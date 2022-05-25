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Росія готова надати гуманітарні коридори для розблокування українських портів, - МЗС РФ

зерно,порт

В МЗС РФ заявили, що Росія готова розблокувати українські порти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Москва готова надати гуманітарні коридори для розблокування українських портів, але Київ повинен їх ще розмінувати", - йдеться в повідомленні.

Читайте: МЗС РФ не виключає можливості обговорення обміну захисників з "Азовсталі"

Автор: 

МЗС рф (959) порт (2039)


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Топ коментарі
+54
Розмінувати наші порти для прлегшення десантування кацапні?
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25.05.2022 10:34
+44
Пролунало як знущання.
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25.05.2022 10:32
+41
Очередной тухлый кацапский пи#деж.
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25.05.2022 10:34
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Пролунало як знущання.
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25.05.2022 10:32 Відповісти
Ні. То є визнання своєї безсилі перед світом та Україною.
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25.05.2022 10:35 Відповісти
это просто плевок в сторону США НАТО Китая Евросоюзу типа ну что наелись гомики??? понимаете только так... думаю скоро эти ушлебки будут разрушать все портовые инфраструктуры что остались у нас еще целые.. дай то Бог ошибаться....... но думаю к этому все идет.. а НАТО реально слабаки ничего мы с голоду не подохнем а вот без еды.... когда проблема захлестнет Европу беженцы миллионы с Африки Азии и так далее посмотрим что было бы дешевле под эгидой ООН и Мандата ООН ввести военную эскадру ордер кораблей и безопасность восстановить ведь-- то что мы еще должны разминировать порты --звучит издевательством на фоне -что тральщика ни одного у нас нет...
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25.05.2022 10:42 Відповісти
готовність надати коридори влючає і відсутність мін в тому числі...
раз готові, хай діють
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25.05.2022 10:42 Відповісти
дадуть коридори тіпа виходу з Іловайська. Вийти кораблі зможуть, а що буде далі.....
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25.05.2022 14:58 Відповісти
Почувствовали, шо сейчас ***********
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25.05.2022 11:58 Відповісти
Китайці хочуть зерна і турки, вони ж союзники раші. Просять же для себе
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25.05.2022 12:20 Відповісти
Штук а в тім що Росія вважає чужу територію на якій знаходяться солдати її армії своєю. Тобто о. Зміїний це територія РФії
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25.05.2022 12:53 Відповісти
Спасиба не нада, чирнабздовский хлот и так утонет.
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25.05.2022 10:34 Відповісти
Розмінувати наші порти для прлегшення десантування кацапні?
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25.05.2022 10:34 Відповісти
Може и так❗А может зассали, что потопят их флот ракетами так как они не оставили выбора❗☝
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25.05.2022 10:36 Відповісти
Засцали кораблей королевского флота. Я думаю что не стоит им верить. Только корабли нато или королевства!!!!!!
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25.05.2022 11:51 Відповісти
Наразі триває процес утворення МІЖНАРОДНОЇ групи по примусовому розблокуванню наших портів. Кацапня вирішила діяти на випередженння )))))
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25.05.2022 10:37 Відповісти
Можливо☝
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25.05.2022 10:50 Відповісти
я думаю при бажанні вони можуть розмінувати приховано водолазами
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25.05.2022 10:39 Відповісти
С підводного крейсера "москва"?

