Зранку війська РФ завдали двох ракетних ударів по Покровську. Четверо поранених, пошкоджено три інфраструктурні об'єкти, - Кириленко
Вранці 25 травня Покровськ на Донеччині зазнав двох ракетних ударів.
Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, наразі відомо про чотирьох поранених цивільних – вони доставлені до лікарні. Пошкоджено три інфраструктурні об'єкти.
"Росіяни продовжують бити по містах, віддалених від лінії фронту. Вони прагнуть вбити якомога більше цивільних та посіяти паніку. Тому зараз єдиний правильний вибір – евакуація!", - резюмує очільник регіону.
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Мобильный крематорий
показати весь коментар25.05.2022 13:28 Відповісти Мені подобається 1
Мирон Левицький #513800
показати весь коментар25.05.2022 14:29 Відповісти Мені подобається 0
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