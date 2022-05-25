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Новини Війна
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Російські війська вийшли на трасу Бахмут - Лисичанськ і прагнуть створити оперативне оточення, але наші воїни не збираються здавати Луганщину, - Бутусов

війна,зсу

Окупанти тиждень намагаються прорвати оборону ЗСУ та перехопити трасу Бахмут - Лисичанськ.

Про це у Facebook повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російські війська вчора вийшли на трасу Бахмут - Лисичанськ у районі сіл Нагірне та Білогорівка (це друга Білогорівка, село на трасі, на відміну від Білогорівки на березі Сіверського Дінця). Траса перекрита.

Другий день у цьому районі йдуть бої. Всього сім діб ворог намагається прорвати нашу оборону та перехопити трасу. Противник прагне закріпитись та розширити зону прориву. Якщо противник зможе закріпитись, це буде означати оперативне оточення наших військ у районах Сєверодонецька та Лисичанська", - зазначив журналіст.

За словами Бутусова, оточення буде неповним - але залишиться тільки один другорядний шлях.

"Ситуацію усі бачать, звичайно. Це не має стати другим Маріуполем. Тому я зараз у районі Сєверодонецька, з нашими військами, я не сумніваюсь, що має бути зроблено все належне, щоб розгромити противника в цьому районі.

Наші війська у Сєверодонецьку та Лисичанську утримають позиції, усі спроби добових атак на Сєверодонецьк відбито з великими втратами для російських військ. Наші воїни не збираються здавати Луганщину. Загроза з тилу не може не викликати занепокоєння, про це треба говорити, щоб показати розуміння обстановки та вжиття заходів. Підстав для паніки нема - це війна, і результат залежить від нашої ініціативи та компетентного командування більше, ніж від дій противника. Тому потрібні розсудливі дії, потрібне підсилення. Ми не жертви, у нас є сили та засоби, є воля, і є прагнення перемогти", - підсумував головний редактор Цензор.НЕТ.

Читайте: На околицях Сєверодонецька тривають бої, ворог безуспішно атакував у районі Комишувахи і Троїцького, - Гайдай. ФОТО

Автор: 

Сєверодонецьк (508) Бутусов Юрій (3582) Луганська область (4876)


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Топ коментарі
+66
вірю в ЗСУ й наших воїнів
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25.05.2022 12:06
+61
Бутусов - справжній, ідейний, проукраїнський журналіст, таких на марахвон не запрошують.
Тримайтесь там, віримо у перемогу ЗСУ.
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25.05.2022 12:11
+53
зеленые ******** , как я вас ненавижу , эти аристовичи, зеленские, арахамии, ермаки, верещучки , и весь 95 квартал , с их кукловодами олигархами , любителями схождения по середине . вас всех к стенке и ни каких компромиссов и разговоров. страной должны управлять патриоты , а не мудачье с двойным гражданством и паспортами пяти стран .
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25.05.2022 12:29
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Який пише прямо з траси Лисичанськ-Бахмут? А Бутусов то таке, ну зовсім довіри не викликає. Такі апендицити завжди закінчується оточенням, якщо це не плацдарм, а це не плацдарм. Тому отак.
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25.05.2022 14:48 Відповісти
Гайдай тот ещё сказочник. Он же ж ставленник ОП. Он расскажет как мы уже и Луганск взяли при этом постит у себя на телеграмме фотки сепаров. При этом ничего не сделал для строительства оборонных сооружений. Провидения мобилизационных мероприятий. Сейчас сепары мобилизацию проведут и дальше пойдут.
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25.05.2022 14:57 Відповісти
ми переможемо
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25.05.2022 17:06 Відповісти
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/ukrajina-prohrala-potochnu-fazu-vijni-rosijskij-armiji-za-tempami-arestovich.html Україна програла поточну фазу війни російській армії за темпами . РФ https://zn.ua/ukr/UKRAINE/komanduvannja-rf-prodovzhuje-prikhovanu-mobilizatsiju-henshtab-zsu.html раніше накопичила резерви , бо робила це дуже прискорено, використовуючи усі можливі засоби. Про це в своєму телеграм-каналі заявив радник голови ОП Олексій Арестович.
«Ми відстаємо, що робить ситуацію на фронті вкрай важкою. Через це можливе повернення російської армії на північ нашої країни та посилення тиску по лінії Херсон - Запоріжжя», - сказав Арестович.
Він заявив, що все це відбувається на фоні серйозного розколу в українському суспільстві, втоми від війни, масою претензій сторін одна до одної.
«Люди починають конкретно зриватися. Треба давати якісь пояснення… Ця стадія неминуча. Вона продовжуватиметься місяць, можливо півтора. Закінчиться вона тоді, коли прийде Західна допомога по ленд-лізу та іншими шляхами у тих кількостях, коли ми зможемо стабілізувати ситуацію», - заявив радник голови ОП.
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26.05.2022 09:38 Відповісти
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