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Google першим отримав від України "Відзнаку миру" за те, що пішов з РФ

гугл,google,федоров

Компанія Google отримала винагороду "Відзнака мира", яку українська влада запровадила для компаній та корпорацій, що пішли з російського ринку.

Про це повідомив у телеграмі міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Google одним з перших приєднався до санкцій проти росії: закрили низку російських пропагандистських ЗМІ на ютубі, зупинили нові реєстрації в хмарних сервісах, Google Pay та функції монетизації для YouTube у росії", - написав він.

Також Google надав інструменти захисту для облікових записів українців від кібератак. А співробітники корпорації зробили мільйонні пожертвування та надали гранти на суму $45 млн.

"Вдячні Google за чітку позицію", - наголосив Федоров.

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"Відзнака миру" започаткована президентом Володимиром Зеленським. Її отримуватимуть компанії та корпорації, які пішли з російського ринку. А також уряди та світові політики, які найбільше підтримують Україну.

Автор: 

Google (701) нагорода (1258) росія (65007) санкції (11793) Федоров Михайло (876)


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Топ коментарі
+5
Стоп, була ж новина,що Росія сама закрила їх офіс та й сервіси гугла працюють там і далі
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25.05.2022 12:04
+1
Саме так. "Корпорація Добра" це звичайний бізнес, який цікавлять лише прибуток. Вони всі йдуть лише тому, що зазнають репутаційних втрат, що може мати негативний вплив на їхні прибутки.
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25.05.2022 12:09
+1
Не так. Вони одразу відключили монетизацію та нові рекламні послуги для рашки, від чого втратили зразу левову частку доходів своїх на її території. Досі вони дозволяють кацапам користуватися пошуком і ютубом, а також більшості своїїх безкоштовних сервісів. До того ж, конкретно щемлять всі проросійські канали. Так що не треба ля-ля оце розводити. У відповідь на це рашка арештувала їх рахунки.
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25.05.2022 12:55
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Краще обкладати додатковим податком в Україні компанії, які НЕ пішли.
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25.05.2022 11:57 Відповісти
Стоп, була ж новина,що Росія сама закрила їх офіс та й сервіси гугла працюють там і далі
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25.05.2022 12:04 Відповісти
Саме так. "Корпорація Добра" це звичайний бізнес, який цікавлять лише прибуток. Вони всі йдуть лише тому, що зазнають репутаційних втрат, що може мати негативний вплив на їхні прибутки.
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25.05.2022 12:09 Відповісти
Не так. Вони одразу відключили монетизацію та нові рекламні послуги для рашки, від чого втратили зразу левову частку доходів своїх на її території. Досі вони дозволяють кацапам користуватися пошуком і ютубом, а також більшості своїїх безкоштовних сервісів. До того ж, конкретно щемлять всі проросійські канали. Так що не треба ля-ля оце розводити. У відповідь на це рашка арештувала їх рахунки.
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25.05.2022 12:55 Відповісти
До речі, тільки завдяки ютубу і пошуку гугла на рашці ще можливо якісь правдиві новини взнати. Тому вони і не закривають ці сервіси. Але грошей з цього майже не отримують.
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25.05.2022 12:56 Відповісти
кацапам правдивые новости нужны, как зайцу стоп сигнал
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25.05.2022 14:02 Відповісти
Камон.
Гугл, як провідна IT-компанія, просто прораховує репутаційні втрати. Тому сектор Рабсії, що навряд чи був найбільш прибутковим, закрили щоб бути під критикою. Все.
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25.05.2022 13:08 Відповісти
Да ладно, федоров хочет сказать, что за поребриком теперь не работают гугл, хром, ведроид, ютуб? Никуда тот гугл не уходит и уходить не собирается.
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25.05.2022 12:20 Відповісти
Google одна з найгірших компаній світу! Вона не пішла, її вигнала рф зі свого ринку!
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25.05.2022 13:08 Відповісти
ещё бы исключили все росийские сайты из поиска .RU
когда это будет?
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25.05.2022 15:03 Відповісти
 
 