Обстріл житлового будинку у Чернігові: командиру танкового батальйону та оператору-навіднику ЗС РФ повідомлено про підозру

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та Чернігівської обласної прокуратури повідомлено про підозру командиру танкового батальйону та оператору-навіднику військової частини 41659 35-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади у складі 41-ї загальновійськової армії збройних сил Російської Федерації у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

За даними слідства, танковий батальйон ЗС РФ вторгся на територію Чернігівської області з метою збройного захоплення Чернігівського аеропорту та окупації області. Під час нападу командир батальйону надав незаконний наказ оператору-навіднику обстріляти осколково-фугасними снарядами калібру 125 мм житловий багатоповерховий будинок у м. Чернігові, який не був військовою ціллю і не використовувався для військових потреб. В результаті обстрілу було повністю зруйновано окремі житлові приміщення будинку.

Завдяки злагодженим діям Збройних Сил України ворожий танк знищено, а підозрюваних взято в полон.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчим відділом Управління СБУ в Чернігівській області. Встановлюється причетність військових до вчинення інших злочинів.

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