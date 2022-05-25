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Ситуація на Донбасі дуже погана. Вашингтон має дотримати обіцянки і надати Україні MLRS якнайшвидше, - Кулеба

mlrs

Вашингтон має дотримати обіцянки та надати Україні реактивні системи залпового вогню якнайшвидше.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У мене було тут майже десять двосторонніх зустрічей. Коли я говорю комусь: "Я знаю, що у вас є MLRS (реактивні системи залпового вогню. - Ред.), нам вони вкрай необхідні, дайте нам їх", перше запитання, яке я отримую: "Американці вже дали вам їх?" Це тягар лідера – всі дивляться на вас. Вашингтон має стримати обіцянку і надати нам реактивні системи залпового вогню якнайшвидше, інші - підуть", - сказав Кулеба на дискусії в Українському домі в Давосі в середу.

Він зазначив, що є різні типи зброї, які мають бути поставлені Україні, і є визначені терміни постачання. Кулеба наголосив, що ситуація з постачанням зброї набагато краща нині, порівняно з місяцем тому, і США заслуговують на вдячність за організацію групи "Рамштайн" та координацію всіх зусиль.

"Якщо ми не отримаємо MLRS ASAP (якнайшвидше. - Ред.), ситуація на Донбасі стане навіть гіршою, ніж нині. Я не хочу, щоб у когось виникло почуття, що з війною все більш-менш гаразд. Ситуація на Донбасі дуже погана. Деякі села більше не існують фізично, тому що вони в руїнах. Якщо ми не отримаємо MLRS, ми не зможемо звільнити Херсон. Є люди, які очікують цього, і ми не можемо дозволити Росії залишатися в Херсоні. Бо якщо вони залишаться, у них буде стратегічна позиція становити загрозу центральній Україні, а також південно-західній Україні у напрямку Одеси, і вони продовжуватимуть красти наше зерно", - розповів Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від зустрічі у форматі "Рамштайн" очікуємо позитиву щодо постачання систем залпового вогню MLRS, - Зеленський

Автор: 

зброя (7443) США (22643) Кулеба Дмитро (3604)


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https://www.facebook.com/ehduard.prokopenko 3 hrs ·

Німецька допомога вже на шляху до нас...

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25.05.2022 14:31
+39
Можете і не сподіватись. Сон покидьків крєпок і бєзмятєжєн...
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25.05.2022 14:26
+38
Артилеристам реактивної артилерії - кілька годин.
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25.05.2022 14:22
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даже если и дадут прямо сегодня, то сколько дней/месяцев надо обучаться ?
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25.05.2022 14:19 Відповісти
Артилеристам реактивної артилерії - кілька годин.
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25.05.2022 14:22 Відповісти
Там не сложно👍Дуй, да нажимай❗

Уже проходят обучение. Как освоят так вместе с машинами в украину и вернутся👍.
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25.05.2022 14:25 Відповісти
обучаться??Ну, если водителю-долго, артиллеристу -3 часа
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25.05.2022 14:28 Відповісти
Это чтобы кнопки нажимать три часа, а чтобы попадать куда надо поболее будет
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25.05.2022 14:39 Відповісти
Тут тільки формальність , бо є стандартний курс , який кмітливі українці які на половину з висшою освітою (на відміну від пересічного янки) можуть в 10 разів швидше пройти . Але усе залежить дійсно від бюрократичних речей .

Є йще інша формальність . Чому гаубиці точні дали швидко и вони вже тут ? Бо це штучне ураження .
А тут справа в зброї масового ураження й будуть перестраховуватися , що (нібито) не дай Боже не було як на вокзалі Краматорська -- якщо орки улучили навіть одноразовим "Ескандером" не туди , куди цілилися , то тут зброя б"є по цілим площам !!!
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25.05.2022 14:49 Відповісти
Так. У Штатах людина спочатку йде в армію щоб потім мати можливість вчитися у Виші. В Україні така ж сама людина спочатку йде вчитися у Виш, а потім безробіття та війна змушують її іти до армії.
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25.05.2022 15:49 Відповісти
Та ради бога ,прям как будто папуасам передают у которых ни ураганов ни смерчей та даже градов не было и кстати это не оружие массового поражения
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25.05.2022 18:39 Відповісти
Кулеба молодець!
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25.05.2022 14:21 Відповісти
ага. Осталось еще только *********: "мы ж предупреждали ваш Госдеп еще в ноябре аж 26 раз".
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25.05.2022 14:24 Відповісти
У чому?

