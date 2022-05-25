УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10042 відвідувача онлайн
Новини
1 878 14

Україна готова постачати "зелену" енергію до Європи, замінюючи енергоресурси з РФ, - глава ДТЕК Тімченко

Україна готова спільно з Європейським союзом розвивати проєкти відновлюваної енергетики і стати надійним партнером Європи в постачанні "зеленої" енергії.

Про це пише генеральний директор компанії ДТЕК Максим Тімченко в колонці для офіційного сайту Всесвітнього економічного форуму в Давосі, передає Цензор.НЕТ.

"Україна готова бути надійним партнером, забезпечувати постачання "зеленої" електроенергії до Європи та активно розвивати чисті технології. Це допоможе Європі та всьому світу захистити цінності людства, демократії та безпеки та виправити помилку ігнорування страхів президента США Рейгана, які щодня трагічно збуваються у війні Росії проти України", - зазначив глава ДТЕК.

За його словами, Україна може сприяти перехідному періоду, замінюючи для Європи енергоресурси з Росії.

Читайте також: Українська електроенергія допоможе ЄС зменшити залежність від російських енергоресурсів, - Тімченко

"Енергетика України здивувала світ своєю стабільністю в умовах війни. У перший день бойових дій енергетична система України була відключена від Росії. Україна зараз синхронізована з європейською електричною мережею і незабаром продемонструє, що вона може бути ключовим рушієм Європейської "зеленої" угоди", - додав Тімченко.

Наразі понад 55% електроенергії в Україні виробляється на атомних електростанціях, що вважаться чистою енергією. Крім того, Україна може виробляти 9 ГВТ з вітрових і сонячних електростанцій. Потенціал нових відновлюваних потужностей становить понад 20 ГВт.

"Зелена європейська енергетична інтеграція України буде реалізована за допомогою наших міжнародних бізнес-партнерів, з якими ДТЕК планує працювати над різними проектами з декарбонізації - розвитком відновлюваних джерела енергії, водневою енергетикою, системами накопичення енергії, малими модульними реакторами тощо", - наголосив Тімченко.

Нагадаємо напередодні глава ДТЕК в Давосі анонсував проект 30 ГВт до 2030 року, який передбачає трикратне збільшення потужності відновлюваних джерел енергії в Україні.

Також читайте: ДТЕК надав медикам і військовим безкоштовну електроенергію на 137 млн грн

Автор: 

енергетика (2583) ДТЕК (1981) Тімченко (46)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
А звідки ту єнергію брати зелену? З тих сонячних станцій та вітряків які залишились спочатку в Криму, а зараз вже і в Херсонській області?
показати весь коментар
25.05.2022 12:53
+3
Ещё больше продавать по зелёным тарифам❗Это попахивает хорошим гешефтом☝💸
показати весь коментар
25.05.2022 12:48
+2
А кто уполномочил Тимченко выступать от лица всей Украины? Не много ли на себя берут ахметовские менеджеры?
показати весь коментар
25.05.2022 12:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ещё больше продавать по зелёным тарифам❗Это попахивает хорошим гешефтом☝💸
показати весь коментар
25.05.2022 12:48 Відповісти
А кто уполномочил Тимченко выступать от лица всей Украины? Не много ли на себя берут ахметовские менеджеры?
показати весь коментар
25.05.2022 12:52 Відповісти
Ні, не багато. Бо поки тут кричать про Коломойського, справжнім покровителем Зеленого є ватний любитель расії Ахмєтов.
показати весь коментар
25.05.2022 16:59 Відповісти
Боюсь спросить. А по чем? Но уверен что дешевле наших тарифов. Предложение - запрет експорта в энергетике.
показати весь коментар
25.05.2022 12:53 Відповісти
А звідки ту єнергію брати зелену? З тих сонячних станцій та вітряків які залишились спочатку в Криму, а зараз вже і в Херсонській області?
показати весь коментар
25.05.2022 12:53 Відповісти
закрадываются сомнения что Европа готова платить тимченко по барыжным украинским тарифам за зеленку... придётся закатать губу
показати весь коментар
25.05.2022 12:58 Відповісти
Європа буде платити по своїх зелених тарифах, а різницю за наш рахунок, як і зараз. Це взагалі якийсь довбо..ізм з цими зеленими тарифами, одні збитки, а називають інвестиціями.
показати весь коментар
25.05.2022 13:04 Відповісти
А беручи до відома, що "зелений" кіловатт в Україні найдорожчий в світі, різницю між ринковою ціною, "інвесторам" буде доплачувати Уряд?
показати весь коментар
25.05.2022 13:01 Відповісти
Як збудженно коментує Херусівська рать,так саме ,як рік тому виправдовували імпорт електро з РФії та Бульбонії!!!)))
показати весь коментар
25.05.2022 13:10 Відповісти
Лиш би накнопати "зраду".Реальний стан у зеленій енергетиці як і у решті галузей.
показати весь коментар
25.05.2022 13:11 Відповісти
А що з ядерною енергією? Мені здається що якщо запустити всі АЕС, той газ взагалі буде непотрібний. В мене є відчуття що газ купляють тільки щоб хууйла дотувати.
показати весь коментар
25.05.2022 13:15 Відповісти
зелёная энергия такая же предательская как и зеленожопые. Не те широты для производства, убыточное го*но. Гнать в электросеть на пиках производства, а я за это платить должен?
показати весь коментар
25.05.2022 13:24 Відповісти
"Зелена" електрика конкурентоздатна на ринку тільки за умови субсидій з дербюджету. Гей, включайте мізки -- що це значить? А те, що вона потребуе більших затрат уже уже створених виробництвом ресурсів, крім "шарових" сонця, вітру, т.і. Уже ж проходили це з гідроенергетикою! Единий шлях до "декарбонізації" -- розвиток ядерної енергетики. А всі "зелені" проети -- гігатнська афера з метою зберегти прибутки від спалювання вуглецю, яке (спалювання) ніякі вітряки і т.і. замінити не можуть.
показати весь коментар
25.05.2022 14:38 Відповісти
Зелена енергетика це круто! Але вже точно не монополісту ахмєтову з його ДТЕками нею займатися!
показати весь коментар
25.05.2022 17:02 Відповісти
 
 