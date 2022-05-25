Внаслідок агресії РФ в Україні загинули 238 дітей, понад 433 - поранено, - Офіс генпрокурора

Станом на ранок 25 травня 2022 року понад 671 дитина постраждала в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 238 дітей загинуло та понад 433 поранено.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 149, Київській - 116, Харківській - 104, Чернігівській - 68, Луганській - 50, Херсонській - 49, Миколаївській - 45, Запорізькій - 28, Сумській - 17, у м. Києві - 16, Житомирській - 15", - йдеться у повідомленні.

В ході фіксації кримінальних правопорушень стало відомо про загибель 11-річної дівчинки через обстріл військами РФ 25 лютого Чугуївського району Харківської області.

Також стало відомо, що внаслідок обстрілів окупантами м. Маріуполь Донецької області загинули троє підлітків 14, 15 та 17 років.

"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1848 закладів освіти. При цьому 173 з них зруйновано повністю", - інформують ювенальні прокурори.

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