22 січня 2022 року.
https://www.unian.net/politics/kuleba-esli-rasshatat-ukrainu-nagnetaniem-paniki-to-putinu-i-ne-pridetsya-napadat-novosti-ukraina-11680132.html Кулеба: Если расшатать Украину нагнетанием паники, то Путину и не придется нападать .
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25.05.2022 14:44 Відповісти
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25.05.2022 15:11 Відповісти
Картіна рєпіна: клоуни на прівалє.
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25.05.2022 19:09 Відповісти
Потрібно було розказувати людям про підготовку до оборони країни. А не брехати у вічі.
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25.05.2022 15:51 Відповісти
Да! Кулеба молодець, такого посла в Словенію назначив(тарана), що ще одне таке призначення, і його "сцяними тряпками" будуть гнати з Світової спільноти...
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25.05.2022 15:04 Відповісти
А чому твій кулєба-молодець мовчав, коли наші гроші в асфальт закатували, а під час війни оборонні підприємства та КБ Краіни працювали ОДИН ДЕНЬ НА ТИЖДЕНЬ? Гадаю, це ти за клунів у 19-му проголосував? От сидти тепер мовчки собі у своєму льосі та чекай на приліт ракети з за парєбріку! Можеш там молитися за те, щоби наші славні ЗСУ швидше вичистили оркську нечисть з Неньки!
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25.05.2022 16:58 Відповісти
димон, а твой патрон в декабре послал офицеров ВСУ на обучение в США? Это ж не кофеварка твоём офисе...
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25.05.2022 14:21 Відповісти
А что тогда что то давали? Ах да 37 пусковых джавелинов и сколько то к ним ракет. Это и есть млрс?
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25.05.2022 14:34 Відповісти
а шо, тогда что нибудь зеленая шобла брала??? Они даже разведывательную информацию не брали, а то их лодку начинало от этого раскачивать, и шашлыком в рот журнашлюхам сложно было попадать..
Для того, что бы что-то взять, для этого руки из жопы надо вынуть, а рыло из бюджетного корыта, а не ******* "почему мы до сих пор не в НАТО".
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25.05.2022 17:20 Відповісти
Так шо давали и шо не взяли? И что джавелинов назад отправили? Про разведывательную информацию смешно, всю весну сопли что перестали давать а тут не взяли. Ваша истерика ни к чему.
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25.05.2022 20:51 Відповісти
оссия начала переброску T-62. Когда жать Т-34?https://t.me/informnapalm/8806

- https://www.youtube.com/shorts/5KW01l6-bcs Снятие с хранения танков Т-62 отмечается в 904 ЦЗМР, в Каменск-Шахтинском, Ростовской области. Этими танками доукомплектуют танковый полк резерва на базе 150 МСД 8А.
(о больших потерях танковой составляющей 150-й МСД писал неоднократно с начала российской агрессии)

