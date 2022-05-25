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Новини Війна
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Оголошення надзвичайної ситуації в Угорщині через війну в Україні передбачено Конституцією, - посольство

венгрия

Конституцією Угорщини передбачено запровадження режиму надзвичайної ситуації у разі воєнних дій у сусідній країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву посольства Угорщини в Україні в Facebook.

"У зв’язку з воєнною ситуацією в сусідній країні надзвичайна ситуація, запроваджена згідно зі змінами в Конституції, надає можливість у разі виникнення у сусідній країні воєнної ситуації, збройного конфлікту або гуманітарної катастрофи мати у розпорядженні Уряду усі необхідні інструменти для надання допомоги, підтримки, житла біженцям, а також для запобігання шкідливим економічним впливам, в інтересах пом’якшення наслідків", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 24 травня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запровадження в країні надзвичайної ситуації, що як він пояснив, дозволить уряду негайно відреагувати та захистити Угорщину та угорські сім'ї всіма можливими засобами.

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В Офісі Президента України цей крок назвали PR-позицією уряду Угорщини.

Автор: 

Угорщина (2266)


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Интересно,насколько глубокую озабоченность выразят ЕС и НАТО если пропутинская Венгрия полезет в Закарпатье?Типа,"защищать своих граждан"?
А ведь вполне себе сценарий в стиле нынешнего беспредела...
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25.05.2022 14:53 Відповісти
А у мадяр є та армія? Я бачив армію повій у Будапешті, на порнохабі - армія мадярських порноактрис. А військової армії угорщини ніхто і не бачив, хоч поширюють чутки наче вона є.
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25.05.2022 15:18 Відповісти
Отже гидота з-під Урала: КОНЯ КУЮТЬ, А ЖАБА НОГУ ПІДСТАВЛЯЄ.
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25.05.2022 15:05 Відповісти
А з чого-то орбан переживає що кацапи до нього підуть?😮 Вони ж вроді інтимні друзі!
Думаю не піде в Закарпаття захищати своїх співвітчизників. Бо це буде жах. Нам ше тільки їх тут бракувало.
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25.05.2022 16:18 Відповісти
Ця ситуація стосується ембарго, а не військових ризиків. Мабуть шантаж з 15млрд не проканав.
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25.05.2022 16:22 Відповісти
в молдові сидять орки і там нема надзвичайного стану а цей клоун орбан популіст цирк робить
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25.05.2022 20:30 Відповісти
 
 