Путін не до кінця усвідомлює, що відбувається, він живе у своєму інформаційному світі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що перемовини про припинення війни наразі можна вести тільки з Путіним.

Про це глава він заявив під час Українського сніданку в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

"На сьогодні мені здається, що чинний президент РФ не до кінця усвідомлює, що відбувається. Мені здається, що він живе у своєму інформаційному світі, не розуміючи, що Україна не збирається іти на поступки. Ми боремося на своїй землі. Наголошую, що ця війна не проти когось, а за себе, за свою землю та за своє майбутнє.

Нам нема куди йти з цієї землі, ми не збираємось цього робити. Немає ні можливості, ні бажання.

Тому він (Путін. - Ред.) повинен жити, мені здається, в реальності, а його оточення має допомогти йому вийти з його інформаційної нереальності, яку вони собі побудували впродовж десятиліть", - зазначив президент.

За словами Зеленського, говорити сьогодні можна тільки з Путіним.

"В посередниках немає сенсу. Навіть в цих шахах, їх немає на цій дошці. Вони присутні в якомусь повітрі. Є одна людина - президент РФ. Коли він буде готовий вийти в реальність, як тільки він потрапить до реальності, він зрозуміє, що багато людей гине. Якщо він спроможний щось зрозуміти, то він точно зрозуміє тоді, що треба говорити і закінчувати цю війну, розпочату ним. Тоді напевно можна буде спробувати, якщо це не пізно, спробувати іти дипломатичним шляхом", - пояснив глава держави.

Також читайте: Питання, з яким президентом Росії домовлятиметься Україна про мир, - Зеленський