Литва надасть Україні 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків
Литва надасть українській армії допомогу у вигляді бронетранспортерів, вантажівок та позашляховиків.
Про це повідомив у твіттері міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ.
20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків. "Ми готуємо нову партію підтримки Україні. 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків (для робіт із розмінування) скоро будуть доставлені в Україну!" - написав Анушаускас у твіттері у середу.
Топ коментарі
+35 Дмитрий Гайдарченко
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+27 Гундяй Крестовоздвиженский
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+21 Вася Шевченко #371210
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«Хватит беженцев, которых уже сдуру приютили. Разве что свихнувшиеся польские правители готовы торговаться на эту тему в обмен на западные области Украины. Да еще безумные прибалты талдычат о вступлении Украины в ЕС для увеличения собственного политического веса, ослабленного хронической русофобской диареей»
Шесть стран-лидеров по относительным размерам военной помощи Украине (Эстония, Латвия, Польша, Словакия, Великобритания, Канада), уступающие США по совокупной численности населения в 2,3 раза, а по совокупному ВВП - в 4 раза, направили Украине военной помощи на сумму в 5,3 млрд.дол., что на 33% превышает военную помощь, предоставленную США.
Совокупная военная помощь Украине от этих шести стран (Эстония, Латвия, Польша, Словакия, Великобритания, Канада) оказалась больше, чем от США, не только абсолютно, но и относительно: на душу населения - в три раза, по удельному весу в ВВП - в 5,5 раза, по доле в собственных военных расходах - почти в 10 раз.