Не пиши дурниць.
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25.05.2022 10:51 Відповісти
можуть, тільки для цього треба відкрито підійти в зону мінування, чи думаєш, що водолази можуть під водою десятки км плавати?
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25.05.2022 11:36 Відповісти
Очередной тухлый кацапский пи#деж.
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25.05.2022 10:34 Відповісти
Кацапи усіяли Чорне море мінами , а ми повиніі іх розмінувати ?
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25.05.2022 10:34 Відповісти
вафлист, пшёл нах.й
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25.05.2022 11:01 Відповісти
опять какую нибудь гадость задумали
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25.05.2022 10:36 Відповісти
100 %
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25.05.2022 10:48 Відповісти
О как! Чайна дала команду? Желудок добра не помнит? китайцы прикинули хер к носу и "нимаглиастаццавстаране"?
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25.05.2022 10:37 Відповісти
Китаец говорит - кацап исполняет❗Точка.
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25.05.2022 11:10 Відповісти
Спочатку тре потопити усі лоханки касапські...
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25.05.2022 10:37 Відповісти
Наразі триває процес утворення групи з 20 плюс країн, щодо примусового розблокування наших портів. Кацапня вирішила випередити )))
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25.05.2022 10:39 Відповісти
провокация - они просто утопят баржу с зерном и свалят єто на "нацисткие батальоны" и будут вопить на весь мир, а потом и полезные макроны и шольцы подключатся
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25.05.2022 10:40 Відповісти
Ключевое тут то что именно Украина должна разминировать - переложат всю ответственность за возможный подрыв любого кораблика + Украина расчистит дорогу десантным кораблям оккупантов...ну не верю я в искренность скрепной недоимперии и плешивого бункерного недомерка!
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25.05.2022 10:42 Відповісти
и по этим разминированным путям зайдет десант. Спасибо, но нет. Пусть кто-то меньше покушает.
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25.05.2022 10:42 Відповісти
десант вже намагався заходити - потопили звичайним градом
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25.05.2022 12:21 Відповісти
Пусть даже кто-то не меньше покушает, а конкретно ПОГОЛОДАЕТ !….
Тянули резину с поставками оружия больше месяца , когда вся Украина просила о помощи. То ботоксного ушлепка боялись, то ядерной войны , то просто цинично смотрели сколько Украина «продержится» .
Война ж тогда была только в нашей стране…, а как коснулось ИХ холодильника и желудка , так теперь кипиш наводят , жрать то все хотят , да и последствие голода во всем мире скажется на размеренную и ничем не омраченную жизнь Европы . Геморой с беженцами из стран третьего мира их начал волновать , ну-ну приходит понимание , что это война касается не только Украины , а всего мира !
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25.05.2022 14:36 Відповісти
Если правда, то очень хорошая новость
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25.05.2022 10:43 Відповісти
Россия - иди *****!!!
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25.05.2022 10:43 Відповісти
Ну это чтоб как самалийские пираты, будут останавливать, проверять что за груз и забирать все себе.
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25.05.2022 10:44 Відповісти
хай жруть траву тепер, С*КИ!
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25.05.2022 10:45 Відповісти
Они могут под прикрытием гражданских судов зайти в разминированные порты
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25.05.2022 10:45 Відповісти
они не то что могут, а именно так и сделают. Их слово.. не весит.. ничего. А подставить Одессу.. ради голодных детей Африки.. не самое мудрое решение
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25.05.2022 14:04 Відповісти
Орки насрали, а убирать нам ? Подлые кацапские лицемеры. Они же знают точно, что в составе ВМС Украины всего ОДИН тральщик "Геническ". Сколько лет ему потребуется на разминирование украинских портов и фарватеров?
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25.05.2022 10:45 Відповісти
Обережно!!! Папір, на якому буде написана ця угода, вартує більше, ніж ця угода. Якби орки не збрехали. Скільки вже цих корідорів було?
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25.05.2022 10:45 Відповісти
Лучший гум. коридор - уничтожение рос. флота.
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25.05.2022 10:46 Відповісти
Та не питання. Розмінуємо в обмін на RLSM. 40-50 штук на 2-3 порти вистачить.
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25.05.2022 10:46 Відповісти
вот и все , роисся - новое сомали .
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25.05.2022 10:47 Відповісти
Нічого складного! Просто для цього робиться фарватер - вільний від мін Позначається віхами та буями На виході в міжнародні води виставляється охорона з військових кораблів НАТО По ньому за межі територіальних вод проводяться кораблі з зерном Формується конвой І потім цей конвой іде під охороною по Чорному морю (бажано по територіальних водах Румунії та Болгарії) Тральщики йдуть попереду та "проціджують" море І так - до самого Босфору А далі кораблі супроводу повертаються назад і чекають на формування нового конвою Технічно - нічого складного!
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25.05.2022 10:47 Відповісти
Скільки коштуватиме це зерно після таких складнощів у логістиці?
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25.05.2022 11:21 Відповісти
Теке питання можливо б було ставити якби Україна досі була на світ.ринку, але ж на сьогодні УСЕ зерно яке в портах - проплачено до 24.02 за більш низькими цінами ніж зараз,а враховуючи ціну евронюкса 410-430 евро вересневі фючерси - усі складнощі будуть закриті надприбутком.
На сьогодні ціна на внутрішньому ринку - меньш 6000грн, а зерно вивозять у европу і продають за цінами яки майже втричі вище, такий надприбуток покриває усі складнощі.
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25.05.2022 11:41 Відповісти
Якщо ВСЕ зерно що в портах проплачене, то це не наш головняк. Це зерно не наше, отже хай власник його й вивозить...
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25.05.2022 14:40 Відповісти
Значно дешевше автотранспорту чи залізниці. В 1933 році жменька брошна коштувала золоту прикрасу, якщо забули.
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25.05.2022 13:15 Відповісти
В очередной раз убеждаюсь в эрудиции Яра. Все верно. Сам несколько раз ходил таким фарватером в Ирак, порт Кхор Эль Зубайр, во время "Бури в пустыне". Еще больше проходил Аденским под конвоем военных кораблей разных стран для защиты торговых судов от сомалийских задротов. Технически вопрос решаемый , но зная рашку не сомневаюсь в просто огромном количестве провокаций.
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25.05.2022 12:01 Відповісти
Пардон , не " под конвоем" ,а в конвое))) . Кстати , сомалийские пираты больше всего боялись китайских кораблей. Китаезы после запроса по радио УКВ, в случае молчания топили эти шхуны и катера , не разбираясь , рыбак это с поломавшейся УКВ станцией или пират.
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25.05.2022 15:18 Відповісти
Борис разблокирует, не сомневайтесь!
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25.05.2022 10:47 Відповісти
Несколько пусков и кацапы ещё и свое зерно повезут куда скажут❗
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25.05.2022 10:55 Відповісти
пошли *****
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25.05.2022 10:49 Відповісти
Не дочитал, так вот зачем разблокировка. Чтоб Киев разминировал, а они потом как по Чангару зайдут в разминированные порты. Охренеть
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25.05.2022 10:49 Відповісти
А порти в нас заміновані? Щось не чув про розмінування Бердянського чи Маріупольського портів кацапами для того щоб його використовувати. Так що і з Одеським така сама справа, ймовірно. То що козломордія просто мін у море накидала то інфа давно є.
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25.05.2022 11:25 Відповісти
За чем писать этот бред. Всё что сейчас говорят распростроняют, это всё бред и враньё, не чего его писать, это всё равное - 0
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25.05.2022 10:50 Відповісти
рашка НИКОГДА ничего не делает просто так !!!
во-первых она хочет показать миру, что это Украина не желает вывозить зерно - раша ж типа хочет
во-вторых.."разминировать" то что они заминировали...или то что наши, чтоб не пустить врага в город
в-третьих - любой ситуацией воспользуется именно рашка... тут надо следить и за словами и за за руками и за глазами...ибо такую мерзкую тварь как раха редко где еще встретишь...
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25.05.2022 10:50 Відповісти
Розмінувати порти можна лише тоді, коли весь чорноморський флот буде потоплено.
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25.05.2022 10:50 Відповісти
ну т.е. при таком раскладе, рф сможет топить корабли с зерном, и говорить что это "Украина не разминировала"
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25.05.2022 10:52 Відповісти
Будут топить минами заходящие в порт иностранные суда и вешать все на Украину
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25.05.2022 10:53 Відповісти
Вы же не думаете что все так просто и кремль ничего не потребует взамен о чем нам даже не скажут
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25.05.2022 10:56 Відповісти
РФ готова розблокувати блокування деяких українських чорноморських портів ... Це що? Ще одна спроба агресора РФ безперешкодно висадити десант в одеській та миколаївській областях. Це чергова спроба РФ захопити чорномоське узбережжя України. Тим більше, що о. Зміїнний у них. Тільки якщо буде до загрузки суден зерном виствлений для охорони період самої загрузки зерном та супровід військовими кораблями США та Великої Британії. А так тільки через Польщу та до Литви залізницею і далі литовськими кораблями. Іншого не можна допускати навіть у думках. РФ підступна.
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25.05.2022 10:57 Відповісти
************* верить нельзя.
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25.05.2022 11:07 Відповісти
Нехай флот НАТО ввійде в Чорне море і гарантує, що після розмінування до Одеси не зайдуть російські десантні кораблі
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25.05.2022 11:08 Відповісти
З одного боку РФ розуміє, що якщо не розблокувати то іх фото просто потоплять ракетами. Тому вона робить хід на випередження.
З другого боку, треба розуміти, якщо переговори реально розпочнуться, вона почне вимагати перевірку судів.
І саме головне, захоче контролювати розмірковування портів, тобто контролювати весь цей процесс залучаючи РФ у весь процес в котрому вона буде намагатися покращити міжнародний імідж.
Ну і це може стати плацдармом для мирних угод, які так ждуть деякі країни Європи.
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25.05.2022 11:10 Відповісти
"В МЗС РФ заявили, що Росія готова розблокувати українські порти."

