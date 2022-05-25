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Новини Війна
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Україна не зможе повноцінно замінити морський експорт зерна сухопутним, - британська розвідка

зерно,экспорт

Сухопутний експорт не замінить для України повноцінно морський. Війна вже впливає на світові ціни на зерно.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Відомство нагадало, що Росія з початком повномасштабної війни заблокувала більшість морських портів України. Також заблоковане все зерно з Півдня країни.

"Механізми сухопутного експорту України навряд чи замінять дефіцит судноплавства, викликаний російською блокадою. У результаті значні обсяги українського зерна залишаються у сховищах і не можуть бути експортовані", - йдеться у повідомленні.

В британській розвідці зазначили, що розв’язана Росією війна вже чинить непрямий тиск на світові ціни на зерно.

Також читайте: Китай закликає відкрити "зелені коридори" для експорту українського зерна

Морська блокада країни-агресорки продовжує стримувати доступ комерційних суден до українських портів. Як наслідок - дефіцит пропозиції призведе до подальшого зростання цін на багато основних продуктів, - наголосили у відомстві.

Автор: 

блокада (737) Велика Британія (5563) зерно (3118) розвідка (3857) росія (65007) експорт (4467)


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Топ коментарі
+3
может кто то объяснить, почему украина так сильно пытается загнать зерно, когда непонятно что будет с урожаем осенью? а если орки не дадут его собрать? а если горючки на сбор не будет? что мы следующий год есть будем?
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25.05.2022 10:33
+3
треба звільнити місця в елеваторах для майбутнього врожаю,
який уже через місяць поступатиме...
в кінці червня - жнива починаються, озимі
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25.05.2022 10:36
+2
так может сначала дождаться урожая? вы цены на горючку посмотрите. по какой цене хлеб будет?
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25.05.2022 10:39
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Аж ціла розвідка займається аналізом очевидного.
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25.05.2022 10:30 Відповісти
І шо? Нехай світ шевелить рогом. Нам зерна вистачить.
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25.05.2022 10:32 Відповісти
может кто то объяснить, почему украина так сильно пытается загнать зерно, когда непонятно что будет с урожаем осенью? а если орки не дадут его собрать? а если горючки на сбор не будет? что мы следующий год есть будем?
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25.05.2022 10:33 Відповісти
треба звільнити місця в елеваторах для майбутнього врожаю,
який уже через місяць поступатиме...
в кінці червня - жнива починаються, озимі
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25.05.2022 10:36 Відповісти
так может сначала дождаться урожая? вы цены на горючку посмотрите. по какой цене хлеб будет?
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25.05.2022 10:39 Відповісти
Щоб не втратити ринки ,валютна виручка-це для України.
Нестача продовольства,різкий ріст світових цін,проблеми з наданням гуманітарної допомоги країнам,які постраждають від голоду(Африка і т п.)-це для світу.
У нас вистачить і для себе,і на продаж,навіть з резервом на випадок поганої ситуації .Звичайно,якщо наші "вумники" в погоні за наживою не загонять все до зернини.Як з масками було в пандемію у Радуцького
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25.05.2022 10:42 Відповісти
багато зерна необхідно країнам півдня, китаю, індії і ці країни варто підключати для забезпечення мирного моря, портів і водних шляхів....
писалось, нібулон/чи, як він зараз називається, має низку елеваторів і суден для перевезень на дніпрі...але річка дніпро під обстрілом, тому необхідні також міжнародні війська для захисту цих шляхів і на материковій частині
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25.05.2022 10:33 Відповісти
китаю и индии? вы прикалываетесь? китай на первом месте в мире по экспорту зерна, индия на втором.
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25.05.2022 10:40 Відповісти
В Индии и Китае запрет на вывоз зерна в связи с неурожаем.
А у нас откуда урожай будет, если война?
Похоже, Зеля готовит очередной голодомор.
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25.05.2022 11:53 Відповісти
вот - вот. нормальная страна в таких условиях наоборот запасалась бы на несколько лет. а эти козлы последнее готовы продать.
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25.05.2022 12:02 Відповісти
И лава Богу! Сейчас лучше зерно из Украины не вывозить!
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25.05.2022 10:42 Відповісти
Где принимают в британские разведчики?
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25.05.2022 12:17 Відповісти
 
 