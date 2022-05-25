Внаслідок вранішнього ракетного обстрілу Запоріжжя загинула 1 людина, 3 дістали поранення, - ОВА

Стали відомі подробиці вранішнього обстрілу обласного центру. Нагадаємо, окупанти випустили 4 ракети по Запоріжжю, одну з ракет збила протиповітряна оборона.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Запорізькій ОВА.

"Одну ракету збила ППО. Інші три атакували два райони міста - гатили по цивільних об’єктах Шевченківського району та торговельному центру в Олександрівському районі. У приватному секторі щонайменше 62 пошкоджені будинки. Наразі відомо про одну загибу громадянку та трьох поранених", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": По Запоріжжю окупанти випустили 4 крилаті ракети. Одну збила ППО