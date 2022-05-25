Терористи "ДНР" відмовляються воювати за терористів "ЛНР": "За чужую республику мы воевать не хотим". ВIДЕО
Бойовики "ДНР", що входять в число російських окупаційних військ, відмовляються воювати на окупованих територіях Луганщини за російських терористів "ЛНР".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це одне з формувань "ДНР" заявило в спеціальному відеозверненні опублікованому в соцмережах.
Топ коментарі
+79 whywhy
показати весь коментар25.05.2022 10:23
+69 Oleg S. #518150
показати весь коментар25.05.2022 10:24
+45 Wendeplattendrehstahl Lölik
показати весь коментар25.05.2022 10:29
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Не могут определится, кто будет любимой женой...
А еще пусть подкинут на фронт и предателей с юга УкнаиньІ, на подобии Сальдо и Стремоусова. Пусть и они положат жизни за великого ху...ла. Им же все в Украине бьІло очень плохо жить. Ведь кругом бьІли бандеровцьІ и нацистьІ. Вот теперрь пусть дохнут за "освободителей", а ихними женами займутся бурятьІ и кадьІровцьІ.
https://twitter.com/GirkinGirkin/status/1529357841240412161
нє прізнайоть калміцкоє казачєство !
Мабудь просто не хочуть здохнути за свій гр@баний дунбас.