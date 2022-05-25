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Новини
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ОАЕ вперше за два роки відправили до Європи нафту, поки європейці бойкотують поставки з РФ, - Bloomberg

нефть

Об'єднані Арабські Емірати після дворічної перерви почали постачати рідкісні партії нафти до Європи, яка нехтує імпортом сировини з Росії.

Про це з посиланням на дані відстеження танкерів повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією агентства, нафтовий танкер Moscow Spirit, найнятий судноплавним підрозділом TotalEnergies SA, прямує до Роттердама (Нідерланди) з вантажем близько 1 млн барелів еміратської нафти на борту.

"Ця ж компанія має нафту ОАЕ на супертанкері, що прямує до Єгипту. Цілком можливо, що вантаж опиниться і в Європі. (...) Постачання до Єгипту, швидше за все, піде трубопроводом, який перетинає північноафриканську країну, що дозволить відвантажувати його у середземноморському порту Сіді-Керір", - зазначає Bloomberg.

Також дивіться: "Якось не так вони бачать світ", - Зеленський про позицію Угорщини щодо нафти. ВIДЕО

Востаннє нафту з ОАЕ було доставлено до Європи два роки тому - у травні 2020 року, під час поширення коронавірусу та обвалу ринку нафти.

Автор: 

нафта (5496) ОАЕ (333) росія (65007) Євросоюз (13359)


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Топ коментарі
+6
"нафтовий танкер Moscow Spirit" ?! да они блд издеваются!
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25.05.2022 12:52
+5
Аллах Акбар.
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25.05.2022 12:39
+3
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25.05.2022 12:45
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Аллах Акбар.
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25.05.2022 12:39 Відповісти
Хочу вас растроить,это кацапская нефть,пробная партия.ОАЕ закупила небольшую партию у мордора,была инфа еще пару недель назад,как раз в количестве 1млн.баррелей.еще подумал,а нахера оно им надо при своей нефти?какие то непонятные мутки
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27.05.2022 11:23 Відповісти
Проте,транзит російської нафти через Україну до Угорщини триває!!!!)))
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25.05.2022 12:44 Відповісти
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25.05.2022 12:45 Відповісти
"нафтовий танкер Moscow Spirit" ?! да они блд издеваются!
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25.05.2022 12:52 Відповісти
Також "орнул"
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25.05.2022 13:15 Відповісти
Назва у танкера якась... ненадійна...
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25.05.2022 13:37 Відповісти
Хоч якісь ворушіння з боку Єміратів, сподіваюся, це тіки початок.
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25.05.2022 13:06 Відповісти
з назвою танкера знатний тролінг вийшов.
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25.05.2022 13:15 Відповісти
нафтовий танкер Moscow Spirit
...
Хрюк *****! 😂🤣
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25.05.2022 13:27 Відповісти
Снимите санкции с Ирана.
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25.05.2022 15:20 Відповісти
 
 