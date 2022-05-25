Резніков про грошове забезпечення українських військових: Виплати складаються із двох частин, додаткова винагорода залежить від завдань, що виконуються

Грошові виплати, які зараз отримують українські захисники, складаються з двох частин, а їхній розмір залежить від того, які завдання і де виконують військовослужбовці.

Про це під час загальнонаціонального телемарафону повідомив міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Грошові виплати, які зараз отримують наші військові, складаються з двох частин. Перша частина – це щомісячне грошове забезпечення, яке військові отримують відповідно до своєї посади, звання, вислуги тощо. Друга частина – це додаткова грошова винагорода, яка встановлена за ініціативою президента України Володимира Зеленського на період воєнного стану", – повідомив міністр.

Резніков зазначив, що додаткова винагорода нараховується за такою логікою: для тих військовослужбовців, які безпосередньо не залучені до ведення бойових дій, додаткова винагорода в розрахунку на місяць становить 30 тис. грн, або приблизно 1000 грн на день. Для тих воїнів, які беруть участь у боях, додаткова винагорода визначається з розрахунку 100 тис. грн на місяць, або орієнтовно 3000 грн на день.

Міністр оборони також пояснив, як формуються і технічно відбуваються виплати.

"Кількість днів, які військовослужбовець безпосередньо перебував у бою, виконував бойові завдання, визначається на підставі бойових наказів і розпоряджень, які видаються військовим командуванням різних структур сил оборони. Якщо йдеться про Збройні сили України, військова частина подає до Міністерства оборони заявку на виплату грошового забезпечення. Міністерство оборони на підставі цієї заявки перераховує військовій частині гроші. Після чого військова частина зараховує кошти безпосередньо військовослужбовцю", – повідомив Резніков.

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Він підкреслив, що для отримання грошових виплат військовослужбовець повинен мати рахунок у будь-якому українському банку, і ніхто не може примушувати військовослужбовця до вибору того чи іншого банку. Реквізити свого рахунку військовий має надати до фінансової служби своєї частини.

Виплата грошей військовослужбовцям здійснюється у поточному місяці за попередній та вона ділиться на дві частини. Так, у першій декаді місяця військовослужбовці отримують щомісячне грошове забезпечення відповідно до посади, звання та інших параметрів. У другій декаді відбувається нарахування додаткової винагороди, тих 30 тис. чи 100 тис. за воєнний стан та бойових.

За словами Резнікова, платежі розведено на дві частини, оскільки розмір щомісячного грошового забезпечення відомий, і він майже однаковий кожного місяця. Водночас розмір додаткової винагороди за підсумками місяця фінансові служби частин мають порахувати на підставі бойових наказів.

"Чим більше днів військовослужбовець провів у бою, тим більшу додаткову винагороду він отримає. Кожного місяця ця сума може суттєво відрізнятися", – пояснив Резніков.

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Він також звернув увагу на те, що окремі підрозділи тієї чи іншої бригади можуть знаходитись у бою, тоді як інші – перебувати у пункті постійної дислокації, проходити злагодження чи виконувати інші небойові завдання. Тому в рамках однієї бригади чи навіть батальйону розмір виплат може суттєво відрізнятися. Все залежить від бойових наказів, зазначив міністр.