Ну ну!!! Ці мерзотники уже давали коридор під Ілловайском.....
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25.05.2022 11:15 Відповісти
Британский флот даже Когда просто сказал, что зайдет в чёрное море заставляет ссаться вторую, с конца, армию мира. Хи-хи
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25.05.2022 11:23 Відповісти
Неповна новина.
Вони вимагають РОЗМИНУВАННЯ всіх портів та ЗНЯТТЯ санкцій на їх експорт.
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25.05.2022 11:25 Відповісти
он воно як...
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25.05.2022 12:26 Відповісти
Орки прості як двері, Україна почне вивозити зерно, а вони в нейтральних водах почнуть під приводом "перевірок" на наявність військових чи зброї арештовувати торгові судна. В гарантії Мордора може повірити хіба ідіот чи Зеленський.
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25.05.2022 11:29 Відповісти
хочуть захоплювати наші судна з зерном
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25.05.2022 11:30 Відповісти
У нас нет судов.
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25.05.2022 12:56 Відповісти
Я все чекав, коли вони це озвучать. Подивимося, що там ЗЄрмаки зроблять у відповідь, і чи навчилися вони бодай чомусь.
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25.05.2022 11:33 Відповісти
Китай хоче хлібчика і шейхи теж,тому "многоходовніка"зараз рачком швидко поставлять.
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25.05.2022 11:37 Відповісти
Тухла двіжуха. Зассяли, шо нам дадуть Гарпуни.
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25.05.2022 11:39 Відповісти
Так, єрмак і зеля уже розмінував Херсон...
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25.05.2022 11:40 Відповісти
Поки в України не буде протикорабельних ракет , ні про які розмінування портів не може бути й мови . . Кацапня тільки цього й чекає ..
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25.05.2022 11:48 Відповісти
Чонгар вже розмінували.
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25.05.2022 12:25 Відповісти
Десь так - Китай сказав, кацапи як шакали почали підвивати

