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Путін спростив порядок прийому до громадянства РФ жителів окупованих Запорізької та Херсонської областей. ДОКУМЕНТ

Президент країни-агресора Путіна підписав указ про спрощене надання громадянства РФ жителям окупованих Росією територій Запорізької та Херсонської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Путін підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства РФ для мешканців Запорізької та Херсонської областей України", - пише видання.

Читайте: Колаборанти з Запорізької області заявили, що вона нібито хоче увійти до РФ

Путін спростив порядок прийому до громадянства РФ жителів окупованих Запорізької та Херсонської областей 01

Автор: 

громадянство (1072) путін володимир (23773) Запорізька область (3583) Херсонська область (5721)


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Топ коментарі
+31
Не Україні, а тим хто під час війни голосував пАпріколу.
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25.05.2022 14:09
+29
Кто ответит за предательство и за сдачу верховным юга Херсонской и Запорожской областей. Повторюсь. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно представить. Там полный треш. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
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25.05.2022 14:34
+25
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25.05.2022 14:07
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І що далі? Коли ЗСУ почнуть звільнення цих територій засрашка "грудью встанєт на защіту соотєчєствєннікав"? Знову будуть про ЯО патякати?
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25.05.2022 13:57 Відповісти
саме так,але нам покуй,що вони там будуть патякати
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25.05.2022 14:04 Відповісти
Так медвед там уже намекает, что "за Крым начнется настоящая война!", а учитывая, что все, что у них есть, они уже использовали в "ненастоящей войне", то Крым будут защищать ЯО
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25.05.2022 14:14 Відповісти
Пeрзидент Роисси @KermlinRussia

https://twitter.com/KermlinRussia/status/1529447121841168385 4 ч

Говорят, в Москве повезли оперировать Путина.
У врачей есть шанс провести успешную «спецоперацию» и стать героями, которых будет с благодарностью вспоминать весь мир.
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25.05.2022 21:45 Відповісти
Отдельное спасибо арестовичу. За то шо писял в уши, что вот-вот Херсон освободим... Людей много уехало, а много поверили, что это не надолго и вскоре нас освободят. А теперь от сюда хер выедешь! Бараны ****.
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25.05.2022 16:39 Відповісти
Человек публично уже заявлял, что он ******

