Росіяни зруйнували майже половину доріг державного значення на Харківщині, - Укравтодор
Армія РФ з 24 лютого пошкодила або зруйнувала 45% доріг державного значення у Харківській області - 1059 км.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Служби автомобільних доріг у Харківській області, про це повідомив під час наради на Харківщині начальник Служби Андрій Алексєєв.
"Внаслідок російської агресії та проходження бойових дій на території області дорожнє господарство зазнало значних руйнувань, а саме 45% (1 059 км автошляхів) від мережі автомобільних доріг загального користування державного значення. Зруйновано 16 штучних споруд на державних дорогах, з яких 12 знаходяться на балансі Служби. Частина цих доріг ще знаходиться на окупованих територіях. Скільки часу та ресурсів потрібно, щоб усе відбудувати - поки що важко прогнозувати. Першочергово, зусилля направляємо на влаштування тимчасових об‘їздів зруйнованих споруд та забезпечення проїзду пріоритетними напрямками, де це можливо", - вказав він.
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а может это бизнес на крови?
Хліб з'їв, далі - ані землі, ані хліба.
Зелене замість ракет просрало гроші на дороги, (великекрадівництво), маємо : ані ракет, ані доріг, проте маємо більше 100 000 вбитих, закатованих,згвалтованих людей,дітей, знищені міста, селища,заводи й т.д.
Питання : на кого ти працюєш,панікеський шашличник ?, Хоча до кого це я....