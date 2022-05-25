Внаслідок вранішнього ракетного обстрілу Запоріжжя загинула 1 людина, 3 дістали поранення, - ОВА
Стали відомі подробиці вранішнього обстрілу обласного центру. Нагадаємо, окупанти випустили 4 ракети по Запоріжжю, одну з ракет збила протиповітряна оборона.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомили у Запорізькій ОВА.
"Одну ракету збила ППО. Інші три атакували два райони міста - гатили по цивільних об’єктах Шевченківського району та торговельному центру в Олександрівському районі. У приватному секторі щонайменше 62 пошкоджені будинки. Наразі відомо про одну загибу громадянку та трьох поранених", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+8 Аметист
показати весь коментар25.05.2022 08:51
+7 Ksenia VB
показати весь коментар25.05.2022 08:40
+4 Patrik #425680
показати весь коментар25.05.2022 09:27
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гуманитарку не пропускают орки на оккупированные территории - когда ж вы усвоите это?
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/************************************************************************?__cft__[0]=AZUPkVJjbG9gfQDTDPGAlETvxKL7DgfmjuTi5r8COLEg5VsBFDXtiCNbglE2q_1S26nW99cLG30jD6nhl-4AKKusskZEVSyzShBj205lBWe8vCzhpl9V8J36QEcdkLCCz6k&__tn__=%2CO%2CP-R 2 ч. ·
Это не война. Это просто какой-то тир. Где нас имеют право ежедневно обстреливать ракетами с территории России. А мы не имеем право стрелять в ответ