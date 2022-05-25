До фільтраційного табору з Маріуполя вивезли понад 340 осіб, зокрема 24 дитини

230 жителів Маріуполя депортували на територію РФ, зокрема 15 дітей.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора з Маріуполя до фільтраційного пункту в с. Безімене Новоазовського району було вивезено 346 маріупольців, зокрема 24 дитини.

З с. Безіменне до Таганрогу, Росія було депортовано 230 маріупольців, зокрема 15 дітей", - йдеться в повідомленні.

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