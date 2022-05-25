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Новини Війна
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Зранку війська РФ завдали двох ракетних ударів по Покровську. Четверо поранених, пошкоджено три інфраструктурні об'єкти, - Кириленко

ракета

Вранці 25 травня Покровськ на Донеччині зазнав двох ракетних ударів.

Про це повідомив у фейсбуці глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, наразі відомо про чотирьох поранених цивільних – вони доставлені до лікарні. Пошкоджено три інфраструктурні об'єкти.

"Росіяни продовжують бити по містах, віддалених від лінії фронту. Вони прагнуть вбити якомога більше цивільних та посіяти паніку. Тому зараз єдиний правильний вибір – евакуація!", - резюмує очільник регіону.

Також читайте: У Покровську стався вибух, - мер Требушкін

Автор: 

обстріл (28316) ракети (4014) Донецька область (8381) Кириленко Павло (907) Покровськ (615)


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Кого эти мелочи волнуют?! Вы лучше скажите, как там дела на политическом фронте.
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25.05.2022 13:28 Відповісти
дві ракети 3 об'єкта?
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25.05.2022 14:29 Відповісти
 
 