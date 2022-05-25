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Новини Війна
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Путін не до кінця усвідомлює, що відбувається, він живе у своєму інформаційному світі, - Зеленський

путін

Президент Володимир Зеленський наголосив, що перемовини про припинення війни наразі можна вести тільки з Путіним.

Про це глава він заявив під час Українського сніданку в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні мені здається, що чинний президент РФ не до кінця усвідомлює, що відбувається. Мені здається, що він живе у своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Україна не збирається іти на поступки. Ми боремося на своїй землі. Наголошую, що ця війна не проти когось, а за себе, за свою землю та за своє майбутнє.

Нам нема куди йти з цієї землі, ми не збираємось цього робити. Немає ні можливості, ні бажання. 

Тому він (Путін. - Ред.) повинен жити, мені здається, в реальності, а його оточення має допомогти йому вийти з його інформаційної нереальності, яку вони собі побудували впродовж десятиліть", - зазначив президент.

За словами Зеленського, говорити сьогодні можна тільки з Путіним.

"В посередниках немає сенсу. Навіть в цих шахах, їх немає на цій дошці. Вони присутні в якомусь повітрі. Є одна людина - президент РФ. Коли він буде готовий вийти в реальність, як тільки він потрапить до реальності, він зрозуміє, що багато людей гине. Якщо він спроможний щось зрозуміти, то він точно зрозуміє тоді, що треба говорити і закінчувати цю війну, розпочату ним. Тоді напевно можна буде спробувати, якщо це не пізно, спробувати іти дипломатичним шляхом", - пояснив глава держави.

Також читайте: Питання, з яким президентом Росії домовлятиметься Україна про мир, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (23729) путін володимир (23773) росія (65007) переговори з Росією (1070)


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Топ коментарі
+24
Як і ти,як і ти.
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25.05.2022 09:45
+22
так само як ти пів року підряд коли весь світ казав - кацапи от от нападуть, готуйтеся до війни, а ти казав армія не на часі, в мене тут взагалі-то велико будівництво планується, а не війна якась
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25.05.2022 09:46
+14
"Путін не до кінця усвідомлює, що відбувається, він живе у своєму інформаційному світі"(с)
Так само, як і ти, не усвідомлюєш, наш неперевершений янєлох чонгарський...
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25.05.2022 09:53
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Як і ти,як і ти.
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25.05.2022 09:45 Відповісти
В повітрі - кисень і інші гази. Проте посередників там немає.
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25.05.2022 09:45 Відповісти
Хоча, можливо це залежить від кількості кисню. Чим його більше, тим багатша уява.
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25.05.2022 09:47 Відповісти
так само як ти пів року підряд коли весь світ казав - кацапи от от нападуть, готуйтеся до війни, а ти казав армія не на часі, в мене тут взагалі-то велико будівництво планується, а не війна якась
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25.05.2022 09:46 Відповісти
Он просто инвесторов не хотел распугать и об экономике беспокоился. Ведь Россия хотела распугать инвесторов армией, а Зеленский мудро это предотвратил.
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25.05.2022 09:51 Відповісти
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25.05.2022 10:04 Відповісти
Тобто готувалися так?І що ЗСУ отримали за три роки,скільки нової техніки придбано,скільки танків,літаків,ППО?Якщо є у вас джерело напишіть для ознайомлення,можливо я тоді зміню своє бачення цієї "мудрої" влади.
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25.05.2022 10:16 Відповісти
Про це глава він заявив під час Українського сніданку в Давосі, інформує . Джерело:
что же выбрал сабж ? шаурму или шашлык ?
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25.05.2022 09:46 Відповісти
На зелю дивишся і не можешь зрозуміти, чи він справді такий чи прикидується таким.
Ну як таке можно нести...
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25.05.2022 09:48 Відповісти
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25.05.2022 10:02 Відповісти
///
благодатный огонь снизошел !!! палає ****-раша палає !!!

в мац-кве в районе Лефортово загорелась крестильня при Храме Петра и Павла постройки XVII века. (вечер 24 мая 2022)

https://img.gazeta.ru/files3/634/14899634/Screenshot-2022-03245-24-at-22.09-pic_32ratio_900x600-900x600-11614.jpg
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25.05.2022 09:48 Відповісти
Явно не с выродком из бункера и его командой

https://scontent-vie1-1.xx.fbcdn.net/v/t39.30808-6/280296883_7568150273226010_1066187514542993258_n.jpg?_nc_cat=1&ccb=1-6&_nc_sid=5cd70e&_nc_ohc=ol2HbuWNRFsAX_mGAiD&_nc_ht=scontent-vie1-1.xx&oh=00_AT_KzOGJLzFDb2Pa7y1qoT8yK5mscDRNCl-4FsiGMPWc_Q&oe=62833169

