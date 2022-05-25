Турчинова, Авакова, Яценюка та Тімченка СБУ повторно викликає на допит у "вугільній справі"
СБУ повторно викликала на допит як свідків у "вугільній справі", в якій фігурують нардеп Медведчук та п'ятий президент Петро Порошенко, ексміністра внутрішніх справ України Арсена Авакова, екссекретаря РНБО Олександра Турчинова та експрем'єра, голову політради партії "Народний" фронт" Арсенія Яценюка.
Про це заявив речник СБУ Артем Дехтяренко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"СБУ викликає Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Арсена Авакова та Максима Тімченка на допит у так званій "вугільній справі. Вони проходять як свідки і викликаються з метою всебічного, повного та неупередженого вивчення обставин кримінального провадження", - зазначив він.
За його словами, зазначені свідки викликалися на допит 19 травня, але з'явилися.
"Їх викличуть повторно. Цього разу – 30 травня", - додав речник СБУ.
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Хочу підказати комітету по обороні та Мар'яні Безуглій ідею законопроекту про розстріли, який безумовно буде підтриманий суспільством:
законопроект про застосування зброї проти державних службовців,
які провалили спецоперації української розвідки і не розслідували хто винуватий у цих провалах,
не провели збори територіальної оборони перед вторгненням,
не підготували та не озброїли ТРО та резервістів, не провели призов оперативного резерву,
не закупили за три роки жодного артилерійського снаряду, жодної пускової установки Стугна,
не провели евакуацію громадян на напрямках російського наступу, що призвело до масових жертв військових та мирних громадян,
не знищили жодного мосту та жодної дамби з Криму, що призвело до оточення наших військ на півдні,
не розгорнули армію на рубіжах оборони, не прикрили оточений Маріуполь та зпалили там дві бригади,
не покарали російську агентуру у керівництві краіни,
не сказали суспільству жодного слова правди про страшну війну,
не довели дані союзників з НАТО до суспільства, але багато брехали, брехали, брехали.
І зараз свою страшну брехню намагаються виправдати кров'ю громадян, яка ллється рікою.
От коли по такому закону розстріляють усіх покидьків у владі, які кинули непідготовлених та неозброєних людей у бій проти однієї з найозброєніших країн у світі, тоді у цих безсовісних та аморальних «слуг народу» буде право запитати у суспільства, чи підтримає народ розстріли простих громадян.
Ви там на колінах маєте благати, коли берете зарплату, щоб мати нахабство щось вказувати народу, який йде на такі страшні жертви через ваші діі та вашу бездіяльність.
"Влада" чекала на прихід "рускагаміра" -- нічим іншим таке пояснити неможливо.
Вже три роки, як вони прекрасно справляються з завданням по знищенню країни. І економічного, і військового.
Навіть марченко припинила кіпішувати, бо вже все договорено між дерьмаком і ******.
битва за уничтожение возможных оппонентов на следующих выборах ничего не вызывает, кроме омерзения
Як тільки активно почалась здача пуйлу всієї Луганської області (Сєвєродонецьк, Лисичанськ) так зразу випустили на арену Медведчука з його "зізнаннями" та почали давити опозицію, щоб залякати всіх і щоб ніхто не піднімав питання реальної зрпди Зелі і здачі ним територій України, які потрібні пуйлу.
А что с делом по Чонгару? Кто разминировал перешеек?
-Политическую грызню!
-А может лучше, как два месяца назад, когда ВСУ громили целые бтгр, захватывали командирские машины с документацией и ложили свинорылых хенералов пачками?
-Нет! Политическую грызню!
Де Яценюк і Аваков - не прослідкував.
До речі, сьогодні мало би відбутись судове засідання по справі Тані Чорновол, але "https://prm.ua/sud-zakryv-spravu-proty-tetiany-chornovol/ Суд зупинив розгляд справи проти Тетяни Чорновол на час її служби в ЗСУ ", навіть прокурори з цим погодилися.
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4163 Петиція 1
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4252 Петиція 2
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4124 Петиція 3
- Нет связи товарищ полковник
- Что вы мне голову морочите, когда я справа слышу бой. Вызывайте, вызывайте! Без конца вызывайте.
але то таке,дрібьязок
А зара я не є прихильником взагалом будь якої політичної партії мирного часу !
Зара є тільки дві партії це ЗСУ й партія цивільного народу України . Й усе інше не варте уваги ...
Але вважаю вкрай необхідним об"єднання депутатів "Голосу" , ЕС й "Батьківщини" в таком законопроєкті , яких би тимчасово заборонив би : СБУ , Прокуратурі , ДБР втрачати золотий час на справи які не пов"язанні зі справами нашої перемоги в кривавій війні з Московією . Крапка .
Усе ,що не пов"язанно з поточною беспекою держави . з військовими злочинами окрів , з дисципліною й порушеннями в ЗСУ -- усе потрібно негайно призупинити . Хоча б перенести на час після перемоги ...
П.С. Однаково задовбали ці "ЗЕбобіки" й "порохоботи" яки тільки в Київі стало трохи більш беспечно знов повилазили з різних дірок й почали гризти як щури один одного !!!
Це якесь міжгалактичне недоумство ця уся гризня : від Кочубєя до Мазепи , від Петлюри до Скоропатського , від ВАЮ до ЮВТ , від ...
Послухайте -- ви сретися один на одного , але зона в Воркуті для Вас буде одна ... якщо не припинити ваши чвари !
А що насправді? А в дійсності діє чинний акт президента про уповноваження на переговори з рашистаном делегації на чолі з Арахамією та за участі Подоляка, О.Чалого, Рєзнікова... І в тому документі в заголовку чітко вказана мета переговорів з московією: про гарантії безпеки Україні. Не про припинення вогню, обмін полоненими, виведення ворожих військ, а про гарантії ерефом безпеки Україні.
До речі, на переговори із США, Британією тощо ви таких доручень не виявите. Тільки з московією. То може перед тим, як розказувати про щось дуже гарне й патріотичне, варто б попередні зрадницькі акти почистити? Чи вони ще актуальні? Ах, я забув: "неначасібоневтік".
СБУ виконує замовлення вошей, нічо, знайдуться патріоти які всіх цих виродків притягнуть до відповідальності після того як орда отримає по зубах.