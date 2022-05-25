Оголошення надзвичайної ситуації в Угорщині через війну в Україні передбачено Конституцією, - посольство
Конституцією Угорщини передбачено запровадження режиму надзвичайної ситуації у разі воєнних дій у сусідній країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву посольства Угорщини в Україні в Facebook.
"У зв’язку з воєнною ситуацією в сусідній країні надзвичайна ситуація, запроваджена згідно зі змінами в Конституції, надає можливість у разі виникнення у сусідній країні воєнної ситуації, збройного конфлікту або гуманітарної катастрофи мати у розпорядженні Уряду усі необхідні інструменти для надання допомоги, підтримки, житла біженцям, а також для запобігання шкідливим економічним впливам, в інтересах пом’якшення наслідків", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, 24 травня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосив про запровадження в країні надзвичайної ситуації, що як він пояснив, дозволить уряду негайно відреагувати та захистити Угорщину та угорські сім'ї всіма можливими засобами.
В Офісі Президента України цей крок назвали PR-позицією уряду Угорщини.
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А ведь вполне себе сценарий в стиле нынешнего беспредела...
Думаю не піде в Закарпаття захищати своїх співвітчизників. Бо це буде жах. Нам ше тільки їх тут бракувало.