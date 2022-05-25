Україна не зможе повноцінно замінити морський експорт зерна сухопутним, - британська розвідка
Сухопутний експорт не замінить для України повноцінно морський. Війна вже впливає на світові ціни на зерно.
Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.
Відомство нагадало, що Росія з початком повномасштабної війни заблокувала більшість морських портів України. Також заблоковане все зерно з Півдня країни.
"Механізми сухопутного експорту України навряд чи замінять дефіцит судноплавства, викликаний російською блокадою. У результаті значні обсяги українського зерна залишаються у сховищах і не можуть бути експортовані", - йдеться у повідомленні.
В британській розвідці зазначили, що розв’язана Росією війна вже чинить непрямий тиск на світові ціни на зерно.
Морська блокада країни-агресорки продовжує стримувати доступ комерційних суден до українських портів. Як наслідок - дефіцит пропозиції призведе до подальшого зростання цін на багато основних продуктів, - наголосили у відомстві.
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який уже через місяць поступатиме...
в кінці червня - жнива починаються, озимі
Нестача продовольства,різкий ріст світових цін,проблеми з наданням гуманітарної допомоги країнам,які постраждають від голоду(Африка і т п.)-це для світу.
У нас вистачить і для себе,і на продаж,навіть з резервом на випадок поганої ситуації .Звичайно,якщо наші "вумники" в погоні за наживою не загонять все до зернини.Як з масками було в пандемію у Радуцького
писалось, нібулон/чи, як він зараз називається, має низку елеваторів і суден для перевезень на дніпрі...але річка дніпро під обстрілом, тому необхідні також міжнародні війська для захисту цих шляхів і на материковій частині
А у нас откуда урожай будет, если война?
Похоже, Зеля готовит очередной голодомор.