Ситуація на Донбасі дуже погана. Вашингтон має дотримати обіцянки і надати Україні MLRS якнайшвидше, - Кулеба

Вашингтон має дотримати обіцянки та надати Україні реактивні системи залпового вогню якнайшвидше.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене було тут майже десять двосторонніх зустрічей. Коли я говорю комусь: "Я знаю, що у вас є MLRS (реактивні системи залпового вогню. - Ред.), нам вони вкрай необхідні, дайте нам їх", перше запитання, яке я отримую: "Американці вже дали вам їх?" Це тягар лідера – всі дивляться на вас. Вашингтон має стримати обіцянку і надати нам реактивні системи залпового вогню якнайшвидше, інші - підуть", - сказав Кулеба на дискусії в Українському домі в Давосі в середу.

Він зазначив, що є різні типи зброї, які мають бути поставлені Україні, і є визначені терміни постачання. Кулеба наголосив, що ситуація з постачанням зброї набагато краща нині, порівняно з місяцем тому, і США заслуговують на вдячність за організацію групи "Рамштайн" та координацію всіх зусиль.

"Якщо ми не отримаємо MLRS ASAP (якнайшвидше. - Ред.), ситуація на Донбасі стане навіть гіршою, ніж нині. Я не хочу, щоб у когось виникло почуття, що з війною все більш-менш гаразд. Ситуація на Донбасі дуже погана. Деякі села більше не існують фізично, тому що вони в руїнах. Якщо ми не отримаємо MLRS, ми не зможемо звільнити Херсон. Є люди, які очікують цього, і ми не можемо дозволити Росії залишатися в Херсоні. Бо якщо вони залишаться, у них буде стратегічна позиція становити загрозу центральній Україні, а також південно-західній Україні у напрямку Одеси, і вони продовжуватимуть красти наше зерно", - розповів Кулеба.

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