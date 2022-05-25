УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6567 відвідувачів онлайн
Новини Війна
850 2

До фільтраційного табору з Маріуполя вивезли понад 340 осіб, зокрема 24 дитини

маріуполь

230 жителів Маріуполя депортували на територію РФ, зокрема 15 дітей.

Про це повідомив радник мера Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора з Маріуполя до фільтраційного пункту в с. Безімене Новоазовського району було вивезено 346 маріупольців, зокрема 24 дитини.

З с. Безіменне до Таганрогу, Росія було депортовано 230 маріупольців, зокрема 15 дітей", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Українські журналісти, які працювали у Маріуполі, отримають премію Міжнародного центру журналістів

Автор: 

депортація (720) Маріуполь (3226)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так на Цензорі названо неодноразаво, що українців вивезено 1-1.5 млн.
Це по скільки на добу???
А чому не вказано, звідки стільки людей вивезено в рабство? І куди?
показати весь коментар
25.05.2022 11:05 Відповісти
 
 