РФ знову накопичує війська та техніку біля північних кордонів України, - The Washington Post
Російські окупанти знову накопичують війська та ворожу техніку на кордонах Чернігівської та Сумської областей.
Про це пише The Washington Post, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що прикордонники на Чернігівщині спостерігають, що Росія знову перекидає війська та військову техніку до області.
За словами заступника начальника прикордонної служби області Олександра Вадовського, щодня російські війська запускають по Чернігівщині від двох до восьми снарядів.
"У будь-якому разі ми готуємось до можливого повторного вторгнення. Вони атакують наші позиції та міста. У росіян немає поняття про правила ведення бою", - зазначив він.
Видання повідомляє, що така ж динаміка спостерігається і в сусідній Сумській області, з якої вибили російські війська приблизно в той же час.
А в Харкові, де українські захисники відкинули окупантів до державного кордону, очікують, що оборонна підготовка може змінитися на масові бої.
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Одна суцільна мерзота ця війна шурів !
До речі й Порошенко особисто и Вову я не чепаю зараз . Вова зараз обличча України й доказ абсурдності ****** звинувачення ЗСУ й "нацизмі" . На Вову особисто дають зброю й гроши .
Порох веде сам особисто бездоганно !
Але чи допоможе нам зараз зберігти Україну, її кордони ці згадки про вугілля 7 років тому , про Чонгар півтора роки тому ...
Почуйте 100 років тому Петлюра розтрілував крайщих свої військових , Скоропадський віддав землю царським панам (московитам в першу чергу) , а Махно бив й тих й інших й йще інших -- усі померли далеко від України , а академіка Грушевського утроїв Сралін .
А 12 років тому -- сліпа ненависть ВАЮ до ЮВТ надала ВАЮ натхнення й він продав Україну єнакієвский банді .
Може годі займатися політиканством , годі ?!
Де там заспокійлива пілюля у вигляді арестовища ?
Чи вже нікому не вставляє ?
А ви думали вони вже відчепились ? Знову дороги ті кляті почали будувати.
Щось така зла, що капець. Особливо на виборців 2019 року.
Припиняйте це , або шукайте інший ресурс . Тут Марина Євтушок усіх забанює панікерів !
Краще реально сприймати деякі речі. Без втирань арестовичів.
А карту я Вам сам намалюю , хоча б тому , що за військовим фахом гарматник й батько мій був гарматником й топографом . Й військові карти , крім аматорських мають ще "горізонатлі" й різні профілі "генплану" .
Почуйте уважнійше , півоточення Київа в середині березня було більш загрозливим ... орки тоді й на заході й на сході вже були набагато напівдень від Київа ... Їх зупинили по дорозі на Боярку й Баришевку ...
Єдине , що є в орків зараз (чого не було тоді) -- логістика з Лугандону (південь) й тому саме по осі Алчевськ й Попасна вони просунулися більше всього .
Але чим більше в їх логістичне пличе . тем воно слабкійше й більш уразливе .
В України зараз перевага й вона буде зростати постійно -- це важка зброя на порядок більш високого гатурку . Тупо інше покоління арти , інше покоління БПЛ ...
Транспорту у місті мало, бо не вистачає пального.
Знаєте, можливо з Ізраїлю все більш оптимістично виглядає, але в нас надто важкі часи попереду, і не треба тут триндіти що всьо супєр.
Й про "логістику" я кажу виключно не взагалі , а данному й конкретному місті бойових дій ...
Ви ось знаєте , що таке НПЗ ? Ви уявляєте собі , що скоїлося коли орки вщент рознесли черкаський НПЗ . Моя перша спеціальність - конструктор аппаратів НПЗ й петрохімії . Й дивуюсь той казкою , що після руйнації НПЗ усіх українців влада не попросила забути про приватні автівки під час війни , якщо це не справа життя , здороввя себе й родини .
Не порівнюєте справи орди й українців . Це різні речі . Їх не іб... а не своє населення , не тим більш окупованне . А в України дві різні турботи : мирні люди й військо . Й те , що на теріторії яку контролює ЗСУ нема а ні голоду , а ні холоду , а ні веїрних відключення -- це знов таки диво .
Й те , що не працює колосальний шмат економіки , поїхало 6 млн. біженців -- енергійні молоді мами з дітьками .
Це колосальна подяка усім людям доброї волі , полякам в першу чергу , британцям , янкам й це сумісні зусілля усіх . Особливо за зброю подяка !
Це ніби ви посадили керувати літаком клоуна замість досвідченого пілота.
Звісно, з Петром було надійніше.
Отака різниця між ними.
Є виключно ЗСУ , й громадянське суспільство . Є державні функціонерий й перший з них Головнокомандуючий , другий голова генштабу ЗСУ . Є кілька лідерів проукраїнської опозиції .
Не називаємо конкретних імен й не гавкаємося ... хоча й називаємо справи по вугіллю з 2016 року зараз -- ворожіми зуміллями по дезинтеграції суспільства . Як й постійна згадка подій 2020 року по розмінуванню Чонгара .
бурят може ?
Типа, у нас война, а у них по прежнему будивництво и крадивництво.
Там бо́льшая часть суммы это соседям на содержания беженцев, укрепление обороны соседних стран, и потом уже аж в конце нам попадают объедки, 7 млрд прямая помощь в бюджет и 6 млрд на военную помощь.
А це поки що виглядає, як допомога, але так, щоб був паритет. Дякуємо і за таку допомогу, але не потрібно просто репетувати з усіх коробок про величезні потуги в військовій допомозі.
Допомагаєте - тихенько допомагайте від 5 до 10 млрд. в міс. А ні - означає, що ви не бажаєте реальної і достатньо швидкої нашої перемоги, на превеликий жаль. Просто нашими руками вирішуєте своїї проблеми і ми маємо це розуміти і не радіти усьому від них, як діти малі.
Оман - это свершившийся факт, а не нарратив, чучело зелёное!
До речі. Бітум для зеліного асфальту поставляв мертвечук.
Мова наразі про бакланова.
Мєтро в Харкові, асфальт по Україні, скоро мабуть ще кінотєатри повідкриває.
А они ежедневно эшелонами подвозят технику, боеприпасы, формируют новые БТГ и захватывают новые территории Украины.
Нас держат за ********* и врут? Зачем?
P.S.
Кстати на счет "подвозят". А где работа наших ДРГ в тылу врага и на коммуникациях? Чего для этого не хватает? F-16, MLRS 270 и HIMARS, Patriot, M1 Abrams ?
Надо каждый день писать: "Почему БАЙДЕН блокирует передачу нам ОРУЖИЯ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ"????