Доки ЄС купуватиме російську нафту і газ, кишені Путіна будуть повні, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє про необхідність припинення фінансування російського правлячого режиму шляхом продовження купівлі в РФ енергоносіїв.

На цьому він наголосив на дискусії в Українському домі в Давосі в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми цінуємо санкції, які вже було впроваджено. Деякі з них особливо допомагають, оскільки стратегічно підривають російську стабільність або вже унеможливили для Росії виробляти більше сучасної зброї через санкції. Але доки ЄС продовжуватиме купувати російські нафту і газ, кишені Путіна будуть повні", - сказав Кулеба

Глава МЗС наголосив на необхідності припинення купівлі нафти й газу в РФ і запровадження санкцій проти морської індустрії, яка перевозить російські нафту й газ. Кулеба зауважив, що якщо морська індустрія отримає чіткий сигнал, що перевезення російської сировини і товарів не мають відбуватися, "російська економіка задихнеться".

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"І потім Путін відчує різницю. Це просто. І світова економіка не постраждає настільки, наскільки деякі стверджують. Але це єдиний спосіб справді поставити Путіна в економічно вразливу позицію. Наразі він почувається досить безпечно, тому що його кишені повні грошей, а ціни на нафту продовжують зростати", - сказав Кулеба.