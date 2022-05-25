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Українці в "Дії" можуть розповісти, який варіант володіння зброєю вважають доречним

оружие,стрельба,пистолет

За ініціативи Міністерства внутрішніх справ в Україні розпочалося опитування щодо володіння зброєю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Дії".

"Нове опитування в Дії. Який варіант володіння зброєю ви вважаєте доречним?

Кожен із вас може поділитися думкою щодо володіння зброєю. Долучайтеся до нового опитування в застосунку. У розділі Послуги клікніть Опитування та обирайте 1 із 3 варіантів.

- Для спеціальних потреб

- Для особистого захисту

- Я проти", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 39% українців вважають, що лише вступ до НАТО може забезпечити безпеку країни, 42% погоджуються на гарантії безпеки, - опитування КМІС

Опитування триватиме тиждень. Взяти участь можуть тільки повнолітні користувачі мобільного застосунку "Дія".

Автор: 

МВС (3500) опитування (1930) зброя (7443) Дія (1122)


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Топ коментарі
+44
МВД, вы у жителей Бучи не хотите спросить, какой вариант владения оружия они бы предпочли?... И я боюсь у таких Буч будет ещё добрый десяток, если не больше. А также задайте этот вопрос в Херсоне и Мелитополе. Протрезвейте, умойтесь, прийдите уже в себя и перестаньте заниматься ерундой и дешёвым пиаром
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25.05.2022 15:04
+29
Все граждане длжны иметь возможность себя защитить а не отдельные категории населения.
У нас и сейчас отдельные категории населения имеют право на оружие для самозащиты.
Только сечас этот закон принимать - популизм, это надо было делать еще 30 лет назад.
на фоне тотального обнищания, ТЕПЕРЬ, технически это может привести к большим проблемам.
Опять же забюрократизируют этот процесс чисто по совковски, т к чинши такими же совковыми и остались имхо.
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25.05.2022 15:16
+21
Сколько можно кривляться на эту тему?Нам нужно,внимание-ПРАВО НА СКРЫТОЕ НОШЕНИЕ КОРОТКОСТВОЛЬНОГО ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ,ЭТО ВСЕ,сорри за капс.Понятия не имею,что за такая специальная потребность,люди просто хотят себя защитить.
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25.05.2022 15:26
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Ключова відмінність у тому, що протягують "закон про зброю", коли треба "закон про САМОЗАХИСТ"!!!
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26.05.2022 08:49 Відповісти
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