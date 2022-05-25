На околицях Сєверодонецька тривають бої, ворог безуспішно атакував у районі Комишувахи і Троїцького, - Гайдай. ФОТО

Сєверодонецьк нині під українським прапором, однак окупанти продовжують наступати на місто.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, бої тривають на околицях міста і зараз.

"Ворог атакував ввечері героїчну Білогорівку, вночі орки пішли в наступ в районі Комишувахи і Троїцького, успіху не мали, зазнали втрат", - зазначив очільник регіону.









Також читайте: Обстріли Сєверодонецька: Шестеро осіб загинули, 8 дістали поранення. ФОТОрепортаж