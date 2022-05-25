Ситуація на Донбасі дуже погана. Вашингтон має дотримати обіцянки і надати Україні MLRS якнайшвидше, - Кулеба
Вашингтон має дотримати обіцянки та надати Україні реактивні системи залпового вогню якнайшвидше.
Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"У мене було тут майже десять двосторонніх зустрічей. Коли я говорю комусь: "Я знаю, що у вас є MLRS (реактивні системи залпового вогню. - Ред.), нам вони вкрай необхідні, дайте нам їх", перше запитання, яке я отримую: "Американці вже дали вам їх?" Це тягар лідера – всі дивляться на вас. Вашингтон має стримати обіцянку і надати нам реактивні системи залпового вогню якнайшвидше, інші - підуть", - сказав Кулеба на дискусії в Українському домі в Давосі в середу.
Він зазначив, що є різні типи зброї, які мають бути поставлені Україні, і є визначені терміни постачання. Кулеба наголосив, що ситуація з постачанням зброї набагато краща нині, порівняно з місяцем тому, і США заслуговують на вдячність за організацію групи "Рамштайн" та координацію всіх зусиль.
"Якщо ми не отримаємо MLRS ASAP (якнайшвидше. - Ред.), ситуація на Донбасі стане навіть гіршою, ніж нині. Я не хочу, щоб у когось виникло почуття, що з війною все більш-менш гаразд. Ситуація на Донбасі дуже погана. Деякі села більше не існують фізично, тому що вони в руїнах. Якщо ми не отримаємо MLRS, ми не зможемо звільнити Херсон. Є люди, які очікують цього, і ми не можемо дозволити Росії залишатися в Херсоні. Бо якщо вони залишаться, у них буде стратегічна позиція становити загрозу центральній Україні, а також південно-західній Україні у напрямку Одеси, і вони продовжуватимуть красти наше зерно", - розповів Кулеба.
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Уже проходят обучение. Как освоят так вместе с машинами в украину и вернутся👍.
Є йще інша формальність . Чому гаубиці точні дали швидко и вони вже тут ? Бо це штучне ураження .
А тут справа в зброї масового ураження й будуть перестраховуватися , що (нібито) не дай Боже не було як на вокзалі Краматорська -- якщо орки улучили навіть одноразовим "Ескандером" не туди , куди цілилися , то тут зброя б"є по цілим площам !!!
22 січня 2022 року.
https://www.unian.net/politics/kuleba-esli-rasshatat-ukrainu-nagnetaniem-paniki-to-putinu-i-ne-pridetsya-napadat-novosti-ukraina-11680132.html Кулеба: Если расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать .
Для того, что бы что-то взять, для этого руки из жопы надо вынуть, а рыло из бюджетного корыта, а не ******* "почему мы до сих пор не в НАТО".
- https://www.youtube.com/shorts/5KW01l6-bcs Снятие с хранения танков Т-62 отмечается в 904 ЦЗМР, в Каменск-Шахтинском, Ростовской области. Этими танками доукомплектуют танковый полк резерва на базе 150 МСД 8А.
(о больших потерях танковой составляющей 150-й МСД писал неоднократно с начала российской агрессии)
- В 943 центре обеспечения мобилизационного развертывания, что в Новоозерном, временно оккупированного Крыма, начата расконсервация находящихся на хранении танков Т-62.
Командование Южного ВО формирует в составе соединений округа полков резерва, в том числе танковых, комплектуемых танками Т-62 первый полк, формируемый в частях Черноморского флота.
Напомню от себя, что последнее боевое применение и потери этого типа танков россией отмечалось во время вторжения в Сакартвело (Грузию) в августе 2008 года.
https://www.facebook.com/ehduard.prokopenko 3 hrs ·
Німецька допомога вже на шляху до нас...
Лучше и быстрее откуда-то взять 152 мм снаряды для советских артсистем. А вообще вопрос не новый, почему в набат никто не бил, пустозвоны. СБУ ж суходрочкой с Порохом занимается в такое время. Они не боятся прихода россиянцев? А почему? Может не зря по Киеву не стреляют?
а факти такi:
Зе-чмо зi своєю шоблою замiсть ракетної програми, замiсть змiцнення кордонiв, змiцнення лiнii розмежування робили все, щоб допомогти рашистам загарбати Україну -
припинення фiнансування ракетноi програми
розмiнування лiнii розмежування
воякiв з укрiплених позицiй повиводили в чисте поле
недофiнансування армii
кримiнальнi справи проти патрiотiв...
та...
та весь час запобiгливо благали дозволу у пуйла заглянути тому у дупу, бо
ЗЕ-ЧМО ПОБАЧИВ ТАМ МИР...
а ще, щоб не забути- встелили дорiжку рашистськiй сволотi - постелили гарнi дороги.
https://www.youtube.com/watch?v=NYr8z_n_HUc
Такую страну разокрасть с сообщниками.
А где все оружие что было у нас и самолеты?
Накуя все продали?
Рыжая гнида с русской женой.