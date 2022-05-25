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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 29 450 осіб, 206 літаків, 170 гелікоптерів, 1305 танків та 3213 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 25 травня втрати особового складу противника становлять приблизно 29 450 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.05 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 29450 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1305 (+3) од,

бойових броньованих машин - 3213 (+19) од,

артилерійських систем - 606 (+0) од,

РСЗВ  - 201 (+0) од,

засоби ППО - 93 (+0) од,

літаків - 206 (+1) од,

гелікоптерів - 170 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 491 (+11),

крилаті ракети - 112 (+0),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2217 (+5) од,

спеціальна техніка  - 44 (+1).

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 29 450 осіб, 206 літаків, 170 гелікоптерів, 1305 танків та 3213 броньованих машин 01

"Найбільші втрати противника (минулої доби) спостерігалися на Лиманському напрямку. Дані уточнюються", - зауважили у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17271) Генштаб ЗС (6528) знищення (7175) техніка (1824) втрати (4392)


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Топ коментарі
+13
Щось у них втрати сильно знизились. Територіальні здобутки зростають. Не подобається це мені.
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25.05.2022 09:59
+12
Вони дистанційно все руйнують вщент. Снаряди та бомби з ракетами - вагонами вистрілюють. Та й боєзапаси у ВСУ вичерпані. Нескінчени спічі Прєзіка в гармати на зарядиш, а всі ті ленд-лізи кудись не туди пішли як завжди...
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25.05.2022 10:13
+10
пару днів тому настрій був позитивний і дехто казав, що диванні козаки занадто кровожерливі. зараз, здається, настрій негативний і тяжіє до безвиході. проводиться психологічна операція?

ну я думаю, що краще щось зробити. тому я пожертвував більше грошей.
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25.05.2022 10:18
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Щось у них втрати сильно знизились. Територіальні здобутки зростають. Не подобається це мені.
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25.05.2022 09:59 Відповісти
Вони дистанційно все руйнують вщент. Снаряди та бомби з ракетами - вагонами вистрілюють. Та й боєзапаси у ВСУ вичерпані. Нескінчени спічі Прєзіка в гармати на зарядиш, а всі ті ленд-лізи кудись не туди пішли як завжди...
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25.05.2022 10:13 Відповісти
Щодо важкого озброєння все йде куди потрібно. Питання як швидко. Щодо іншого, то тут питання(
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25.05.2022 10:24 Відповісти
І де те важке озброєння? кілька американських та ось французських гаубиць, які так помпезно презентував Залужний (в перервах між розмовами з єрмаком), погоди не зроблять.
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25.05.2022 10:32 Відповісти
Тут було питання що не туди пішло. Важке озброєння йде куди потрібно. Питання в тому що його дають не так вже багато як потрібно плюс процес навчання ніхто не відміняв...
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25.05.2022 10:50 Відповісти
У генштаба походу калькулятор сломался
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25.05.2022 10:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=eUOdfojnnuA Война в Украине длится почти три месяца. Нашу страну поддерживает практически весь мир. Но проблема в том, что поддержка и помощь на словах - совсем не то же самое, что на деле. Для Украины выделяется финансовая помощь. Суммы огромные. Но не всегда эти деньги влияют на ход войны. Почему? Всё просто. Нашей стране необходимо большее количество именно военной помощи, тем не менее, деньги часто уходят на решение гуманитарных вопросов. Именно из-за этого превосходство сил остаётся на стороне россии. У нас недостаточное количество тяжёлого вооружения и техники. Почему подобная ситуация стала возможной? США не хотят выигрыша Украины в войне? Как увеличить количество поставок вооружения в Украину?
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25.05.2022 10:01 Відповісти
виділення з держбюджету США $40,1млрд, яке пройшло 19травня - це не остаточна сума цього бюджетного року. Далі буде. Думаю, до своїх канікул в серпні конгресмени ще пару раз проголосують подібні бюджетні зміни.
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25.05.2022 10:05 Відповісти
Там ще у Байдена є можливість, відповідно до рішення від 19 травня, виділяти озброєння на суму 11млрд без згоди конгреса.
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25.05.2022 10:09 Відповісти
все-одно з наступною зміною в бюджеті; і в такому рішенні пройдуть наступні $11млрд (чи близько такої суми).
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25.05.2022 10:22 Відповісти
гадаю, там теж бюрократія і всякі проплачені саллівани та інші ліваки. треба триматися. політична воля є, це головне.
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25.05.2022 10:17 Відповісти
я оце думаю. якщо в останньому чи передостанньому збитому літаку був уже цілий генерал-майор за штурвалом, то, може, все-таки літуни скоро скінчаться в рашистів? як ви гадаєте?
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25.05.2022 10:15 Відповісти
пару днів тому настрій був позитивний і дехто казав, що диванні козаки занадто кровожерливі. зараз, здається, настрій негативний і тяжіє до безвиході. проводиться психологічна операція?

ну я думаю, що краще щось зробити. тому я пожертвував більше грошей.
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25.05.2022 10:18 Відповісти
ви молодець. ви в японії? нічого собі!
а в нас просто кепський настрій, через те, що в наших нічого немає, крім тих кількох гаубиць і їм дуже важко триматися, а важке озброєння все не надходить і не надходить і навіть дронів-камікадзе не видно. кожен переживає за своїх - хто воює, хто в окупації. і кожен переживає за захисників маріуполя, за всіх наших військових, полонених, поранених. скільки тих тероборон кинули в гарячі точки, скільки втрат. скільки дурних втрат((
що там в тій херсонській області зараз робиться, мабуть, те саме, що й в Бучі((
де ця допомога блін, чому так довго все((
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25.05.2022 10:32 Відповісти
дякую за пояснення того, що відбувається. ну який там вибір? здатися і ще буча? техніка ленд-лізу в дорозі, продовжує надходити, польська відправила 200 танків. ніхто не допомагає Росії з іншого боку. вірити в себе - це єдиний шлях, це моя думка.
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25.05.2022 10:43 Відповісти
так, вибір у нас один - чинити опір, триматися, вірити в ЗСУ і міжнародну підтримку.
планувати вступ в НАТО.
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25.05.2022 18:08 Відповісти
Дайош 30 штук кацапської свиносабачятини
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25.05.2022 10:23 Відповісти
Я смотрю, москали дохнуть стали меньше , 29000 уже две недели как
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25.05.2022 10:41 Відповісти
Странно вы считаете. 22 числа был отсчет о 29 тысячах.
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25.05.2022 10:55 Відповісти
Практически армия вторжения в людях и технике уничтожена или выведена из строя.
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25.05.2022 10:56 Відповісти
Только треть к сожалению
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25.05.2022 11:20 Відповісти
З однієї сторони у ворога судячи з усього е територіальні успіхи, а з іншої чомусь втрати такі, таяк би війна перейшла в нудну та затяжну окопну стадію низької інтенсивності. Дивина.

Тут явно є певна суперечність, не подобаеться мені це.
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25.05.2022 12:45 Відповісти
 
 