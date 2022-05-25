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Спочатку наварили решітки для захисту танка, але потім зняли, бо заважали, - російський танкіст розповів про "інноваційний захист" техніки

рф

Російський окупант розповів про встановлення решіток на танки, які нібито мали захистити від "Джавелінів".

Про це в інтерв'ю mk.ru заявив російський танкіст Олексій Ухачов, якого 10 травня ліквідували ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, динамічний захист (металеві ґрати) допомагають захистити танк, однак рашисти вирішили його зняти техніки.

"Обвіси (металеві ґрати для захисту від протитанкових ракет) ми спочатку все наварили на танки, а потім їх зняли. По-перше, незручно: кулемет не рухається, антена коли замикає об ґрати – горить радіостанція, зв'язок зникає. І якщо буде якесь загоряння, там просто нереально вилізти з танка. Тому що коли встаєш у повний зріст – упираєшся. Тому їх усі зняли та викинули", - розповів окупант.

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Автор: 

армія рф (17271) танк (2060)


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Топ коментарі
+19
Імпортозамєщеніє воно таке. Сурове як бухий кацап.
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25.05.2022 09:02
+15
А де тепер сушити обісрані парткі???
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25.05.2022 09:12
+13
Этой кацапской "инновации" с решетками лет 80 . Только современные Javelin и NLAW это совсем не фаустпатрон в 45 году
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25.05.2022 09:14
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Імпортозамєщеніє воно таке. Сурове як бухий кацап.
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25.05.2022 09:02 Відповісти
А де тепер сушити обісрані парткі???
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25.05.2022 09:12 Відповісти
На вогні швидко висохнуть. Якщо раніше не згорять разом з тим, хто їх носить (носив).
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25.05.2022 10:19 Відповісти
Сдохшему ухачову не помогли ни решетки ни их отсутствие.
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25.05.2022 09:13 Відповісти
эти решетки до сраки кацапов, есть куча видео где от них толку ноль от слова совсем. Башни улетают в небеса от Джавелинов и прочего. Так что хай не ******)
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25.05.2022 09:13 Відповісти
Ти гичаво не панимаешь ? Диди ваевали с решетками, как же оркам без них
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25.05.2022 09:19 Відповісти
Этой кацапской "инновации" с решетками лет 80 . Только современные Javelin и NLAW это совсем не фаустпатрон в 45 году
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25.05.2022 09:14 Відповісти
Решетки ставили не против фаустпатронов, а против "коктейлей молотова", чтоб бутылки отскакивали и не разбивались...
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25.05.2022 09:40 Відповісти
Разве от удара об решетку не разобьется? Другое дело, что разобїется не на броне, и горящая жидкость на землю вільется.
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25.05.2022 10:20 Відповісти
Да, немецкие кровати они так мародерили!
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25.05.2022 12:23 Відповісти
Ліквідували, а він розповів. Святому Петру?
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25.05.2022 09:16 Відповісти
Кобзону в пеклі, а кобзон вже передав кацапським пропагандонам
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25.05.2022 10:26 Відповісти
Слишком много танкистов-гриль получилось.
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25.05.2022 09:18 Відповісти
Граната с NlAW пробивает танк с расстояния более метра, какая решетка..
https://youtu.be/hupsUq-fzq8
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25.05.2022 09:35 Відповісти
Рабсейские салдаты, вас спасёт только одна решётка, если вы откажетесь воевать за ********* и вас сохранят в тюрьме пока маньяк ********** не подохнет.
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25.05.2022 09:38 Відповісти
Protiv javelinov i NLAW toljko odno ljekarstvo. Nje leztj v cuzhije strani.
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25.05.2022 10:40 Відповісти
 
 