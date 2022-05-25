Обстріли Сєверодонецька: 6 осіб загинули, 8 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Російські окупанти продовжують обстрілювати Сєверодонецьк, внаслідок чого загинули 6 осіб та поранено вісьмох цивільних.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Росіяни б’ють по скупченню людей. Так, вони знають, що на сєверодонецькому "Азоті" облаштовані бомбосховища, і спрямовують снаряди саме туди. Вчора вони вбили там чотирьох місцевих жителів, ще трьох госпіталізовано. Також ворогу відомо, в яких школах є укриття - туди теж б’ють невипадково. Поблизу одного із навчальних закладів 24 травня поранено жінку. Цю інформацію окупант збирає, використовуючи безпілотники, а також надходять дані від навідників. Тож, будьте уважними - зрадники можуть бути серед вас. Нібито ховатись від обстрілів і отримувати разом із усіма гуманітарну допомогу, але при цьому допомогти ворогу", - розповів він.

За словами Гайдая, ще два чоловіки загинули у старих районах міста, і ще чотирьох осіб поранено. Загалом за 24 травня шестеро загиблих та вісім поранених. Одній жінці довелося ампутувати ногу.

"Кількість пошкодженого за учорашній день житла порахувати важко. Зруйновані два будинки в Сєвєродонецьку. По чотири – в Новодружеську, Врубівці та Комишувасі, по три – у Золотому та Тошківці, по два – в Катеринівці та Нирковому, один – в Гірському.

У ці хвилини, за підтримки артилерії, російські окупанти ведуть наступ на Сєвєродонецьк.



За добу відбито дев’ять атак російських загарбників, знищено три танки, вісім артилерійських систем, вісімнадцять одиниць бойової броньованої техніки, спеціальний броньований автомобіль та одну одиницю іншої автомобільної техніки", - підсумував глава ОВА.

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