Ну как такому можно было поверить во второй раз, КАК ???
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25.05.2022 20:26 Відповісти
Так он был такой не один: Верещук, Подоляк, распиаренный Ким и новый кумир для быдла, самоназначенный "хенерал" Поворознюк.
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25.05.2022 22:36 Відповісти
А у них усіх є начальник.
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25.05.2022 23:54 Відповісти
с 1го дня умные знали что он *****бол. Ну а кто дурак, тот сам виноват.
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25.05.2022 22:17 Відповісти
Надо на месте сопротивляться. Брать пример с партизан второй мировой.
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26.05.2022 01:06 Відповісти
Потрібно закон,що після повернення української влади протягом двох-трьох тижнів люди повинні явитися в відділок поліції і написати заяву,що під примусом отримали паспорти Росії.Здають ці паспорти і підтверджує що він грамадянин України письмово.Всі хто не явилися,при виявленні паспорта Росії позбавлення громадянства України і депортація з конфіскацією,без виключення.
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25.05.2022 16:53 Відповісти
С Конфискацией чего? У людей там кроме квартиры ничего. Если депортировать (опять куда же?) то что конфисковывать?
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25.05.2022 21:38 Відповісти
Китай тоже упростил процедуру для жителей Сибири.
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25.05.2022 13:57 Відповісти
Так и будет, а Украина подождет еще, наступление же в конце июня, надо же оружия накопить, все очень рады, *******, спасибо Украина от жителей Херсонщины.
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25.05.2022 13:58 Відповісти
Не Україні, а тим хто під час війни голосував пАпріколу.
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25.05.2022 14:09 Відповісти
Кто ответит за предательство и за сдачу верховным юга Херсонской и Запорожской областей. Повторюсь. Как там в селах выживают старики и семьи с детьми даже невозможно представить. Там полный треш. Мне вот интересно, если сразу после освобождения Херсона привести туда Зелю, Арестовича, Подоляка и Верещук даже со всей их охраной. Сколько минут они проживут?
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25.05.2022 14:34 Відповісти
Та їх туди пряником не заманеш.
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25.05.2022 16:37 Відповісти
Совершенно верно. Кто ответит за сдачу Херсонской области без боя? Кто получит за это следующий орден и пенсию нашего президента? Бросили всю область, всех жителей области сделали заложниками воли российского вторжения - им было похрен, что жителей просто могли согнать в одну кучу и всех уничтожить! А, теперь, эти предатели возмущаются, что этим жителям паспорта будут выдавать! ***, какое лицемерие!
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25.05.2022 16:41 Відповісти
Скажите мне скудоумному пожалуйста, они это специально сделали? умышлено? Могли все сделать как надо но из прихоти своей передумали? Вы военный и знаете как надо было? Вы диванный воин или на передовой с автоматом?
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25.05.2022 18:12 Відповісти
Т.е. нужно быть гением военной науки чтобы ответить на вопрос почему за считанные часы был просран юг Украины? Почему орки походным маршем до 11 часов 24 февраля уже были на Антоновском мосту и Каховской ГЭС? Почему они без помех перешли на правый берег Днепра в районе ГЭС, где в самом узком месте ширина реки составляет 1.8 км.? Почему ГЭС защищал всего ОДИН (!!) БТР на блокпосту, который исчез оттуда между 8 и 9 часами утра? Стесняюсь спросить, вы такой скудоумный добровольно по жизни или за деньги Подоляка?
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25.05.2022 19:23 Відповісти
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25.05.2022 20:20 Відповісти
Не переживайте, они второй раз проголосуют за боневтіка. Я тоже в оккупации и коллеги на работе говорят - так Порошенко виноват, типа что он сделал для армии, разве можно сейчас критиковать президента воюющей страны? Я сказал, вот из-за таких, наши дети-внуки будут воевать в будущем с россией, защищая Украину.
Психанули, не разговаривают.
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25.05.2022 18:57 Відповісти
поедут обладатели паспорта с курицей - мутантом на ПАрашу
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25.05.2022 14:02 Відповісти
скорее в землю
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25.05.2022 14:06 Відповісти
Зачем им ехать на Парашу если Параша приехала к ним?
Иногда думай прежде чем что-то бзднуть.
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25.05.2022 14:22 Відповісти
с тобой чмо будут дергать на х@@!
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25.05.2022 14:25 Відповісти
Ты так уверен? И это. видно. тебя радует? Ну...как говорится у нас , *скажеш гоп. як перескочиш*
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25.05.2022 15:11 Відповісти
Екссенатор США Блек просуває кремлівський наратив про "неминучу перемогу Росії"

Днями кілька англомовних медіа опублікували інтерв'ю з Блеком, у якому той розповідав, що Росія "не може собі дозволити програти війну з Україною", оскільки, на його думку, поразка означатиме, що "НАТО без перешкод просунеться до кордонів з РФ".
"Протягом останніх трьох місяців у всіх своїх інтерв'ю Блек зазначає, що в нього «розривається серце, коли він бачить відео, де українські сили злочинно вбивають російських хлопців». Попереджаємо! Такі заяви «експерта» - елемент інформаційно-психологічної операції ворога, який намагається переконати Захід у марності допомоги Україні", - наголосив ЦПД.
Про це https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1656 повідомила пресслужба ЦПД.
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25.05.2022 14:02 Відповісти
Ага, там еще есть Киссинджер который считает что Украина должна быть готовой отдать часть своей территории
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25.05.2022 14:16 Відповісти
Госдума России сразу в трех чтениях приняла закон об отмене верхнего возрастного предела для заключения контракта о военной службе. https://t.me/zerkalo_io/45045 https://t.me/zerkalo_io/45045

