Росіяни зруйнували майже половину доріг державного значення на Харківщині, - Укравтодор

Армія РФ з 24 лютого пошкодила або зруйнувала 45% доріг державного значення у Харківській області - 1059 км.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Служби автомобільних доріг у Харківській області, про це повідомив під час наради на Харківщині начальник Служби Андрій Алексєєв.

"Внаслідок російської агресії та проходження бойових дій на території області дорожнє господарство зазнало значних руйнувань, а саме 45% (1 059 км автошляхів) від мережі автомобільних доріг загального користування державного значення. Зруйновано 16 штучних споруд на державних дорогах, з яких 12 знаходяться на балансі Служби. Частина цих доріг ще знаходиться на окупованих територіях. Скільки часу та ресурсів потрібно, щоб усе відбудувати - поки що важко прогнозувати. Першочергово, зусилля направляємо на влаштування тимчасових об‘їздів зруйнованих споруд та забезпечення проїзду пріоритетними напрямками, де це можливо", - вказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківській кільцевій дорозі невдовзі забезпечать проїзд, - "Укравтодор". ФОТО