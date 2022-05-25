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РФ знову накопичує війська та техніку біля північних кордонів України, - The Washington Post

рф,орки,окупанти,арміярф

Російські окупанти знову накопичують війська та ворожу техніку на кордонах Чернігівської та Сумської областей.

Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що прикордонники на Чернігівщині спостерігають, що Росія знову перекидає війська та військову техніку до області.

За словами заступника начальника прикордонної служби області Олександра Вадовського, щодня російські війська запускають по Чернігівщині від двох до восьми снарядів.

"У будь-якому разі ми готуємось до можливого повторного вторгнення. Вони атакують наші позиції та міста. У росіян немає поняття про правила ведення бою", - зазначив він.

Видання повідомляє, що така ж динаміка спостерігається і в сусідній Сумській області, з якої вибили російські війська приблизно в той же час.

А в Харкові, де українські захисники відкинули окупантів до державного кордону, очікують, що оборонна підготовка може змінитися на масові бої.

Також читайте: Росія продовжує обстрілювати прикордонні території Чернігівщини, - Чаус

Автор: 

Сумська область (3577) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+44
Орки захоплять Донбас і передислокуються на північ.
А ви думали вони вже відчепились ? Знову дороги ті кляті почали будувати.
Щось така зла, що капець. Особливо на виборців 2019 року.
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25.05.2022 14:55
+36
тобто це Порошенко когось винуватить? Не ЗЕ організовужє вкиди від сраного медведчука? У вас в голові все сплуталось
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25.05.2022 15:02
+34
Напиши це Зеленському
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25.05.2022 15:02
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Та запхайте усі комашини чвари між ЗЕ-бобіками й "порохоботами" в одну дупу -- ви виглядаєте (обидві сторони) як тупорилі родичи , які ділять спадщину прямо перед операційною кімнатою хоча й важкопораненного , але поки йще живого родича .

Одна суцільна мерзота ця війна шурів !
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25.05.2022 14:59 Відповісти
Напиши це Зеленському
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25.05.2022 15:02 Відповісти
Та він не повірить.
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25.05.2022 16:39 Відповісти
тобто це Порошенко когось винуватить? Не ЗЕ організовужє вкиди від сраного медведчука? У вас в голові все сплуталось
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25.05.2022 15:02 Відповісти
Ну а навіщо це Порошенку робити ?! Якщо в його для цього цілих 3 канали , один з яких я з задоволенням слухаю (виключно завдяки Миколі Вересню й Портникову) , а інші без блювотного неможливо не слухати , не дивитися .

До речі й Порошенко особисто и Вову я не чепаю зараз . Вова зараз обличча України й доказ абсурдності ****** звинувачення ЗСУ й "нацизмі" . На Вову особисто дають зброю й гроши .
Порох веде сам особисто бездоганно !

Але чи допоможе нам зараз зберігти Україну, її кордони ці згадки про вугілля 7 років тому , про Чонгар півтора роки тому ...
Почуйте 100 років тому Петлюра розтрілував крайщих свої військових , Скоропадський віддав землю царським панам (московитам в першу чергу) , а Махно бив й тих й інших й йще інших -- усі померли далеко від України , а академіка Грушевського утроїв Сралін .

А 12 років тому -- сліпа ненависть ВАЮ до ЮВТ надала ВАЮ натхнення й він продав Україну єнакієвский банді .
Може годі займатися політиканством , годі ?!
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25.05.2022 15:49 Відповісти
На каво ты работаешь, хто типе платит.
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25.05.2022 16:38 Відповісти
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA+%D0%B2+%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5 Жаргон падонков («Падонкаффский», «олбанский» йезыг, йАзЫг пАдОнКаФф) - распространившийся в Рунете в начале 2000-х годов стиль употребления русского языка с фонетически почти верным (с некоторыми исключениями вроде медвед и т. п.), но орфографически нарочно неправильным написанием слов (т. н.
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25.05.2022 18:39 Відповісти
У влади є всі силові інструменти+цензура у ЗМІ, що б душити любих політичних конкурентів, чим вона зараз і займається,під час війни...
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25.05.2022 15:05 Відповісти
Щурі не поділили між собою тіло України
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25.05.2022 15:36 Відповісти
Ти не правий, в корні.
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25.05.2022 15:48 Відповісти
Чим не привід "порадіти ".
Де там заспокійлива пілюля у вигляді арестовища ?
Чи вже нікому не вставляє ?
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25.05.2022 14:51 Відповісти
Орки захоплять Донбас і передислокуються на північ.
А ви думали вони вже відчепились ? Знову дороги ті кляті почали будувати.
Щось така зла, що капець. Особливо на виборців 2019 року.
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25.05.2022 14:55 Відповісти
Вони поки йще й половини (Донбасу) не захопили , а Ви вже усіх тут "годуєте" вашими особистими "панічними атаками" . Вам до психолога й конфліктолога , а не сюди !

