Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 29 450 осіб, 206 літаків, 170 гелікоптерів, 1305 танків та 3213 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 25 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 29 450 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.05 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 29450 (+100) осіб ліквідовано,
танків - 1305 (+3) од,
бойових броньованих машин - 3213 (+19) од,
артилерійських систем - 606 (+0) од,
РСЗВ - 201 (+0) од,
засоби ППО - 93 (+0) од,
літаків - 206 (+1) од,
гелікоптерів - 170 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 491 (+11),
крилаті ракети - 112 (+0),
кораблі /катери - 13 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2217 (+5) од,
спеціальна техніка - 44 (+1).
"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.
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ну я думаю, що краще щось зробити. тому я пожертвував більше грошей.
а в нас просто кепський настрій, через те, що в наших нічого немає, крім тих кількох гаубиць і їм дуже важко триматися, а важке озброєння все не надходить і не надходить і навіть дронів-камікадзе не видно. кожен переживає за своїх - хто воює, хто в окупації. і кожен переживає за захисників маріуполя, за всіх наших військових, полонених, поранених. скільки тих тероборон кинули в гарячі точки, скільки втрат. скільки дурних втрат((
що там в тій херсонській області зараз робиться, мабуть, те саме, що й в Бучі((
де ця допомога блін, чому так довго все((
планувати вступ в НАТО.
Тут явно є певна суперечність, не подобаеться мені це.