Українці в "Дії" можуть розповісти, який варіант володіння зброєю вважають доречним
За ініціативи Міністерства внутрішніх справ в Україні розпочалося опитування щодо володіння зброєю.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Дії".
"Нове опитування в Дії. Який варіант володіння зброєю ви вважаєте доречним?
Кожен із вас може поділитися думкою щодо володіння зброєю. Долучайтеся до нового опитування в застосунку. У розділі Послуги клікніть Опитування та обирайте 1 із 3 варіантів.
- Для спеціальних потреб
- Для особистого захисту
- Я проти", - йдеться у повідомленні.
Опитування триватиме тиждень. Взяти участь можуть тільки повнолітні користувачі мобільного застосунку "Дія".
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Игорь Вазианский
показати весь коментар26.05.2022 08:49 Відповісти Мені подобається 2
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У нас и сейчас отдельные категории населения имеют право на оружие для самозащиты.
Только сечас этот закон принимать - популизм, это надо было делать еще 30 лет назад.
на фоне тотального обнищания, ТЕПЕРЬ, технически это может привести к большим проблемам.
Опять же забюрократизируют этот процесс чисто по совковски, т к чинши такими же совковыми и остались имхо.