Припиняйте це , або шукайте інший ресурс . Тут Марина Євтушок усіх забанює панікерів !
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25.05.2022 15:04 Відповісти
не розганяй ґвалту, а то тебе дуже багато щось
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25.05.2022 15:25 Відповісти
загнати під спам - тупа ідея і гнила стратегія - це роль таких ротатих слабаків-пропагандонів, як ти.
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25.05.2022 17:05 Відповісти
Дивіться на карту. Тоді оптимізму і у вас поменшає.
Краще реально сприймати деякі речі. Без втирань арестовичів.
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25.05.2022 15:54 Відповісти
А на каналі Бутусова (як й Ви до речі) , а не Арестовича , якого я останній раз слухав у квітні , а до того в березні . Я його передивляюсь тільки для інфи ... А як "заспокійливе" вживаю живі стріми й картинки з горілою технікою орків . Мені не потрібна говоряча голова вродливого актера (а хоч й при погонах) .
А карту я Вам сам намалюю , хоча б тому , що за військовим фахом гарматник й батько мій був гарматником й топографом . Й військові карти , крім аматорських мають ще "горізонатлі" й різні профілі "генплану" .
Почуйте уважнійше , півоточення Київа в середині березня було більш загрозливим ... орки тоді й на заході й на сході вже були набагато напівдень від Київа ... Їх зупинили по дорозі на Боярку й Баришевку ...
Єдине , що є в орків зараз (чого не було тоді) -- логістика з Лугандону (південь) й тому саме по осі Алчевськ й Попасна вони просунулися більше всього .
Але чим більше в їх логістичне пличе . тем воно слабкійше й більш уразливе .
В України зараз перевага й вона буде зростати постійно -- це важка зброя на порядок більш високого гатурку . Тупо інше покоління арти , інше покоління БПЛ ...
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25.05.2022 16:48 Відповісти
Ніби в нас все шикарно з логістикою.
Транспорту у місті мало, бо не вистачає пального.
Знаєте, можливо з Ізраїлю все більш оптимістично виглядає, але в нас надто важкі часи попереду, і не треба тут триндіти що всьо супєр.
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25.05.2022 17:07 Відповісти
Війна це не весілля , не буває на війні "неважких часів" . Як не буває завжди триуфальних перемог .

Й про "логістику" я кажу виключно не взагалі , а данному й конкретному місті бойових дій ...

Ви ось знаєте , що таке НПЗ ? Ви уявляєте собі , що скоїлося коли орки вщент рознесли черкаський НПЗ . Моя перша спеціальність - конструктор аппаратів НПЗ й петрохімії . Й дивуюсь той казкою , що після руйнації НПЗ усіх українців влада не попросила забути про приватні автівки під час війни , якщо це не справа життя , здороввя себе й родини .

