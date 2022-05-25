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Росіяни зруйнували майже половину доріг державного значення на Харківщині, - Укравтодор

харків

Армія РФ з 24 лютого пошкодила або зруйнувала 45% доріг державного значення у Харківській області - 1059 км.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук-сторінку Служби автомобільних доріг у Харківській області, про це повідомив під час наради на Харківщині начальник Служби Андрій Алексєєв.

"Внаслідок російської агресії та проходження бойових дій на території області дорожнє господарство зазнало значних руйнувань, а саме 45% (1 059 км автошляхів) від мережі автомобільних доріг загального користування державного значення. Зруйновано 16 штучних споруд на державних дорогах, з яких 12 знаходяться на балансі Служби. Частина цих доріг ще знаходиться на окупованих територіях. Скільки часу та ресурсів потрібно, щоб усе відбудувати - поки що важко прогнозувати. Першочергово, зусилля направляємо на влаштування тимчасових об‘їздів зруйнованих споруд та забезпечення проїзду пріоритетними напрямками, де це можливо", - вказав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Харківській кільцевій дорозі невдовзі забезпечать проїзд, - "Укравтодор". ФОТО

Автор: 

дороги (3057) Укравтодор (1200)


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Топ коментарі
+18
значит будет новое "велыке будивныцтво"
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25.05.2022 13:14
+16
Дашовыгаварите Ай-я-яй. Это что же получается строили дороги вместо армии и обороны, а теперь ни армии ни дорог? Вот как бывает
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25.05.2022 13:28
+15
Зеля любит дороги.

а может это бизнес на крови?
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25.05.2022 13:20
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значит будет новое "велыке будивныцтво"
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25.05.2022 13:14 Відповісти
Ще й піднімуть категорію доріг.
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25.05.2022 13:19 Відповісти
Зеля любит дороги.

а может это бизнес на крови?
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25.05.2022 13:20 Відповісти
Кінці у воду.
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25.05.2022 13:21 Відповісти
Дашовыгаварите Ай-я-яй. Это что же получается строили дороги вместо армии и обороны, а теперь ни армии ни дорог? Вот как бывает
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25.05.2022 13:28 Відповісти
слава найвеличнішому ***************, першому довбодятлу серед перших!!!
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25.05.2022 13:29 Відповісти
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25.05.2022 13:30 Відповісти
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25.05.2022 14:34 Відповісти
Дайте, дайте ракети. А самі зробити?- нє, грошей нема, бо асфальт!
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25.05.2022 13:37 Відповісти
То все до Зе-презедента він їх знав де строїти....
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25.05.2022 13:46 Відповісти
Янелох специально тратил десятки миллиардов на "велике крадівництво" по двум причинам,первое это реальное воровство миллиардов бюджетных денег для конвертов слугам коломойского за "правильное " голосование и второе это причина для недофинансирования ВСУ и программ по разработкам нового оружия типа ракетного комплекса Земля-Земля "Гром-Сапсан" с дальностью поражения до 3 000 км и ЗРК "Кильчень". Замораживание выпуска танка "Оплот" и блокирование и банкротство заводов по выпуску артиллерийских снарядов 152 мм. Был практически уничтожен завод по выпуску взрывчатки в Павлограде а ещё один завод был продан сыну Бойко за три копейки и больше о нём никто ничего не слышал. Была и третья причина,это проложить новые и расширить и усилить старые дороги для быстрого и комфортного прохода путинских танков вглубь Украины. На примере Херсона мы увидели для чего расширяли и разминировали узкое горло Чонгарского перешейка. Оккупанты оккупировали Херсон,Энергодар,Мелитополь и Бердянск даже не выходя из кузова грузовика и танка ,они заснули в Крыму а проснулись уже в Херсоне и Мариуполе. Прекрасные дороги им построил Зеленский за наши деньги.
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25.05.2022 13:48 Відповісти
А какая разніца, єслі дорогах заасфальтірована і освєщєна?(с)
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25.05.2022 14:26 Відповісти
Чудова новина для зєлєбобіков, значить, не даремно служки із ОПами у крадівництво вкладалися. Можна буде ще раз ту саму аферу провернути. Свідєтєлі "какой разніци" мають битися в екстазі від перспектив намазування нового асфальту на стікаючий кров'ю бюджет України...
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25.05.2022 14:41 Відповісти
Моя мати не могла зрозуміти, чому тратуарна плитка, красива на вигляд та добре покладена широкою смугою минулого року, вся зруйнувалася в цьому. Прийшлось пояснити.
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25.05.2022 16:15 Відповісти
Які ж ви обмежені і тупі. В Україні має бути все! І гарні дороги і зброя і армія і економіка і екологія і курорти і т.д.і т.п. А для вас спамерів дорожніх звичайна математика 24 області- 9областей постраждалих від війни= 15областей з гарними дорогами, по яким ми їздимо, їздять фури з їжею для вас, їздять волонтери, їздять біженці, їздять бензовози, зерно, медикаменти,одяг, будматеріали, фури укрпошти і нової пошти з вашими посилками і т.д.і.т.п. Заткніться вже!
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25.05.2022 16:36 Відповісти
Продав землю, купив хліб.
Хліб з'їв, далі - ані землі, ані хліба.
Зелене замість ракет просрало гроші на дороги, (великекрадівництво), маємо : ані ракет, ані доріг, проте маємо більше 100 000 вбитих, закатованих,згвалтованих людей,дітей, знищені міста, селища,заводи й т.д.
Питання : на кого ти працюєш,панікеський шашличник ?, Хоча до кого це я....
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25.05.2022 17:09 Відповісти
 
 