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25.05.2022 12:35 Відповісти
Так это же еще не все цензор написал, может добавит. Кроме разминирования нами - минировала параша, они требуют снять санкции. Полностью отмороженные, если их не уничтожить, спокойствия никому не будет....
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25.05.2022 13:01 Відповісти
"Росія готова надати гуманітарні коридори"
От що робить "Гарпун" життєдайний!
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25.05.2022 13:03 Відповісти
ПДР ВОР НЕ СМОГ ВСЁ УКРАСТЬ ПО ЭТОМУ РАЗРЕШАЕТ ЧАСТЬ ЗАБРАТЬ !!!???
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25.05.2022 13:05 Відповісти
козлинам нельзя доверять.
единственной гарантией может быть сопровождение военных кораблей НАТО.
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25.05.2022 13:52 Відповісти
кажется понятно как разминировали Чонгар
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25.05.2022 13:56 Відповісти
никак.. он и не был заминирован. Кому надо, доложили отчитались.. выставили таблички "осторожно мины"..
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25.05.2022 14:06 Відповісти
НАДО ДЕРЖАТЬ НА ПРИЦЕЛЕ КОРАБЛИ ВРАГА. ГАРПУНОВ ХВАТИТ НА ВСЕ КОРАБЛИ. ГАРПУН ДЕЙСТВУЕТ УЖЕ ИЗДАЛЕКА. СЛАВА ВСУ!
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25.05.2022 14:09 Відповісти
ГАРПУН КРАСАВЧИК. ЕЩЕ В ПУТИ , НО УЖЕ В ДЕЙСТВИИ. СЛАВА УКРАИНЕ!
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25.05.2022 14:14 Відповісти
Рашисти потоплять всі кораблі з нашим зерном або захоплять їх в нейтральних водах!! Пішли ***** кончені виродки! Україна має ставити ультиматум всьому світу- або заходите в чорне море і знищуєте флот РФ, або дохніть з голоду хитрожопі паскуди!
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25.05.2022 17:15 Відповісти
 
 