- В 943 центре обеспечения мобилизационного развертывания, что в Новоозерном, временно оккупированного Крыма, начата расконсервация находящихся на хранении танков Т-62.
Командование Южного ВО формирует в составе соединений округа полков резерва, в том числе танковых, комплектуемых танками Т-62 первый полк, формируемый в частях Черноморского флота.
Напомню от себя, что последнее боевое применение и потери этого типа танков россией отмечалось во время вторжения в Сакартвело (Грузию) в августе 2008 года.
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25.05.2022 14:23 Відповісти
Грустно девочки, что своё сделать ( а шансы были) не хватило ни ума, ни силы воли, ни отказа от коррупции ради сохранения жизни и имущества украинцев, а теперь слегка унизительно приходится выпрашивать. Никому там в Парламенте, Кабмине, Офисе Президента не икается по ночам?
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25.05.2022 14:23 Відповісти
Можете і не сподіватись. Сон покидьків крєпок і бєзмятєжєн...
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25.05.2022 14:26 Відповісти
Ну взагалі-то так. Нібито й ленд-ліз, і 40 мільярдів. А якось... Звичайно, нам багато чого не кажуть, можливо, щось уже і тут, або ж в дорозі. Але дуже страшно за хлопців і дівчат на донбасі
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25.05.2022 14:25 Відповісти
+++
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25.05.2022 15:43 Відповісти
Закрийте рот бубочці і тоді може продовжуть давати зброю.
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25.05.2022 14:29 Відповісти
Люську хто би прихлопнув, а то щось останнім часом багато його
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25.05.2022 15:06 Відповісти
А якщо послухати зелених то ми вже виграли, а проти нас одні бомжі на старому іржавому лайні. Схоже треба спускатися на землю і розраховувати на те що є і що вже дають.
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25.05.2022 14:31 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006113445879&__cft__[0]=AZU3g3v5LMnu_dVXttPkYA8yfRgXRMT3L2C2YWmDQ3CWMO-xeOyp47GvaskQMV69PaOS_Qcf1LMDLJmPvWAeNUYlqLwQKFU-4gLHBhtyiUCp0ybvB3uJKCiExN90MISmmJRvh4gWE5lxdBujdlCUSuMYsDal34qQHBnlRB6B_YcU6Q&__tn__=-UC%2CP-y-R Эльдар Брандтей

https://www.facebook.com/ehduard.prokopenko 3 hrs ·

Німецька допомога вже на шляху до нас...

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25.05.2022 14:31 Відповісти
Сливом каким-то пахнет от гарантов безопасности
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25.05.2022 14:31 Відповісти
Че ты несёшь?
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25.05.2022 14:55 Відповісти
Тупий? Не доходить?
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25.05.2022 15:02 Відповісти
У херсонцев спроси и у убиенных и изнасилованных детей в Киевской обл -как они относятся к тому,что зекрыса их слил живодерам...неужели зебилы надеются,что военные преступления зеле с рук сойдут ?вопрос риторический ..
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25.05.2022 15:14 Відповісти
Ну так як тільки з'явилась говоряща голова Баканова з Метверчуком, було очевидним що справи йдуть погано.
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25.05.2022 14:32 Відповісти
А сколько понтов было, аж четырьмя авторучками ленд-лиз подписывал.
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25.05.2022 14:32 Відповісти
Теперь точно могут не дать.
Лучше и быстрее откуда-то взять 152 мм снаряды для советских артсистем. А вообще вопрос не новый, почему в набат никто не бил, пустозвоны. СБУ ж суходрочкой с Порохом занимается в такое время. Они не боятся прихода россиянцев? А почему? Может не зря по Киеву не стреляют?
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25.05.2022 14:35 Відповісти
таран ще будучи міністром оборони послав наш завод ***** з їх снарядами 152мм бо тіпа,старі радянські зі складів Болгаріїї дешевші.на що директор заводу йому впихнув,що якби замовляли не 18000 снарядів,а хоча б в раз 10 більше,то і ціна була б інша,вони б ще тисячу замовили і сказали б дорого...
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25.05.2022 14:41 Відповісти
Прямий саботаж і зрада. Але Порох і Медведчук - важливіше!
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25.05.2022 14:55 Відповісти
Тобто всі балачки, Херсон ми йдемо, то пусте((( та зрозуміло, тут народ вже й не сподівається((( дякуємо Боневтіку, зливали Херсон за 5 годин, а тепер, ми не можемо....
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25.05.2022 14:37 Відповісти
потрiбно дивитися на факти, а не слiпо вiрити словам.

а факти такi:

Зе-чмо зi своєю шоблою замiсть ракетної програми, замiсть змiцнення кордонiв, змiцнення лiнii розмежування робили все, щоб допомогти рашистам загарбати Україну -

припинення фiнансування ракетноi програми
розмiнування лiнii розмежування
воякiв з укрiплених позицiй повиводили в чисте поле
недофiнансування армii
кримiнальнi справи проти патрiотiв...
та...
та весь час запобiгливо благали дозволу у пуйла заглянути тому у дупу, бо

ЗЕ-ЧМО ПОБАЧИВ ТАМ МИР...

а ще, щоб не забути- встелили дорiжку рашистськiй сволотi - постелили гарнi дороги.