Не порівнюєте справи орди й українців . Це різні речі . Їх не іб... а не своє населення , не тим більш окупованне . А в України дві різні турботи : мирні люди й військо . Й те , що на теріторії яку контролює ЗСУ нема а ні голоду , а ні холоду , а ні веїрних відключення -- це знов таки диво .
Й те , що не працює колосальний шмат економіки , поїхало 6 млн. біженців -- енергійні молоді мами з дітьками .
Це колосальна подяка усім людям доброї волі , полякам в першу чергу , британцям , янкам й це сумісні зусілля усіх . Особливо за зброю подяка !
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25.05.2022 19:19 Відповісти
так ти конструктор аппаратів НПЗ й петрохімії чи, як сам сказав, "гарматник" (пушечнік чи пушкарь), хоча артилеристи ніколи про себе так не скажуть?
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25.05.2022 21:00 Відповісти
А ты,вы,сейчас откуда вещаешь?
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25.05.2022 16:28 Відповісти
Иё ПАПуас рашенам паткармлюет, так шо там прахвисианально стонет.
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25.05.2022 16:42 Відповісти
Прохвессія у них така : Свідки сивочолого гетьмана називаеться. Як був при владі святий Петро безсрібник, то тут текли молочні ріки та кисельні береги. Але дурний нарід готовий був голосувати за кого завгодно, аби не Петра на другий термін, вийшло б у ІІ-й тур поліно і воно б його виграло.
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25.05.2022 16:45 Відповісти
Як вам пояснити...
Це ніби ви посадили керувати літаком клоуна замість досвідченого пілота.
Звісно, з Петром було надійніше.
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25.05.2022 17:09 Відповісти
Як доказ - він з триндиця витягнув державу, а Зе навпаки втягнув.
Отака різниця між ними.
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25.05.2022 17:11 Відповісти
Я категорично проти будь яких політичних собачих боїв зараз , коли героїчно гинуть десятки бійців ЗСУ , коли ******** майже усі закутки України .
Є виключно ЗСУ , й громадянське суспільство . Є державні функціонерий й перший з них Головнокомандуючий , другий голова генштабу ЗСУ . Є кілька лідерів проукраїнської опозиції .
Не називаємо конкретних імен й не гавкаємося ... хоча й називаємо справи по вугіллю з 2016 року зараз -- ворожіми зуміллями по дезинтеграції суспільства . Як й постійна згадка подій 2020 року по розмінуванню Чонгара .
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25.05.2022 20:17 Відповісти
А Дніпро, Кривий Ріг, Запік - це процентів 80 всієї промисловості, що є зараз, залишать у спокої?
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25.05.2022 15:53 Відповісти
Можливо будуть здалеку обстрілювати.
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25.05.2022 15:55 Відповісти
Апосрана мардва пиридислассыруецца для защиты билхароды, пирит тем как аськнет на мастосрань у ссысрань.
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25.05.2022 16:40 Відповісти
певно ви з настільки далекої скрєпної парашії, що я вас зовсім не розумію.
бурят може ?
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25.05.2022 16:47 Відповісти
Не вставляе...😠
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25.05.2022 18:51 Відповісти
я думаю що зараз треба посилати ДРГ і знищувати ворога або постійно їх обстрілювати
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25.05.2022 14:52 Відповісти
Чим обстрілювати? Ну коли нарешті до більшості дійде, що у нас не вистачає озброєння і ***********? Не треба шукати якусь глибоку зраду і османські домовленості. Все давно злити у вигляді великого будівництва і взірваних складів.
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25.05.2022 14:57 Відповісти
Війна ресурсів. Найгірший варіант в даній ситуації. Ну, що ура-патріоти, домбас і Крим відвойовувати ще не передумали? Зелені дебіли встигають велике відбудівництво розпочати, чи вже ні?
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25.05.2022 14:53 Відповісти
А немчура, австрияки, французы всё продолжают качать нефть
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25.05.2022 14:58 Відповісти
Они уже думают и о том, как железнодорожную колею переделать под европейский стандарт.
Типа, у нас война, а у них по прежнему будивництво и крадивництво.
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25.05.2022 15:08 Відповісти
Фірма Автомагістраль працює за с.Кіпті що в напрямку Ченгігова так що оборонним підприємствамам і не снилося, притому там дорогу ремонтували років 4-5 назад і вона в досить не поганому стані.Там просто мега движ. Кажуть це не одне таке місце і їх багато