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25.05.2022 14:04 Відповісти
Психологическая атака. Ломают морально жителей херсонщины.
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25.05.2022 14:06 Відповісти
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25.05.2022 14:07 Відповісти
Перевод: "Россия, привет! Тебе пис-да!"
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25.05.2022 14:14 Відповісти
"***** шастать" по-нашому.
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25.05.2022 21:50 Відповісти
Знайти б того підараса, який вирішив не підривати Антонівський міст...
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25.05.2022 14:07 Відповісти
Вони на Банковій
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25.05.2022 15:03 Відповісти
Антоновский мост там пол беды - можно и было сделано - через Каховку - там расстояние в 60-70 км. Тут главный вопрос Чонгарский перешеек и мост на выходе с него - всё было заминировано - орки шли колонами по асфальту - взрывается мост, слева и справа мины - артой, рсзо, точками у всё сжигается. Там можно было очень долго кошмарить рашистов. И не было бы ни Мариуполя, ни Бердянска, ни Мелитополя, ни Энергодара, ни Николаевской, ни Херсонской, ни Запорожской оккупации орками.
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25.05.2022 17:13 Відповісти
Так надо было и эдак. Кто знает, где находились ВСУ в тот момент когда надо было все это делать, в каком состоянии они были, как далеко, какая обстановка была и тд. Думаю можно быть просто благодарным тем людям, которые умирают на передовой каждый день. Многие там по зову совести. Рискуют жизнью. А вы с дивана советы даете, не стыдно вам?
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25.05.2022 18:23 Відповісти
Извиняюсь просить, а защитникам "Азовстали" тоже должно быть стыдно? Ведь они тоже задавали вопросы про Чонгар, Перекоп, Бердянск, Мелитополь, Каховку и Херсон. И кто ответит за то, что орки вышли к ним в спину в Мариуполе на 4 сутки войны? Ведь разведки США и НАТО предупреждали заранее про удар орков на Херсон и Марик, как один из самых главных. Вы назовете виновного в тысячах неоправданных жертв?
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25.05.2022 19:32 Відповісти
Росія гамном була , є і буде . Нах нада таке громадянство ? Отримати паспорт ублюдка , від якого всі нормальні люди в цілому світі шарахаються , як від чумного . Навіть в готель не заселять , ресторани , бари та кафешки відмовляються обслуговувати . Російський паспорт це по суті паспорт виродка .
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25.05.2022 14:08 Відповісти
крiм того, ця ксiва не дасть в перспективi навiть шансу на паРашну пенсiю.

стаж в Українi, в сересер рахувати автоматично рашисти бiльше не будуть.
платити нiчого в перспективi не будуть. хiба що дадуть пару тисяч один раз рЖублiв для пiару...

якраз вчора -
госДура паРаши денонсировала соглашение о пенсиях в СНГ

рассея перейдет на двусторонние соглашения с этими странами, они помогут избежать выпадения периодов стажа. Кроме того, денонсация сэкономит до 2,2 млрд руб. из бюджета ереф.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/24/05/2022/628cbaad9a794745d7bd43ed
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25.05.2022 14:40 Відповісти
фактично новi володарi рашистських ксив будуть для паРашi людьми третього гатунку.

ще ранiше -

Жители лыныры и дыныры получат рассеянские пенсии только при переезде на рассею

рассейские пенсии будут назначаться тем новым гражданам из дыныры и лыныры, которые переедут на постоянное жительство на рассею, сообщили РБК в пенсионном фонде всея *********.
рассеянам, которые останутся в дыныры и лыныры, пенсии должна платить Украина...

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/25/04/2019/5cc18b1f9a79473be2b1a1d4
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25.05.2022 14:44 Відповісти
Це cвідчить про те, що Путін приймати Херсон до Раші не збирається. Все я к диндирах - проголосять наротную різбублігу і будуть використовувати місцевих чоловіків як армійське мʼясо проти України.
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25.05.2022 14:13 Відповісти
Це якраз і свідчить про те що ніяких квазіреспублік не буде, окуповані території відразу перейдуть під юрисдикцію Росії.
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25.05.2022 14:27 Відповісти
Я пропоную йще більш спрощенну -- требо три рази проголосити :
"Нема у світі Бога крім Вовіка ***** , а Кадирка пророк яво !"

Й зразу пачпорт у зуби ... "калаш" на шію й за "расея впердє" ... до першої міни чи снаряду під ноги !
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25.05.2022 14:15 Відповісти
Путлер мовчить, але вперто і нахабно робить своє. НЕ вірю, що він, як багато хто зараз каже, не володіє реальною обстановкою. Просто назбирав купи гарматного м'яса, продовжує збирати, і віддає накази "перти" до останнього. Не здивуюсь, якщо у нього в планах є Одеса, Київ, Дніпро і він всерйоз розглядає можливість захоплення більшої частини України.
А зомбовані орки все слухняно виконують.
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25.05.2022 14:19 Відповісти
Ну а як ви хотіли? В міфічне звільнення південних областей там вже ніхто не вірить, а виживати якось треба, тому паспорти підуть отримувати всі. І те що рубльову зону вводять теж добре, оскільки гривень вже не залишилось.
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25.05.2022 14:19 Відповісти
Старий ї*бонутий покидьок хоче провести все, як на Донбасі - вручити паспорти з дохлою двоголовою куркою. Хоча в Херсонщині та на Запоріжжі людям нах*й це лайно (росія) не потрібне було ніколи. Лише дегенерати типу Стремоусова і куплені риги типу Сальдо хочуть русскій мір, а всі мої родичі і знайомі, які там живуть, ненавидять кацапських тварєй
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25.05.2022 14:19 Відповісти
"а всі мої родичі і знайомі, які там живуть, ненавидять кацапських тварєй"

Я і більшість моїх знайомих теж проти путлера і рашки.

