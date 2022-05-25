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Новини Війна
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Через обстріл зупинено роботу останньої газорозподільної станції на Луганщині, вся область без газу, - Гайдай

газ

Зупинено роботу останньої газорозподільної станції на Луганщині, відтепер область повністю без блакитного палива, травмовано працівника цієї ГРС.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на вчора на Луганщині із газом залишалися 36 тисяч абонентів у трьох населених пунктах, а залишків блакитного палива в магістральних трубах вистачило би на півтора місяці.

"Тепер газ відсутній повсюди. Через обстріл в районі останньої вцілілої газорозподільної станції акубаротравми зазнав працівник, який здійснював регулювання автоматики. Через ці обстріли з боку російської армії припинила роботу і зазначена ГРС, що призвело до відсутності подачі централізованого газопостачання в зазначених населених пунктах", - поінформував Гайдай.

Як і раніше, область залишається повністю знеструмленою. Відсутнє і централізоване водопостачання. Воду для потреб населення розвозять рятувальники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зупинено газопостачання Донецької та Луганської областей через пошкоджений окупантами магістральний газопровід, - Оператор ГТС

Автор: 

газ (10415) газопровід (1546) обстріл (28316) Луганська область (4876)


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прекрасная новость... нет горючего - гребите веслами... за 8 лет не поднять восстания против кацапских свинорылокозломордых оккупантов - это надо уметь... после победы только резевания лугандонии лет на 60...
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25.05.2022 10:41 Відповісти
Закусывать надо...
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25.05.2022 11:41 Відповісти
Я лично не понимаю зачем на оккупированные територии подавать газ, электрику и тд.
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25.05.2022 10:42 Відповісти
На оккупированных территориях есть газ. А на не оккупированных нет.
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25.05.2022 10:50 Відповісти
И за чей счёт этот газ?
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25.05.2022 14:07 Відповісти
 
 