсилення збройних сил, щоб збільшити корупцію в державі, тим самим дати дуже гарний привід ***** напасти на нас та наробити якнайбільше нам шкоди.
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25.05.2022 14:22 Відповісти
при Порохе была бы постоянная закупка оружия и даже может ПВО завезли бы заранее во все города так что путлер бы обосрался так рисковать и Гтатыт быстрее бы лендлиз запустили
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25.05.2022 12:59 Відповісти
а кто над ними глумится? зачем набрасывать то чего нет
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25.05.2022 13:04 Відповісти
Він має на увазі не конкретно цю гілку з коментарями, а взагалі. Криворіжжю цілеспрямовано створювали 'імідж' ватного регіону десятиліттями. І ніхто досі з вас не спитав 'а кому це вигідно?' Ахметову вигідно, його ручній сімейці вілкулів вигідно, іншим корупціонерам і криміналітету вигідно, щоб вам огидно було навіть цікавилися ' а що ж там у ватному Кривому Розі корисного і дороговартісного і стратегічного для всієї України є'.
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25.05.2022 15:19 Відповісти
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25.05.2022 09:44 Відповісти
чому перестали 'хлапкі' на параші??? я вимагаю кожен день якийсь 'хлапок' на якомусь важливому заводі на кацапстані...
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25.05.2022 11:08 Відповісти
Я лютий прихильник Пороха, але коли руйнують Кривий Ріг чи будь-який населений пункт в державі, мені боляче, бо це все Україна. Місце народження вилупка-президента не робить Кривий Ріг його особистим чи привілейованим над іншими. Цей кончений вніс розкол в Україні більше за Яника, а тепер корчить з себе "патріота". але країна вже у вогні...
Для особливо упоротих поясню простими словами про суть Зеленського: за кольором чоколяда і лайно можуть бути дуже схожі, але на смак ніколи. В нинішній час жерти далі це лайно і волати, шо смачно і солодко, ну тоді ви і решта країни "про*бете".
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25.05.2022 11:15 Відповісти
 
 