Питання: ЯК НЕ ОТРИМАТИ АУСВАЙС? Мені фронт,на щастя, не світить- 74 роки. Але від однієї думки,що будеш рюзкій-стає не по собі....

Доречі,молоді залішилось не дуже багато-виїхали.
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25.05.2022 14:41 Відповісти
Украина должна принять закон о том, что абсолютно все, имеющие гражданство России, на территории Украины не имеют права иметь любую собственность.
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25.05.2022 14:24 Відповісти
По этому поводу выступит Зе и после нескольких бессвязных фраз вновь потребует встречу с пукиным по теме мирных переговоров. А что не так ли.
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25.05.2022 14:34 Відповісти
"упрощенный гражданин"
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25.05.2022 14:24 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__[0]=AZWQh_hfKaZE0qDpSKQFIad0urhxrJI835_GF4L8UHuNIMVUX_bLGonx7SYl6kOfoli6pyi5zF-********************************************************&__tn__=-]K-R Тарас Чорновіл . Зеленський для внутрішнього вжитку так грізно заявив, що вести переговори з путіним згоден лише на одній умові - про припинення війни та виведення ворожих військ. Звучить пафосно й пестить слух довірливому насєлєнію.

А що насправді? А в дійсності діє чинний акт президента про уповноваження на переговори з рашистаном делегації на чолі з Арахамією та за участі Подоляка, О.Чалого, Рєзнікова... І в тому документі в заголовку чітко вказана мета переговорів з московією: про гарантії безпеки Україні. Не про припинення вогню, обмін полоненими, виведення ворожих військ, а про гарантії ерефом безпеки Україні.

До речі, на переговори із США, Британією тощо ви таких доручень не виявите. Тільки з московією. То може перед тим, як розказувати про щось дуже гарне й патріотичне, варто б попередні зрадницькі акти почистити? Чи вони ще актуальні? Ах, я забув: "неначасібоневтік".
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25.05.2022 14:26 Відповісти
Тарас -- колись 1 нумер у списку , в якому Коля Бімба був лише 3-м .

Йому пробачення у святого батька требо вимолювати усе останнє життя після брудного перебування у банді ібуковичей , а не оцінювати вчинки когось іншого .
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25.05.2022 14:32 Відповісти
Хай роздають, буде готовий список колаборантів.
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25.05.2022 14:31 Відповісти
Процедура очищения украинской земли от падали. Все, кто получат эти бумажки, в конечном итоге должны отправиться на россию!
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25.05.2022 14:32 Відповісти
після 24 лютого.отримати громадянство рашистської ********* ,рівносильно випаленому диявольському татуюванню на всесвітній позор і прокляття.
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25.05.2022 14:34 Відповісти
паспорт с курицей и 200 литровый мешок бесплатно.
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25.05.2022 14:36 Відповісти
Панове "мудрий нарід" пора починати ржать..., якщо ще не на ржалися...
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25.05.2022 14:43 Відповісти
Що з цього приводу скаже кулеба? Чи його завдання з НАТО срати.я?
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25.05.2022 14:48 Відповісти
на расеи хотят провозгласить Суворова святым: в сети едко отреагировали


В РПЦ заговорили о канонизации российского военачальника Александра Суворова.
Признать "святым" полководца, отметившегося особой жестокостью к мирному населению стран, против которых россия развязывала войны, а также любившему насиловать несовершенных девочек-крепостных, московские попы хотят по предложению министра обороны рф шойгу.
Пока в РПЦ ищут "примеры чудотворения" в исполнении Суворова, в соцсетях напоминают о зверствах этого мясника, с которого, похоже, берут пример нынешние командиры и солдаты "второй армии мира".
Сеть уже взорвалась едкими комментариями по поводу запланированного "пополнения" в сонме российских "святых". "РПЦ рассматривает вопрос о канонизации Суворова к лику святых и собирает информацию о фактах "чудес, которые он явил", в частности, полет на ядре и вытаскивание самого себя из болота за волосы, вместе с лошадью",
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25.05.2022 14:57 Відповісти
Хм... Я бы наоборот удивился,если бы этого не произошло. А так всё в порядке вещей, их"пантеон святых", который возглавляет Неврюй "Невский", пополнится ещё одним мясником.
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25.05.2022 15:15 Відповісти
та Ви шо? рассеянская церк...пардон, сатанат же ж вне палитики...

