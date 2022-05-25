Терористи "ДНР" відмовляються воювати за терористів "ЛНР": "За чужую республику мы воевать не хотим". ВIДЕО

Бойовики "ДНР", що входять в число російських окупаційних військ, відмовляються воювати на окупованих територіях Луганщини за російських терористів "ЛНР".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це одне з формувань "ДНР" заявило в спеціальному відеозверненні опублікованому в соцмережах.

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