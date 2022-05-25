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Кулеба обговорив із прем'єром Греції Міцотакісом оборонну підтримку України та санкції проти РФ

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом подальшу оборонну підтримку, нові санкції щодо Росії та надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.

Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Розвиваючи діалог президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, ми зустрілися в Давосі, щоб обговорити подальшу оборонну підтримку, нові санкції щодо Росії та надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Вдячний прем'єр-міністру за підтримку України у цей напружений час", - зазначив український міністр.

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Автор: 

Греція (599) санкції (11793) членство в ЄС (1240) Кулеба Дмитро (3604)


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Гаубиці Caesar - вже передані на передову. Про це ввечері 24 травня головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний. Наші артилеристи швидко опанували нові САУ, фактично за 2-3 години.
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25.05.2022 13:13 Відповісти
Танкерный флот Греции активно вывозит нефть из росии, так в чём
будет заключаться санкции, это просто-- саботаж.
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25.05.2022 14:27 Відповісти
 
 