Оголошення надзвичайної ситуації в Угорщині через війну в Україні передбачено Конституцією, - посольство

Конституцією Угорщини передбачено запровадження режиму надзвичайної ситуації у разі воєнних дій у сусідній країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву посольства Угорщини в Україні в Facebook.

"У зв’язку з воєнною ситуацією в сусідній країні надзвичайна ситуація, запроваджена згідно зі змінами в Конституції, надає можливість у разі виникнення у сусідній країні воєнної ситуації, збройного конфлікту або гуманітарної катастрофи мати у розпорядженні Уряду усі необхідні інструменти для надання допомоги, підтримки, житла біженцям, а також для запобігання шкідливим економічним впливам, в інтересах пом’якшення наслідків", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 24 травня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запровадження в країні надзвичайної ситуації, що як він пояснив, дозволить уряду негайно відреагувати та захистити Угорщину та угорські сім'ї всіма можливими засобами.

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В Офісі Президента України цей крок назвали PR-позицією уряду Угорщини.