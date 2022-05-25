Українці в "Дії" можуть розповісти, який варіант володіння зброєю вважають доречним

За ініціативи Міністерства внутрішніх справ в Україні розпочалося опитування щодо володіння зброєю.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Дії".

"Нове опитування в Дії. Який варіант володіння зброєю ви вважаєте доречним?

Кожен із вас може поділитися думкою щодо володіння зброєю. Долучайтеся до нового опитування в застосунку. У розділі Послуги клікніть Опитування та обирайте 1 із 3 варіантів.

- Для спеціальних потреб

- Для особистого захисту

- Я проти", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 39% українців вважають, що лише вступ до НАТО може забезпечити безпеку країни, 42% погоджуються на гарантії безпеки, - опитування КМІС

Опитування триватиме тиждень. Взяти участь можуть тільки повнолітні користувачі мобільного застосунку "Дія".