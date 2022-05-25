Україна не зможе повноцінно замінити морський експорт зерна сухопутним, - британська розвідка

Сухопутний експорт не замінить для України повноцінно морський. Війна вже впливає на світові ціни на зерно.

Про це повідомляє розвідка Великої Британії, інформує Цензор.НЕТ.

Відомство нагадало, що Росія з початком повномасштабної війни заблокувала більшість морських портів України. Також заблоковане все зерно з Півдня країни.

"Механізми сухопутного експорту України навряд чи замінять дефіцит судноплавства, викликаний російською блокадою. У результаті значні обсяги українського зерна залишаються у сховищах і не можуть бути експортовані", - йдеться у повідомленні.

В британській розвідці зазначили, що розв’язана Росією війна вже чинить непрямий тиск на світові ціни на зерно.

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Морська блокада країни-агресорки продовжує стримувати доступ комерційних суден до українських портів. Як наслідок - дефіцит пропозиції призведе до подальшого зростання цін на багато основних продуктів, - наголосили у відомстві.