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25.05.2022 15:08 Відповісти
Треба вже прниймати рішення.. подовляти артилерію ворога.. й за кордону
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25.05.2022 14:54 Відповісти
Можим пафтаріть?
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25.05.2022 14:54 Відповісти
але все має дві сторони, переваги і недоліки. Я думаю, що ця політика випаленої землі розтягує їхні лінії постачання. тому що вони намагаються утримати мертву землю, зруйновану інфраструктуру. зрештою стає важко просуватися далі.
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25.05.2022 15:52 Відповісти
А їм пофіг. Ще раза три зможуть. А ми зможем?
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25.05.2022 15:02 Відповісти
"Не нагнітайте! Смажте шашлики"!!!
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25.05.2022 14:55 Відповісти
Наближається час, коли гуртом смажитимемо все ЗЕ з ОПою.
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25.05.2022 15:22 Відповісти
звідки ж у них падлюк стільки техніки і ресурсів...
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25.05.2022 14:56 Відповісти
Вікіпедія в помощь.
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25.05.2022 15:03 Відповісти
Доки Гундосий позував із шаурмою, кацапи нарощували озброєння.
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25.05.2022 16:08 Відповісти
С чичипи. У мардвы сваиго ничего нет, все спижжыно.
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25.05.2022 16:45 Відповісти
Понятно, что с дивана виднее, но может лучше действовать превентивно, чем потом героически держать оборону в окружении?
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25.05.2022 14:57 Відповісти
Вмикайте підпілківника Люсю - хай позитивно всіх заспокоїть.
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25.05.2022 14:58 Відповісти
Зараз вони почекають поки дороги підлатають і поїдуть знову. Потрібно на десятки кілометрів від кордонів дороги знищувати.
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25.05.2022 14:59 Відповісти
Дороги в паРашу вообще на хер никому уже не нужны, рвы копать, все минировать вдоль границы
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25.05.2022 16:17 Відповісти
Треба готуватися до оборони, а не розслаблятися в надії що війна вже нас оминула.
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25.05.2022 15:00 Відповісти
Ситуація досить складна, якщо московити захоплять Донбас полізуть на північ, буде катастрофа, люди в Київ вернулися, пального майже не має буде колапс. Де триклятий ленд-ліз
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25.05.2022 15:01 Відповісти
І це також.
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25.05.2022 15:05 Відповісти
Закон про ленд-ліз передбачає тільки створення інфраструктури для надання допомоги Україні за 60 діб. Інфраструктура вже створена давно, бо військові транспорти з США постійно щось везли та везуть до Європи військові вантажі для України. З $40 млрд допомоги тільки $17 млрд підуть до України, з них тільки $6 млрд на військову допомогу, при тому що розписані до вересня, по $1.2 млрд у місяць, що навіть менше, чим у початку війни. Але у законі про 40 млрд ще є не розписані 11 млрд. Будемо сподіватися, що якась частина з цих 11 млрд дістанеться Україні у вигляді військової допомоги.
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25.05.2022 15:29 Відповісти
Не бреши, лахта козлорила.
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25.05.2022 15:44 Відповісти
Цей коммент буква в букву тут вже декілька днів з'являється
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25.05.2022 15:46 Відповісти
По перше мудило - в Україні кажуть не козел, а цап. Зрозуміло, самець кози? Тому цапорилий, пішов услід за руським кораблем, дупоголова тварина.
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25.05.2022 16:21 Відповісти
Ну вообще-то он прав. Вы читали тот закон про 40 млрд?
Там бо́льшая часть суммы это соседям на содержания беженцев, укрепление обороны соседних стран, и потом уже аж в конце нам попадают объедки, 7 млрд прямая помощь в бюджет и 6 млрд на военную помощь.
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25.05.2022 17:16 Відповісти
так, американці уже порахували - щоб настав реальний перелом, то потрібно допомоги військової на 5 млрд дол в місяць, а щоб розбити в щент кацапів, то навіть більше 10 млрд. в місяць. ось така історія народ.
А це поки що виглядає, як допомога, але так, щоб був паритет. Дякуємо і за таку допомогу, але не потрібно просто репетувати з усіх коробок про величезні потуги в військовій допомозі.