Не ржати! То не після бункера.
Це дитя бабуїна
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25.05.2022 09:49 Відповісти
какая то навязчивая идея этим путным
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25.05.2022 09:52 Відповісти
"Путін не до кінця усвідомлює, що відбувається, він живе у своєму інформаційному світі"(с)
Так само, як і ти, не усвідомлюєш, наш неперевершений янєлох чонгарський...
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25.05.2022 09:53 Відповісти
Краще б ти втік!
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25.05.2022 09:54 Відповісти
ЗЕбил останется ЗЕбилом.Человека не изменишь
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25.05.2022 09:55 Відповісти
"На сьогоднішній день мені здається, що чинний президент України не до кінця усвідомлює, що відбувається. Мені здається, що він живе у своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Путін не збирається йти на переговори, продовжуватиме війну, тому що його мета - знищити Україну".
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25.05.2022 09:55 Відповісти
Посмотреть в глаза, увидеть мир, прекратить стрелять. Все просто. Дебил ***!
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25.05.2022 09:57 Відповісти
"Спічі Великого Боневтіка"
95 томів - як мінімум...
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25.05.2022 09:58 Відповісти
У всьому винні євреї-каббалісти, які накачали монголоідну імперію вкраденими західними технологіями, починаючи з індустріалізації і атомної бомби. Кіссінджера на мило.
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25.05.2022 09:58 Відповісти
хм. так рашисти ж самі купили у заходу танкові заводи, а атомну бомбу покрали. а сприяли цьому - корисні ідіоти-ліваки, саме такі як кісінджер. про євреїв не знаю. коломойський он єврей, а в сша на нього кримінальні справи заведено.
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25.05.2022 10:39 Відповісти
Зеля, а ти хоч трохи усвідомлюєш? Азовців"евакуювали"до рашистських тюрем, на Донбасі ледве встигають відходити, щоб уникнути котлів, південь зданий, в Десні скільки загинуло? А ви займаєтеся зйомкою відосиків, мультиків з Медведчуком, та безкінечні балачки про контрнаступ..
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25.05.2022 09:59 Відповісти
в Яворові такж загинули люди, нехай навіть вдвіччі менше, але поклали життя наших воїнів нізащо. Хоча - там за селфі подляка і агрохімії... ну і в Десні - за сюжетік на Г+Г...
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25.05.2022 10:14 Відповісти
Та да, і в Миколаєві в казармі, там взагалі кажуть ледь не півтисячі....я просто із самих останніх подій написала, що перше на розум прийшло. Сама сиджу в Херсоні і окупації. Я вам скажу, тут люди просто в шоці, як їх за одну добу здали....а тепер " ну про....бали"...
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25.05.2022 10:19 Відповісти
ну, хоч тепер ви за популістів не будете топити... Хоча - "досягнення" так собі...
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25.05.2022 11:12 Відповісти
ходять чутки, що в Яворові і техніку нашу понищили(
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25.05.2022 10:40 Відповісти
Боюсь зекоманда також в ще одній паралельній реальності побєдунів. Краще б зібрав манатки й рвонув до німеччини, вони б там були в шоці й точно дали б зброю, але такі маневри не для найвеличнішого.
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25.05.2022 10:03 Відповісти
вова такой вова, ему всегда что-то здається. они с путлом живут в одном мире, их надо вместе отправить в космос
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25.05.2022 10:07 Відповісти
Кто небудь заберить у нього цю ,,Шарманку,, про перемовини
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25.05.2022 10:09 Відповісти
Польща має стати фабрикою зброї для України. Давно слід створити СП з виробництва Вільхи-М і тактичних ракет. Технологічні елементи Южмаша, КБ Луч слід перенести туди. Без масового виробництва ракетної зброї відвоювання півдня нереальне, американського ленд-лізу не вистачить.
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25.05.2022 10:09 Відповісти
а потім дивуємося ,що Макрон побіг дзвонити *****..
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25.05.2022 10:18 Відповісти
вова, а навіщо тоді тобі зустрічатись з кремлівським виродком, який нічого не усвідомлює і живе в паралельному світі?
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25.05.2022 10:23 Відповісти
Вот дурак. Говорит что "Путин не знает что происходит ". Путин в курсе что Северодонецк окружен и уже идет уличные бои. Он захватывает все больше территории. Интересно сам зе в курсе что происходит на фронте? Он в курсе что обстановка почти катастрофическое .? По его бессвязным речам скорее нет. Люди! Разбудите его.
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25.05.2022 10:26 Відповісти
Шойгу заявил, что Россия сознательно замедляет темпы военной операции, чтобы не множить число жертв. .

Гитлер заявил, что Рейх сознательно не стал брать Москву, чтобы не множить число жертв. .
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25.05.2022 10:33 Відповісти
Не проінформований дурник?
Це більше на землю схоже
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25.05.2022 10:36 Відповісти
На Зелю*
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25.05.2022 10:37 Відповісти
Знову цей мир в очах *****. Блін його там немає.
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25.05.2022 10:40 Відповісти
***** живе в паралельному світі, де до 24.02. сиділа і каломийська маріонетка.
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25.05.2022 10:41 Відповісти
Зелепух хоче особисто виправдатися за зірваний бліцкриг.
І пояснити путіну, що окуповані великі території (до чого доклалася зелена шобла і Зелепух особисто) - теж успіх.
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25.05.2022 11:56 Відповісти
цей придуркуватий клоун якщо ще залишиться біля керма нашої країни, то від України справді залишиться тільки квартал.
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25.05.2022 12:12 Відповісти
 
 