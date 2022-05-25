Google першим отримав від України "Відзнаку миру" за те, що пішов з РФ

Компанія Google отримала винагороду "Відзнака мира", яку українська влада запровадила для компаній та корпорацій, що пішли з російського ринку.

Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Google одним з перших приєднався до санкцій проти росії: закрили низку російських пропагандистських ЗМІ на ютубі, зупинили нові реєстрації в хмарних сервісах, Google Pay та функції монетизації для YouTube у росії", - написав він.

Також Google надав інструменти захисту для облікових записів українців від кібератак. А співробітники корпорації зробили мільйонні пожертвування та надали гранти на суму $45 млн.

"Вдячні Google за чітку позицію", - наголосив Федоров.

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"Відзнака миру" започаткована президентом Володимиром Зеленським. Її отримуватимуть компанії та корпорації, які пішли з російського ринку. А також уряди та світові політики, які найбільше підтримують Україну.