ОАЕ вперше за два роки відправили до Європи нафту, поки європейці бойкотують поставки з РФ, - Bloomberg

Об'єднані Арабські Емірати після дворічної перерви почали постачати рідкісні партії нафти до Європи, яка нехтує імпортом сировини з Росії.

Про це з посиланням на дані відстеження танкерів повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією агентства, нафтовий танкер Moscow Spirit, найнятий судноплавним підрозділом TotalEnergies SA, прямує до Роттердама (Нідерланди) з вантажем близько 1 млн барелів еміратської нафти на борту.

"Ця ж компанія має нафту ОАЕ на супертанкері, що прямує до Єгипту. Цілком можливо, що вантаж опиниться і в Європі. (...) Постачання до Єгипту, швидше за все, піде трубопроводом, який перетинає північноафриканську країну, що дозволить відвантажувати його у середземноморському порту Сіді-Керір", - зазначає Bloomberg.

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Востаннє нафту з ОАЕ було доставлено до Європи два роки тому - у травні 2020 року, під час поширення коронавірусу та обвалу ринку нафти.