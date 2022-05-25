Спочатку наварили решітки для захисту танка, але потім зняли, бо заважали, - російський танкіст розповів про "інноваційний захист" техніки

Російський окупант розповів про встановлення решіток на танки, які нібито мали захистити від "Джавелінів".

Про це в інтерв'ю mk.ru заявив російський танкіст Олексій Ухачов, якого 10 травня ліквідували ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, динамічний захист (металеві ґрати) допомагають захистити танк, однак рашисти вирішили його зняти техніки.

"Обвіси (металеві ґрати для захисту від протитанкових ракет) ми спочатку все наварили на танки, а потім їх зняли. По-перше, незручно: кулемет не рухається, антена коли замикає об ґрати – горить радіостанція, зв'язок зникає. І якщо буде якесь загоряння, там просто нереально вилізти з танка. Тому що коли встаєш у повний зріст – упираєшся. Тому їх усі зняли та викинули", - розповів окупант.

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