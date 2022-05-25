Якщо НАТО не закрило небо над Україною, то чому вони зараз відкриють море? - Кулеба

НАТО навряд чи вирішить силове розблокування морського продовольчого експорту України.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Якщо НАТО не закрило небо над Україною в найтрагічніші моменти війни, то чому вони зараз відкриють море, щоб можна було без перешкод експортувати?" - зазначив міністр.

"Я всім серцем вітатиму це, але не думаю, що буде достатньо сил і мужності, щоб знайти таке силове рішення", - додав Кулеба.

Водночас, за словами глави МЗС, Україна шукає зараз варіант вирішення проблеми.

"Бачимо, що якщо перерветься сільськогосподарський цикл, то це призведе до багаторічних проблем із продовольством у світі", - наголосив він.

Кулеба також попередив, що навіть якщо РФ підпише гарантії мирного проходу, то будь-якої миті може порушити цю угоду.

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