ЄС має відкрити двері перед Україною, не потрібно ховатися за законами, - глава Європарламенту Метсола

Європейський Союз має продемонструвати політичну волю і відчинити двері перед Україною, яка бореться за фундаментальні європейські принципи, а не ховатися десятиліттями за різними законами.

Про це заявила голова Європейського парламенту Роберта Метсола, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я абсолютно впевнена, що Україна може бути країною-кандидатом у члени ЄС. Це питання, я вважаю, нам взагалі не потрібно ставити. Ми в Європейському парламенті вважаємо, якщо країна поділяє головні цінності і принципи, на яких стоїть Європа, бореться за них, то чому Європі не відкрити широко двері такій країні? Чому нам знову потрібно десятиліттями ховатися за різними законами? Це просто питання політичної волі", - пояснила вона.

За її словами, можна обговорювати кроки різних країн на шляху до ЄС, однак двері для України слід відкрити.

"Якщо ми не будемо готові сьогодні, коли Україна бореться не тільки за Європу, а й за світ, за суть того, у що ми віримо, тоді де ми залишимося?... Я вважаю, що це має бути нашою метою з усіма складнощами, затратами і рішеннями, які ми маємо ухвалити. Поки Україна веде цю війну, ми маємо бути впевнені, що платформа, яку ми запропонуємо, – це відчинити двері, а не зачинити", - додала Метсола.

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