Росія готова надати гуманітарні коридори для розблокування українських портів, - МЗС РФ

В МЗС РФ заявили, що Росія готова розблокувати українські порти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости".

"Москва готова надати гуманітарні коридори для розблокування українських портів, але Київ повинен їх ще розмінувати", - йдеться в повідомленні.

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