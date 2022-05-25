Турчинова, Авакова, Яценюка та Тімченка СБУ повторно викликає на допит у "вугільній справі"

СБУ повторно викликала на допит як свідків у "вугільній справі", в якій фігурують нардеп Медведчук та п'ятий президент Петро Порошенко, ексміністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, екссекретаря РНБО Олександра Турчинова та експрем'єра, голову політради партії "Народний" фронт" Арсенія Яценюка.

Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"СБУ викликає Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Арсена Авакова та Максима Тімченка на допит у так званій "вугільній справі. Вони проходять як свідки і викликаються з метою всебічного, повного та неупередженого вивчення обставин кримінального провадження", - зазначив він.

За його словами, зазначені свідки викликалися на допит 19 травня, але з'явилися.

"Їх викличуть повторно. Цього разу – 30 травня", - додав речник СБУ.

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