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25.05.2022 15:27 Відповісти
фуражка гитлера как святыня у рашистских сатанистов ))

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25.05.2022 15:33 Відповісти
ВЫРОДОК !!! ТЫ ВСЁ РАВНО ЗДОХНЕШЬ И ТВОИ ДЕТИ ВСЕ ЗДОХНУТ И ТЫ ВЫРОДИШЬСЯ !!!
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25.05.2022 15:06 Відповісти
От тварь ******** , действует по принципу "мы залюбим вас до смерти" , что тебя по частям черти тягали в аду , ***** проклятое миллионами!
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25.05.2022 15:32 Відповісти
Колись ми дізнаємось про Оманські зустрічі Володимира Боневтіка і жахнемось.
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25.05.2022 15:46 Відповісти
На самом деле , єто нужно Расее для принудительной мобилизации в армию , как в "ЛДНР". Хотят воевать с Украиной руками украинцев .
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25.05.2022 15:48 Відповісти
Звісно, російський паспорт зараз, як ніколи котується у всьому світі!
Особливо - з Магаданською пропискою.
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25.05.2022 15:55 Відповісти
І що ви ще від нього не чули. Йому дає такі поради Кедмі - такий саме інтернаціоналіст, як і він сам.
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25.05.2022 16:04 Відповісти
БУБОЧКА ЗГОДЕН ВІДДАТИ ПІВДЕЬ УКРАЇНИ СУДЯЧИ ПО ЙОГО МОВЧАННЮ.

Українці думали що голосували за Зе реформатора України, а вийшло що за русскій мір.

Подставочка вийшла, грощі не повертають і пізно пити Боржомі коли нирок немає ☺️
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25.05.2022 16:25 Відповісти
Не берите!!!!!Мы знаем,как вам сложно.Но...стать причастным к проклятой Богом стране изуверов..!!!!Не надо!!Эта тюрьма все равно сгинет.Это их последнее в истории кровавое нашествие! Мы с Вами
Слобожанщина
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25.05.2022 17:45 Відповісти
*******.
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25.05.2022 19:03 Відповісти
Легко, сидячи на диване, розпинаться про "готовый список колаборантов", "предателей", "ватников". Вы в оккупации? ВЫ СЕЙЧАС ПИШЕТЕ С ОККУПИРОВАНЫХ РАЙОНОВ? Все, что сейчас плюются ядом в людей, которых бросили на поталу врага? Людей, которых собственная страна предала и оставила на милость кацапам. "Все, кто взял паспорт с куркой надо лишать украинского гражданства и выгонять на парашу"(с) Кто дал право "диванным воинам" осуждать тех, кто сейчас под дулом автомата пытается как-то выжить? Украина их не защитила, люди защищают себя сами. Как могут. Даже взяв в руки паспорт с куркой
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25.05.2022 20:47 Відповісти
Украина их не защитила, а они не Украина? Могли бы бастовать, заниматься саботажем.
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26.05.2022 00:56 Відповісти
А они и бастовали. Но если толпа безоружна, а напротив стоят танки, то много вы набастуете
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26.05.2022 18:19 Відповісти
Дежавю... Всё это я уже слышал, видел и читал... Украина их не защитила...

В Донецке 14-го года. Как вспомню, так вздрогну...

Чем всё закончилось для "страдальцев" объяснять не надо?

Новых "страдальцев" ожидает то же самое...

Кто хочет - ищет способы, кто не хочет - ищет оправдания.
Каждый делает свой выбор и несёт за него ответственность. Неотвратимо...
Судьба штука жёсткая...
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26.05.2022 23:24 Відповісти
Захишатися можна по різному.Звичайно важко відчувати на собі всі жахи руського асвабажденія. і всі прелєсті руського мира.Але наші ЗСУ це не якась особлива організація це наші призвані і мобілізовані громадяни з різних областей і цим людям також важко.І вони захищають і нас івас тих хто сидить і чекає щоб їх захистили.
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25.05.2022 21:52 Відповісти
ПОдписать у главврача психушки - и готово
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25.05.2022 21:53 Відповісти
Жители чего не бастуют хотя бы? Их устраивает такой ход событий? Так быстро Украину забыли?
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26.05.2022 00:53 Відповісти
Где же наши херсонские партизаны? Где же наши калужские партизаны? Где же наши московские партизаны?
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26.05.2022 04:00 Відповісти
 
 