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Новини Війна
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Обстріли Сєверодонецька: 6 осіб загинули, 8 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують обстрілювати Сєверодонецьк, внаслідок чого загинули 6 осіб та поранено вісьмох цивільних.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни б’ють по скупченню людей. Так, вони знають, що на сєверодонецькому "Азоті" облаштовані бомбосховища, і спрямовують снаряди саме туди. Вчора вони вбили там чотирьох місцевих жителів, ще трьох госпіталізовано. Також ворогу відомо, в яких школах є укриття - туди теж б’ють невипадково. Поблизу одного із навчальних закладів 24 травня поранено жінку. Цю інформацію окупант збирає, використовуючи безпілотники, а також надходять дані від навідників. Тож, будьте уважними - зрадники можуть бути серед вас. Нібито ховатись від обстрілів і отримувати разом із усіма гуманітарну допомогу, але при цьому допомогти ворогу", - розповів він.

За словами Гайдая, ще два чоловіки загинули у старих районах міста, і ще чотирьох осіб поранено. Загалом за 24 травня шестеро загиблих та вісім поранених. Одній жінці довелося ампутувати ногу.

"Кількість пошкодженого за учорашній день житла порахувати важко. Зруйновані два будинки в Сєвєродонецьку. По чотири – в Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по три – у Золотому та Тошківці, по два – в Катеринівці та Нирковому, один – в Гірському.
У ці хвилини, за підтримки артилерії, російські окупанти ведуть наступ на Сєвєродонецьк.

За добу відбито дев’ять атак російських загарбників, знищено три танки, вісім артилерійських систем, вісімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки", - підсумував глава ОВА.

Також читайте: Російські загарбники наступають на Луганщині за всіма напрямками одночасно, зараз найважчий час за 8 років війни, - Гайдай

Обстріли Сєверодонецька: 6 осіб загинули, 8 дістали поранення 01
Обстріли Сєверодонецька: 6 осіб загинули, 8 дістали поранення 02
Обстріли Сєверодонецька: 6 осіб загинули, 8 дістали поранення 03
Обстріли Сєверодонецька: 6 осіб загинули, 8 дістали поранення 04
Обстріли Сєверодонецька: 6 осіб загинули, 8 дістали поранення 05

Автор: 

Сєверодонецьк (508) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4876)


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Лишь бы не было войны Помню три года назад
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25.05.2022 08:21 Відповісти
ну цей лозунг ще при овоще янике був.
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25.05.2022 17:40 Відповісти
на сєверодонецькому "Азоті" облаштовані бомбосховища ...новий Маріуполь?
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25.05.2022 08:31 Відповісти
хуже не будет
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25.05.2022 08:33 Відповісти
СБУ, як ви там? Затишно?
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25.05.2022 08:42 Відповісти
там мобилизация нужна была ещё месяц назад. Тикайте оттуда
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25.05.2022 09:18 Відповісти
эвакуация всего мирного населения, и мужчин главное выводите. то их другие мобилизируют. Сливают опять
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25.05.2022 09:21 Відповісти
Вы ничего не понимаете. Это "гениальный" военный план, который войдет в историю, сдать кучу территории под разорение и полное уничтожение населения. Во всем мире армия защищает экономику в первую очередь, а в Украине наоборот!
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25.05.2022 10:57 Відповісти
Интересно, кто будет восстанавливать территории если население уничтожат?
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25.05.2022 11:16 Відповісти
 
 