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ЄС має відкрити двері перед Україною, не потрібно ховатися за законами, - глава Європарламенту Метсола

метсола

Європейський Союз має продемонструвати політичну волю і відчинити двері перед Україною, яка бореться за фундаментальні європейські принципи, а не ховатися десятиліттями за різними законами.

Про це заявила голова Європейського парламенту Роберта Метсола, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я абсолютно впевнена, що Україна може бути країною-кандидатом у члени ЄС. Це питання, я вважаю, нам взагалі не потрібно ставити. Ми в Європейському парламенті вважаємо, якщо країна поділяє головні цінності і принципи, на яких стоїть Європа, бореться за них, то чому Європі не відкрити широко двері такій країні? Чому нам знову потрібно десятиліттями ховатися за різними законами? Це просто питання політичної волі", - пояснила вона.

За її словами, можна обговорювати кроки різних країн на шляху до ЄС, однак двері для України слід відкрити.

"Якщо ми не будемо готові сьогодні, коли Україна бореться не тільки за Європу, а й за світ, за суть того, у що ми віримо, тоді де ми залишимося?... Я вважаю, що це має бути нашою метою з усіма складнощами, затратами і рішеннями, які ми маємо ухвалити. Поки Україна веде цю війну, ми маємо бути впевнені, що платформа, яку ми запропонуємо, – це відчинити двері, а не зачинити", - додала Метсола.

Читайте: Заявку України на членство в ЄС можуть розглянути значно швидше, ніж зазвичай, - президент Європарламенту Метсола

Автор: 

Європарламент (1045) членство в ЄС (1240) Євросоюз (13359) Мецола Роберта (100)


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Топ коментарі
+3
Вірно підмічено про закони і як довго можливо за ними ховатися.
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25.05.2022 11:29
+3
Пані Роберта одна з небагатьох чесних європолітиків.Щира їй подяка.Все правильно сказала.ЄС для України зараз навіть не самоціль,а певний символ,підпорядкований вищій ідеї-Україна європейська країна,Україна не належить до рашистського світу.
А всі ті бюрократичні відмазки -лицемірні
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25.05.2022 11:44
+3
А шо там с антикоррупционным прокурором? он выиграл конкурс, а ЗЕбанько (наверняка по указанию его хозяина Бени КАЛ.омойского ) старается сделать умное рыло и до сих пор не подписал это назначение. Боится буба криворогий, потому что он ворует больше всех, и этот прокурор сможет его посадить
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25.05.2022 11:51
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Вірно підмічено про закони і як довго можливо за ними ховатися.
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25.05.2022 11:29 Відповісти
для вступления в ес надо хотя б минимально их стандартам соответствовать. балканские страны уже 15 лет ждут. с какого перепугу нас туда должны срочно взять? может сначала надо коррупцию победить, экономику наладить, права людей начать соблюдать?
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25.05.2022 11:34 Відповісти
Знищити ці кубла кремлівських гнид на Банковій,Грушевського та на всіх шаблях держвлади,реально реформувати тотально корумповану судову систему та т.ін.!!))
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25.05.2022 11:41 Відповісти
и это только для начала. честно говоря, я не знаю как можно вычистить этот гнойник. у меня в городе остановки строят по цене однокомнатной квартиры. этим остановкам с ценой работы от силы тысяч 40 цена. но из гор бюджета по 250 000 выделяют. как можно их побороть? по поводу судей вообщще отдельный разговор. довелось мне поучаствовать в последнем наборе в 2016-м году. тот еще цирк был....
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25.05.2022 11:57 Відповісти
Пані Роберта одна з небагатьох чесних європолітиків.Щира їй подяка.Все правильно сказала.ЄС для України зараз навіть не самоціль,а певний символ,підпорядкований вищій ідеї-Україна європейська країна,Україна не належить до рашистського світу.
А всі ті бюрократичні відмазки -лицемірні
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25.05.2022 11:44 Відповісти
А шо там с антикоррупционным прокурором? он выиграл конкурс, а ЗЕбанько (наверняка по указанию его хозяина Бени КАЛ.омойского ) старается сделать умное рыло и до сих пор не подписал это назначение. Боится буба криворогий, потому что он ворует больше всех, и этот прокурор сможет его посадить
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25.05.2022 11:51 Відповісти
не сможет. для начала, главу набу и антикорр прокурора назначают по согласованию с сша. а все эти конкурсы до одного места. на них побеждают "свои" люди. я это уже много раз видел.
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25.05.2022 11:59 Відповісти
Конкурси,це чергова порція локшини для зебілоїдного лохтората !!!)))
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25.05.2022 12:07 Відповісти
Все як в части козаччини та запорізької січі. Европі треба тільки буфер між ордою та ними.
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25.05.2022 12:28 Відповісти
 
 