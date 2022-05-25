Путін спростив порядок прийому до громадянства РФ жителів окупованих Запорізької та Херсонської областей. ДОКУМЕНТ

Президент країни-агресора Путіна підписав указ про спрощене надання громадянства РФ жителям окупованих Росією територій Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Путін підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства РФ для мешканців Запорізької та Херсонської областей України", - пише видання.

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