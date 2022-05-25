Турчинов про виклик на допит в СБУ: Неадекватний політичний піар Служби безпеки, я зараз на фронті, готовий дати відповіді в одному з окопів

Екссекретар РНБО України Олександр Турчинов прокоментував виклик на допит в СБУ в якості свідка та розповів, що перебуває на південно-східному фронті.

Про це він повідомив в коментарі Цензор.НЕТ.

"Отримав сьогодні зі ЗМІ інформацію, про неадекватний політичний піар Служби безпеки. А саме, – на сайті СБУ розміщена повістка про виклик мене майже тиждень тому на допит в якості свідка. Хочу проінформувати "героїчних" слідчих, що перебуваю на південно-східному фронті і готовий дати відповіді на будь-які питання в одному з окопів", - наголосив екссекретар РНБО.

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