Литва надасть Україні 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків

Литва надасть українській армії допомогу у вигляді бронетранспортерів, вантажівок та позашляховиків.

Про це повідомив у твіттері міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас, інформує Цензор.НЕТ.

20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок і 10 позашляховиків. "Ми готуємо нову партію підтримки Україні. 20 бронетранспортерів М113, 10 військових вантажівок та 10 позашляховиків (для робіт із розмінування) скоро будуть доставлені в Україну!" - написав Анушаускас у твіттері у середу.

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