Путін спростив порядок прийому до громадянства РФ жителів окупованих Запорізької та Херсонської областей. ДОКУМЕНТ
Президент країни-агресора Путіна підписав указ про спрощене надання громадянства РФ жителям окупованих Росією територій Запорізької та Херсонської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.
"Путін підписав указ про спрощений порядок прийому до громадянства РФ для мешканців Запорізької та Херсонської областей України", - пише видання.
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https://twitter.com/KermlinRussia/status/1529447121841168385 4 ч
Говорят, в Москве повезли оперировать Путина.
У врачей есть шанс провести успешную «спецоперацию» и стать героями, которых будет с благодарностью вспоминать весь мир.
Ну как такому можно было поверить во второй раз, КАК ???
Психанули, не разговаривают.
Иногда думай прежде чем что-то бзднуть.
Днями кілька англомовних медіа опублікували інтерв'ю з Блеком, у якому той розповідав, що Росія "не може собі дозволити програти війну з Україною", оскільки, на його думку, поразка означатиме, що "НАТО без перешкод просунеться до кордонів з РФ".
"Протягом останніх трьох місяців у всіх своїх інтерв'ю Блек зазначає, що в нього «розривається серце, коли він бачить відео, де українські сили злочинно вбивають російських хлопців». Попереджаємо! Такі заяви «експерта» - елемент інформаційно-психологічної операції ворога, який намагається переконати Захід у марності допомоги Україні", - наголосив ЦПД.
Про це https://t.me/CenterCounteringDisinformation/1656 повідомила пресслужба ЦПД.
стаж в Українi, в сересер рахувати автоматично рашисти бiльше не будуть.
платити нiчого в перспективi не будуть. хiба що дадуть пару тисяч один раз рЖублiв для пiару...
якраз вчора -
госДура паРаши денонсировала соглашение о пенсиях в СНГ
рассея перейдет на двусторонние соглашения с этими странами, они помогут избежать выпадения периодов стажа. Кроме того, денонсация сэкономит до 2,2 млрд руб. из бюджета ереф.
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/24/05/2022/628cbaad9a794745d7bd43ed
ще ранiше -
Жители лыныры и дыныры получат рассеянские пенсии только при переезде на рассею
рассейские пенсии будут назначаться тем новым гражданам из дыныры и лыныры, которые переедут на постоянное жительство на рассею, сообщили РБК в пенсионном фонде всея *********.
рассеянам, которые останутся в дыныры и лыныры, пенсии должна платить Украина...
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/economics/25/04/2019/5cc18b1f9a79473be2b1a1d4
"Нема у світі Бога крім Вовіка ***** , а Кадирка пророк яво !"
Й зразу пачпорт у зуби ... "калаш" на шію й за "расея впердє" ... до першої міни чи снаряду під ноги !
А зомбовані орки все слухняно виконують.
Я і більшість моїх знайомих теж проти путлера і рашки.
Питання: ЯК НЕ ОТРИМАТИ АУСВАЙС? Мені фронт,на щастя, не світить- 74 роки. Але від однієї думки,що будеш рюзкій-стає не по собі....
Доречі,молоді залішилось не дуже багато-виїхали.
А що насправді? А в дійсності діє чинний акт президента про уповноваження на переговори з рашистаном делегації на чолі з Арахамією та за участі Подоляка, О.Чалого, Рєзнікова... І в тому документі в заголовку чітко вказана мета переговорів з московією: про гарантії безпеки Україні. Не про припинення вогню, обмін полоненими, виведення ворожих військ, а про гарантії ерефом безпеки Україні.
До речі, на переговори із США, Британією тощо ви таких доручень не виявите. Тільки з московією. То може перед тим, як розказувати про щось дуже гарне й патріотичне, варто б попередні зрадницькі акти почистити? Чи вони ще актуальні? Ах, я забув: "неначасібоневтік".
Йому пробачення у святого батька требо вимолювати усе останнє життя після брудного перебування у банді ібуковичей , а не оцінювати вчинки когось іншого .
В РПЦ заговорили о канонизации российского военачальника Александра Суворова.
Признать "святым" полководца, отметившегося особой жестокостью к мирному населению стран, против которых россия развязывала войны, а также любившему насиловать несовершенных девочек-крепостных, московские попы хотят по предложению министра обороны рф шойгу.
Пока в РПЦ ищут "примеры чудотворения" в исполнении Суворова, в соцсетях напоминают о зверствах этого мясника, с которого, похоже, берут пример нынешние командиры и солдаты "второй армии мира".
Сеть уже взорвалась едкими комментариями по поводу запланированного "пополнения" в сонме российских "святых". "РПЦ рассматривает вопрос о канонизации Суворова к лику святых и собирает информацию о фактах "чудес, которые он явил", в частности, полет на ядре и вытаскивание самого себя из болота за волосы, вместе с лошадью",
Особливо - з Магаданською пропискою.
Українці думали що голосували за Зе реформатора України, а вийшло що за русскій мір.
Подставочка вийшла, грощі не повертають і пізно пити Боржомі коли нирок немає ☺️
Слобожанщина
В Донецке 14-го года. Как вспомню, так вздрогну...
Чем всё закончилось для "страдальцев" объяснять не надо?
Новых "страдальцев" ожидает то же самое...
Кто хочет - ищет способы, кто не хочет - ищет оправдания.
Каждый делает свой выбор и несёт за него ответственность. Неотвратимо...
Судьба штука жёсткая...