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25.05.2022 14:51 Відповісти
ЗЕлень, где наш ОТРК? В асфальт закатали?
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25.05.2022 14:37 Відповісти
там два макета того,що рвало би кацапські сраки аж до пупця...
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25.05.2022 14:42 Відповісти
Але ж пресловуті 73% до пупця порвали Україну...
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25.05.2022 14:52 Відповісти
все стало ясно после возвращения посольств в Киев
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25.05.2022 14:39 Відповісти
Всё потому что Байден хочет выйти главным победителем. Всё это делается с упором на свой демократический электорат. Республиканцы (некоторые) не голосовали изначально, показывая тем самым своему электорату, смотрите нас беспокоит ситуация внутри США, мы тут боремся в Конгрессе, а демократы наоборот, смотрите мы даём понемного оружие Украине, скоро наш Байден всё разрулит, и ситуацию с зерном, и войну, наступит мир, голосуйте за демократическую партию. Так же было с Макроном, звонил по 3 миллиона раз в сутки Путину, показать какой он миротворец. Я не удивлюсь если после войны какие нибудь немцы с итальянцами подмажутся, что они тоже из кожи вон лезли чтобы Украина выстояла, голосуйте за нас, смотрите какие мы крутые, отправили каски, бинт и два с половиной бронежилета, Forza Italia ёпт, вместе мы сила бла бла бла.
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25.05.2022 14:40 Відповісти
Я здивувався коли французькі журналісти бродять по Херсону і шукають в кого взяти інтерв'ю
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25.05.2022 14:42 Відповісти
дє MLRS
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25.05.2022 14:42 Відповісти
обіцянки-цяцянки а дурневі радість цеж вже було
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25.05.2022 14:43 Відповісти
No-no, not asap - need is yesterday!!! because asap is like: urgent but without pushing - not immediately
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25.05.2022 14:44 Відповісти
ASAP у перекладі - якнайшвидше. Мова йде про M270 MLRS. І потрібні саме з ракетами ATACMS дальністю до 300км. Це повністю змінить розклад.
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25.05.2022 14:49 Відповісти
Риторика кремлівського агента: українцям на замітку
https://www.youtube.com/watch?v=NYr8z_n_HUc
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25.05.2022 14:49 Відповісти
Медведчук нічого не розказав що робити з цією ситуацією?
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25.05.2022 14:50 Відповісти
В данном случае, проблема запада в том что поставляет оружие так же как и воюет - точечно. А с другой стороны безмозглая, тупо нахрапом и мясом прущая стена. Против такого булавочные уколы что мертвому припарка. Можно сколько угодно выкладывать видосики как там удачно точно попадают по отдельным оркам, общую картину на сегодня это слабо меняет. Трассу Бахмут-Лисичанск перерезали, ВСУ в Северодонецке в полуокружении. Второй Мариуполь?
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25.05.2022 15:02 Відповісти
Eto otlycno liubom sluce .U nix tocnost primerno 1 metr na 10 kilometrov ,skazem daze stari variant i 70 kilometrov,osybka na 7 metrov ne tak uz i mnogo.Odna takja rovna udaru 10 ******.A jesli novi variant s ATACMS eto uze do 500 kilometrov udar unictozaja vsio zyvoje
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25.05.2022 15:04 Відповісти
А не нужно было расставлять приманки для русни.Сколько раз умные люди на протяжении 8 лет говорили власти что нужно демонтировать и залить весь крымский канал бетоном,а также вырыть на перешейках водный канал между Крымом и Украиной?А вместо этого строили шатлы и пункты пропуска.Дебилы....
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25.05.2022 15:08 Відповісти
Бл*!!!! Те , кто с октября месяца (4.5 месяца до вторжения) игнорировал опасность войны и нером Обстол не бил , чтоб к ней готовиться теперь попрекают благодетелей, что те медленно шестерят.... ох, и шпана....
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25.05.2022 15:36 Відповісти
***** Кучма. Надеюсь наварованные деньги в гроб тебе положат.
Такую страну разокрасть с сообщниками.
А где все оружие что было у нас и самолеты?
Накуя все продали?
Рыжая гнида с русской женой.
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25.05.2022 16:31 Відповісти
 
 