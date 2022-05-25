УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7910 відвідувачів онлайн
Новини Окуповані території
10 912 37

Колаборанти з Запорізької області заявили, що вона нібито хоче увійти до РФ

область,окупація,запорізька,токмак

Так званий "представник місцевої адміністрації" окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов заявив, що регіон нібито хоче бути частиною Росії.

Про це він сказав в пропагандистським росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Рогов заявив, що Запорізька область візьме курс на входження до складу Росії "після повного звільнення від українських націоналістів".

"Майбутнє у Запорізькій області може бути тільки одне - вона має бути у складі Росії, має стати повноцінним суб'єктом Російської Федерації. Нам не потрібні сірі зони, не потрібна Запорізька народна республіка. Ми хочемо бути частиною Росії, як завжди і були раніше протягом сотень років", - сказав він.

Також читайте: На Херсонщині окупанти хочуть заборонити українську мову в документах

Зараз росіянами окупована частина Запорізької області.

Володимир Рогов - у минулому соратник Олега Царьова та один із організаторів "антимайдану" у Запоріжжі. У вересні 2014-го в процесі обміну полоненими він опинився в Росії, де регулярно виступав у медіа як голова "Комітету з держбудівництва Новоросії" та лідер руху "Слов'янська гвардія", а також збирав допомогу для "ДНР" та "ЛНР". У березні 2022 року він став називати себе членом "військово-цивільної адміністрації Запорізької області".

Автор: 

окупація (6680) росія (65007) Запорізька область (3583)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
СБУ і Боневтіку то не вороги, їх спільний ворог Порошенко, тож більша частина "правоохоронців", яких по штату більше чим ЗСУ, займаються виключно Порошенко і ЕС.
показати весь коментар
25.05.2022 08:56
+23
Столиця вільного українського козацтва назавжи залишиться вільною у складі вільної та незалежної України...
показати весь коментар
25.05.2022 08:56
+22
Ну - Квіслінг теж казав що Норвегія хоче буть частиною "Третього рейху" Багато йому це допомогло? Повісили після війни!
показати весь коментар
25.05.2022 08:57
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СБУ і Боневтіку то не вороги, їх спільний ворог Порошенко, тож більша частина "правоохоронців", яких по штату більше чим ЗСУ, займаються виключно Порошенко і ЕС.
показати весь коментар
25.05.2022 08:56 Відповісти
Реформовані правозахисники Порошенком, "яких по штату більше чим ЗСУ, займаються виключно Порошенко і ЕС" - так що ж ви хотіли?
показати весь коментар
25.05.2022 09:40 Відповісти
ну что вот вам и ответ НАДО БЫЛО ВСЕХ ЭТИХ УШЛЕБКОВ РАССТРЕЛИВАТЬ И ВЕШАТЬ раньше!!!!??? думаю да... а недавно (а может и про себя-- что -то подобное выдавал Клоун и его окружение в несколько пастельных тонах... но суть та же... и вид сбоку тот же) !!!!???
показати весь коментар
25.05.2022 10:18 Відповісти
Зеля *****
показати весь коментар
25.05.2022 11:42 Відповісти
СБУ от чим займаеться-СБУ вызвала на допрос по делу об «угольной госизмене» Порошенко и Медведчука - Авакова, Турчинова и Яценюка в качестве свидетелей

