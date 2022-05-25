Кулеба обговорив із прем'єром Греції Міцотакісом оборонну підтримку України та санкції проти РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба обговорив із прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом подальшу оборонну підтримку, нові санкції щодо Росії та надання Україні статусу кандидата у члени ЄС.
Про це Кулеба повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.
"Розвиваючи діалог президента Володимира Зеленського з прем'єр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом, ми зустрілися в Давосі, щоб обговорити подальшу оборонну підтримку, нові санкції щодо Росії та надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Вдячний прем'єр-міністру за підтримку України у цей напружений час", - зазначив український міністр.
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будет заключаться санкции, это просто-- саботаж.