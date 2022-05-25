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Новини Війна
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Обстріл житлового будинку у Чернігові: командиру танкового батальйону та оператору-навіднику ЗС РФ повідомлено про підозру

чернігів

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру командиру танкового батальйону та оператору-навіднику військової частини 41659 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії збройних сил Російської Федерації у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, танковий батальйон ЗС РФ вторгся на територію Чернігівської області з метою збройного захоплення Чернігівського аеропорту та окупації області. Під час нападу командир батальйону надав незаконний наказ оператору-навіднику обстріляти осколково-фугасними снарядами калібру 125 мм житловий багатоповерховий будинок у м. Чернігові, який не був військовою ціллю і не використовувався для військових потреб. В результаті обстрілу було повністю зруйновано окремі житлові приміщення будинку.

Завдяки злагодженим діям Збройних Сил України ворожий танк знищено, а підозрюваних взято в полон.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Управління СБУ в Чернігівській області. Встановлюється причетність військових до вчинення інших злочинів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для відновлення житлового фонду Чернігова знадобиться щонайменше 14 млрд грн, - Атрошенко

Автор: 

армія рф (17271) обстріл (28316) Чернігів (787) підозра (759) Офіс Генпрокурора (3245)


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до кінця тижня будуть важкі бої....потім ЗСУ Вьє..буть по рашистах.. і зупинять.
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25.05.2022 11:30 Відповісти
Тримать у "загальній хаті" СІЗО Чернігова а не в одиночці чи власнному ІТУ СБУ! Побачу - скільки проживуть (Про : "проживуть не "відрихтованими" і мови нема!)
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25.05.2022 11:31 Відповісти
врт н@хера эта новость? по тому что кацап пальнул по дому из танка ему оголошено про підозру, кацапа там вообще не должно быть, тем более с танком, он должен висеть на дереве сразу гогда он ступил на украинскую землю и вороны должны клевать его глаза
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25.05.2022 15:12 Відповісти
 
 