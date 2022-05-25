Google першим отримав від України "Відзнаку миру" за те, що пішов з РФ
Компанія Google отримала винагороду "Відзнака мира", яку українська влада запровадила для компаній та корпорацій, що пішли з російського ринку.
Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Google одним з перших приєднався до санкцій проти росії: закрили низку російських пропагандистських ЗМІ на ютубі, зупинили нові реєстрації в хмарних сервісах, Google Pay та функції монетизації для YouTube у росії", - написав він.
Також Google надав інструменти захисту для облікових записів українців від кібератак. А співробітники корпорації зробили мільйонні пожертвування та надали гранти на суму $45 млн.
"Вдячні Google за чітку позицію", - наголосив Федоров.
"Відзнака миру" започаткована президентом Володимиром Зеленським. Її отримуватимуть компанії та корпорації, які пішли з російського ринку. А також уряди та світові політики, які найбільше підтримують Україну.
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Гугл, як провідна IT-компанія, просто прораховує репутаційні втрати. Тому сектор Рабсії, що навряд чи був найбільш прибутковим, закрили щоб бути під критикою. Все.
когда это будет?