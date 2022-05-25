Путін не до кінця усвідомлює, що відбувається, він живе у своєму інформаційному світі, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський наголосив, що перемовини про припинення війни наразі можна вести тільки з Путіним.
Про це глава він заявив під час Українського сніданку в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.
"На сьогодні мені здається, що чинний президент РФ не до кінця усвідомлює, що відбувається. Мені здається, що він живе у своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Україна не збирається іти на поступки. Ми боремося на своїй землі. Наголошую, що ця війна не проти когось, а за себе, за свою землю та за своє майбутнє.
Нам нема куди йти з цієї землі, ми не збираємось цього робити. Немає ні можливості, ні бажання.
Тому він (Путін. - Ред.) повинен жити, мені здається, в реальності, а його оточення має допомогти йому вийти з його інформаційної нереальності, яку вони собі побудували впродовж десятиліть", - зазначив президент.
За словами Зеленського, говорити сьогодні можна тільки з Путіним.
"В посередниках немає сенсу. Навіть в цих шахах, їх немає на цій дошці. Вони присутні в якомусь повітрі. Є одна людина - президент РФ. Коли він буде готовий вийти в реальність, як тільки він потрапить до реальності, він зрозуміє, що багато людей гине. Якщо він спроможний щось зрозуміти, то він точно зрозуміє тоді, що треба говорити і закінчувати цю війну, розпочату ним. Тоді напевно можна буде спробувати, якщо це не пізно, спробувати іти дипломатичним шляхом", - пояснив глава держави.
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что же выбрал сабж ? шаурму или шашлык ?
Ну як таке можно нести...
благодатный огонь снизошел !!! палає ****-раша палає !!!
в мац-кве в районе Лефортово загорелась крестильня при Храме Петра и Павла постройки XVII века. (вечер 24 мая 2022)
https://img.gazeta.ru/files3/634/14899634/Screenshot-2022-03245-24-at-22.09-pic_32ratio_900x600-900x600-11614.jpg
https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/280296883_7568150273226010_1066187514542993258_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=ol2HbuWNRFsAX_mGAiD&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT_KzOGJLzFDb2Pa7y1qoT8yK5mscDRNCl-4FsiGMPWc_Q&oe=62833169
Не ржати! То не після бункера.
Це дитя бабуїна
Так само, як і ти, не усвідомлюєш, наш неперевершений янєлох чонгарський...
95 томів - як мінімум...
Гитлер заявил, что Рейх сознательно не стал брать Москву, чтобы не множить число жертв. .
Це більше на землю схоже
І пояснити путіну, що окуповані великі території (до чого доклалася зелена шобла і Зелепух особисто) - теж успіх.