Согласно информации на сайте СБУ, они вызывались повестками на 19 мая.
показати весь коментар
25.05.2022 11:52 Відповісти
Поймать и заставить выучить гимн. Потом отпустить.
показати весь коментар
25.05.2022 08:55 Відповісти
Опустить...
показати весь коментар
25.05.2022 09:16 Відповісти
отпустить? Разве что головой в кацапский нужник
показати весь коментар
25.05.2022 09:21 Відповісти
звичайно що відпустити.... бажано так з поверху 10-го вниз головою
показати весь коментар
25.05.2022 10:42 Відповісти
Піймать і повісити!
показати весь коментар
25.05.2022 08:56 Відповісти
Вони ж наші люди чи ні?
показати весь коментар
25.05.2022 09:09 Відповісти
Не знаю як там у вас-мокшів, а наші люди до єднання з вами не проголошують.
показати весь коментар
25.05.2022 12:23 Відповісти
Столиця вільного українського козацтва назавжи залишиться вільною у складі вільної та незалежної України...
показати весь коментар
25.05.2022 08:56 Відповісти
Ну - Квіслінг теж казав що Норвегія хоче буть частиною "Третього рейху" Багато йому це допомогло? Повісили після війни!
показати весь коментар
25.05.2022 08:57 Відповісти
Цього виродка треба було б повісити до війни
показати весь коментар
25.05.2022 09:20 Відповісти
Те як Запоріжжя відкриває коридори на сторону окупації, то все може бути. А що місто здане,що уже є його "васал"
показати весь коментар
25.05.2022 08:59 Відповісти
Да,да и киев сдан и львов,тут тоже были любители кацапов в киеве)а там еще какой то петух кукарекать про лондон будет,значит и он сдан,вот кремлеботы неугомонные все хотите чтоб сдано было)а хера вам на рыло
показати весь коментар
25.05.2022 09:04 Відповісти
Френдліфайр детектед. Здається, в кінці останнього речення мав бути знак питання
показати весь коментар
25.05.2022 09:55 Відповісти
Тут работа для партизан. Гнида не должна долго засирать нашу землю.
показати весь коментар
25.05.2022 09:01 Відповісти
Без вопросов.Наследники славного Запорожского казачества найдут эту сволоту и повесят
показати весь коментар
25.05.2022 12:21 Відповісти
Ну ,звичайно, хтоб сумнівався
показати весь коментар
25.05.2022 09:01 Відповісти
та воно ж кончене, то про снігурів в банках законцервованих лепече, тепер знову якийсь понос несе
показати весь коментар
25.05.2022 09:03 Відповісти
Х...й увидиш со следующего года Украины ****
показати весь коментар
25.05.2022 09:03 Відповісти
Запоріжжя? місто? нічого не зрозуміло(
показати весь коментар
25.05.2022 09:03 Відповісти
Цікаве , шо області в яких повну владу мав Ахметов , попадають під рашу. Мабудь мешканцям тих областей націоналісти жити в Україні заважають ? Та мова заважає? Мешканці повністю русіфіковані
показати весь коментар
25.05.2022 09:05 Відповісти
А может не жители оккупированных областей виноваты, а кто то другой? Вас, что то занесло малость.
показати весь коментар
25.05.2022 09:15 Відповісти
Жителі окупованих областей винні в тому, що обирали таку владу, яка не дбала про оборону. А виходить і самі чекали кацапів у гості.
показати весь коментар
25.05.2022 09:49 Відповісти
Це коли область вирішила вступити в рабсійське гімно, до сьогоднішнього удару по місту, чи після?
показати весь коментар
25.05.2022 09:12 Відповісти
а ху ху не хо хо?
показати весь коментар
25.05.2022 09:13 Відповісти
Хохма Жванецького часів софка ...

"Ви уже билі в Паріжє ? Нет, но я ужє трі раза хотєл"

Такі хАтєть нє врєдна !
показати весь коментар
25.05.2022 10:23 Відповісти
Майно конфіскувати,а рогова за кораблем.
показати весь коментар
25.05.2022 10:55 Відповісти
слова 'край' і 'країна' мають ЩЕ БІЛЬШУ СИЛУ!

Абстрактний рівень слова 'країна' є в рази вищим ніж якесь там 'рось', 'рус', 'русь', 'срусь'....
показати весь коментар
25.05.2022 11:21 Відповісти
ельга, пливіть за корабльом, будь ласка. Там ваші рідні русичі в мац-кве годують рибів, то ви не відставайте, раз вам так сильно хочеться теж буть рус.
показати весь коментар
25.05.2022 12:26 Відповісти
городской сумасшедший - кто его только из психушки выпустил ?
показати весь коментар
25.05.2022 11:13 Відповісти
 
 