Допомагаєте - тихенько допомагайте від 5 до 10 млрд. в міс. А ні - означає, що ви не бажаєте реальної і достатньо швидкої нашої перемоги, на превеликий жаль. Просто нашими руками вирішуєте своїї проблеми і ми маємо це розуміти і не радіти усьому від них, як діти малі.
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25.05.2022 19:03 Відповісти
Минулого разу був фальстарт, тепер ze-******* готова здати Київ за три дні, як було обговорено в омані з патрушевим
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25.05.2022 15:07 Відповісти
мечтай ,мечтай...)))опять и тот же наратив про оман патрушева,методички не надоели?
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25.05.2022 15:22 Відповісти
ты же вообще не вкрусе что такое "нарратив", верно? (даже не знаешь как это слово пишется)

Оман - это свершившийся факт, а не нарратив, чучело зелёное!
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25.05.2022 15:58 Відповісти
Капуцин, ты?
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25.05.2022 16:18 Відповісти
А где загальна мобилизация? С оккупированных территорий уже набирают против своих же
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25.05.2022 15:14 Відповісти
Кацапи здохнуть всі. Так що нехай спробують...
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25.05.2022 15:19 Відповісти
пора ******* по руссне хватит с ними заигрывать !пусть их мамки почуствуют курорт в погребе !
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25.05.2022 15:24 Відповісти
Ну да, асфальтом закидаем. Хорошими дорогами.
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25.05.2022 15:28 Відповісти
А що ви інше зробили ?
До речі. Бітум для зеліного асфальту поставляв мертвечук.
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25.05.2022 15:56 Відповісти
можем еще на бутылку тебя насадить, как только из бункера под Данковой вылезешь
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25.05.2022 15:59 Відповісти
Это для отвлечения удара по пробития коррида на Николаев и Одесса.
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25.05.2022 15:29 Відповісти
Як ми там, вже зруйнували магістральні шляхи в бік кордону, щоб знову колонами не зайшли. Чи чекаємо поки дожаряться шашлички?
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25.05.2022 15:48 Відповісти
Доки не повісять зрадників які здали південь України вони можуть і далі на посадах сприяти бездіяльністю чи диверсіями просуванню ворога!
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25.05.2022 15:51 Відповісти
А керівника зрадників не треба хоча б звільнити ?
Мова наразі про бакланова.
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25.05.2022 16:00 Відповісти
ТЮ, А БУБОЧКА УЖЄ МІРНУЮ ЖІЗНЬ НАЛАЖІВАЄТ ПО УКРАЇНЄ
Мєтро в Харкові, асфальт по Україні, скоро мабуть ще кінотєатри повідкриває.
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25.05.2022 16:11 Відповісти
Если кацапы будут побеждать, мы обязаны перевести эту войну в глобальную, пусть и ядерную, пусть и последнюю для человечества, если понадобится.
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25.05.2022 16:11 Відповісти
Как же так? Нам же с утра до вечера вещают всякие "эксперды" и "Арестовичи", что "РФ уже фсё. На последнем издыхании".
А они ежедневно эшелонами подвозят технику, боеприпасы, формируют новые БТГ и захватывают новые территории Украины.
Нас держат за ********* и врут? Зачем?

P.S.
Кстати на счет "подвозят". А где работа наших ДРГ в тылу врага и на коммуникациях? Чего для этого не хватает? F-16, MLRS 270 и HIMARS, Patriot, M1 Abrams ?
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25.05.2022 16:12 Відповісти
Может не хотят панику сеять,кто их знает этих арестовичей?
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25.05.2022 16:27 Відповісти
Краще б було б, як би, під час війни "розганяли зраду". Нас захоплять за 2 тижня, не має сенсу воювати. Все пропало! Тікайте з України, поки не пізно. Правда, так було б краще?
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25.05.2022 16:28 Відповісти

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25.05.2022 16:18 Відповісти
А В..бать,нельзя? Так,чтобы и "ТьОткинские" отловились
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25.05.2022 16:32 Відповісти
Не сійте паніку передчасно. Звичайно що в каців там є війська. Питання в тому, на скільки підготовлені ці частини. Припускаю, що орки зараз нагонять на кордон з Чернігівською і Сумською областями все своє лахміття 60 річної давнини зі складів зберігання. В любому стані, аби тільки побільше і щоб супутники США це все бачили. Всі ці штабелі з сотень танків в ряд. Один хрєн, трохи маскування і з космосу буде незрозуміло, чи то Т55, чи Т72, чи воно хоч саме заводиться та їде, чи його краном з платформи скинули, як кусок металобрухту. А в якості живого мяска можуть і пару десятків тисяч срочнікоф з весняного призиву нагнати по палатках. А ми бачимо це все і тримаємо напроти наші бойові бригади, які потрібні зараз на Донбасі.
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25.05.2022 16:55 Відповісти
Не о том пишите ребята из "The Washington Post" !!!!
Надо каждый день писать: "Почему БАЙДЕН блокирует передачу нам ОРУЖИЯ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ"????
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27.05.2022 08:14 Відповісти
 
 