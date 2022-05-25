Колаборанти з Запорізької області заявили, що вона нібито хоче увійти до РФ

Так званий "представник місцевої адміністрації" окупованої частини Запорізької області Володимир Рогов заявив, що регіон нібито хоче бути частиною Росії.

Про це він сказав в пропагандистським росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Українську правду".

Рогов заявив, що Запорізька область візьме курс на входження до складу Росії "після повного звільнення від українських націоналістів".

"Майбутнє у Запорізькій області може бути тільки одне - вона має бути у складі Росії, має стати повноцінним суб'єктом Російської Федерації. Нам не потрібні сірі зони, не потрібна Запорізька народна республіка. Ми хочемо бути частиною Росії, як завжди і були раніше протягом сотень років", - сказав він.

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Зараз росіянами окупована частина Запорізької області.

Володимир Рогов - у минулому соратник Олега Царьова та один із організаторів "антимайдану" у Запоріжжі. У вересні 2014-го в процесі обміну полоненими він опинився в Росії, де регулярно виступав у медіа як голова "Комітету з держбудівництва Новоросії" та лідер руху "Слов'янська гвардія", а також збирав допомогу для "ДНР" та "ЛНР". У березні 2022 року він став називати себе членом "військово-цивільної адміністрації Запорізької області".