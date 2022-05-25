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Внаслідок вранішнього ракетного обстрілу Запоріжжя загинула 1 людина, 3 дістали поранення, - ОВА

ракета

Стали відомі подробиці вранішнього обстрілу обласного центру. Нагадаємо, окупанти випустили 4 ракети по Запоріжжю, одну з ракет збила протиповітряна оборона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Запорізькій ОВА.

"Одну ракету збила ППО. Інші три атакували два райони міста - гатили по цивільних об’єктах Шевченківського району та торговельному центру в Олександрівському районі. У приватному секторі щонайменше 62 пошкоджені будинки. Наразі відомо про одну загибу громадянку та трьох поранених", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По Запоріжжю окупанти випустили 4 крилаті ракети. Одну збила ППО

Запоріжжя (2262) обстріл (28316) Запорізька область (3583)


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Топ коментарі
+8
И что это? Одна баба пустила слух, что в ОГА запретили пропускать гуманитарку, и ты тянешь это сюда? Порохоботы, вы так увлеклись своей продажной любовью к сивочолому, что готовы компрометировать всех и вся своей непроверенной информацией.
Гуманитарку не пропускают орки на оккупированные территории - когда ж вы усвоите это?
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25.05.2022 08:51
+7
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25.05.2022 08:40
+4
Ты явно не из Запорожья! Эта тварюка так себя и ведёт,как написано,к сожалению
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25.05.2022 09:27
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25.05.2022 08:40 Відповісти
И что это? Одна баба пустила слух, что в ОГА запретили пропускать гуманитарку, и ты тянешь это сюда? Порохоботы, вы так увлеклись своей продажной любовью к сивочолому, что готовы компрометировать всех и вся своей непроверенной информацией.
Гуманитарку не пропускают орки на оккупированные территории - когда ж вы усвоите это?
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25.05.2022 08:51 Відповісти
Аметистовый ты наш, переслушал утреннюю сонату от членограя, везде порохоботы мерещатся?
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25.05.2022 09:00 Відповісти
Не к тебе обращался. Или на воре шапка горит?
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25.05.2022 09:21 Відповісти
Я з Запоріжжя. Дійсно, з гуманітаркою коїться якась фігня
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25.05.2022 10:22 Відповісти
я тоже из Зп и думаю тебе стоит принять таблетки. у вас мудозвонов все к политике сводится когда контраргументов нет! а то что воруют это факт!
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25.05.2022 17:40 Відповісти
При чем тут Петя, если какой-то чиновник сейчас законы нарушает. Та власть, что сейчас пускай висит за свои яйца, опять папередники.
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25.05.2022 09:00 Відповісти
В прокуратуру та СБУ відправити тварюку, нехай заведуть декілька справ.
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25.05.2022 08:53 Відповісти
А ты сначала проверь достоверность описываемой ситуации, потом советы раздавай.
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25.05.2022 09:10 Відповісти
Ты уже проверил?
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25.05.2022 09:23 Відповісти
Ты явно не из Запорожья! Эта тварюка так себя и ведёт,как написано,к сожалению
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25.05.2022 09:27 Відповісти
Аметист, ти то перевірив ту інфу? Невдоволення стосовно цієї пані цілком реальне
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25.05.2022 10:24 Відповісти
Четыре ракеты - одна погибшая и трое раненых. Ох и сказочники, как недавно со взрывами под Запорожьем - пострадавших нет. А потом боневтик озвучивает цифры от которых волосы дыбом.
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25.05.2022 09:24 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZUPkVJjbG9gfQDTDPGAlETvxKL7DgfmjuTi5r8COLEg5VsBFDXtiCNbglE2q_1S26nW99cLG30jD6nhl-4AKKusskZEVSyzShBj205lBWe8vCzhpl9V8J36QEcdkLCCz6k&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZUPkVJjbG9gfQDTDPGAlETvxKL7DgfmjuTi5r8COLEg5VsBFDXtiCNbglE2q_1S26nW99cLG30jD6nhl-4AKKusskZEVSyzShBj205lBWe8vCzhpl9V8J36QEcdkLCCz6k&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZUPkVJjbG9gfQDTDPGAlETvxKL7DgfmjuTi5r8COLEg5VsBFDXtiCNbglE2q_1S26nW99cLG30jD6nhl-4AKKusskZEVSyzShBj205lBWe8vCzhpl9V8J36QEcdkLCCz6k&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·

Это не война. Это просто какой-то тир. Где нас имеют право ежедневно обстреливать ракетами с территории России. А мы не имеем право стрелять в ответ
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25.05.2022 12:10 Відповісти
Право то имеем,но НЕЧЕМ
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25.05.2022 12:15 Відповісти
Рашисти пишуть про приліт у "Мотор Січ"...
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25.05.2022 12:40 Відповісти
 
 