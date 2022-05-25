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Новини Санкції проти Росії Війна
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Доки ЄС купуватиме російську нафту і газ, кишені Путіна будуть повні, - Кулеба

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє про необхідність припинення фінансування російського правлячого режиму шляхом продовження купівлі в РФ енергоносіїв.

На цьому він наголосив на дискусії в Українському домі в Давосі в середу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми цінуємо санкції, які вже було впроваджено. Деякі з них особливо допомагають, оскільки стратегічно підривають російську стабільність або вже унеможливили для Росії виробляти більше сучасної зброї через санкції. Але доки ЄС продовжуватиме купувати російські нафту і газ, кишені Путіна будуть повні", - сказав Кулеба 

Глава МЗС наголосив на необхідності припинення купівлі нафти й газу в РФ і запровадження санкцій проти морської індустрії, яка перевозить російські нафту й газ. Кулеба зауважив, що якщо морська індустрія отримає чіткий сигнал, що перевезення російської сировини і товарів не мають відбуватися, "російська економіка задихнеться".

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"І потім Путін відчує різницю. Це просто. І світова економіка не постраждає настільки, наскільки деякі стверджують. Але це єдиний спосіб справді поставити Путіна в економічно вразливу позицію. Наразі він почувається досить безпечно, тому що його кишені повні грошей, а ціни на нафту продовжують зростати", - сказав Кулеба.

Автор: 

газ (10415) нафта (5496) путін володимир (23773) росія (65010) санкції (11793) ембарго (305)


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Если бы еще автомобили надо было бы заправлять воздухом, и тепло извлекалось бы силой мысли. Какой видос крутой бы получился...Но реальность такова, что пока деньги будут поступать на расию. Потом тоже будут, но уже из Китая. Как здорово было бы, если бы не видосы снимали, а занимались делом. Было бы легче, а может и войны бы как таковой не было бы.
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25.05.2022 15:07 Відповісти
Щось дуже мягко сказано. Сказав би - поки союзники росії Німеччина і Угорщина то воювати дуже важко.
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25.05.2022 15:07 Відповісти
А кулєба готовий відмінусувати з бюджету кошти, які ми отримуємо за транзит ?
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25.05.2022 15:11 Відповісти
доля ВВП Мадьрстана в совокупом ВВП ЕС за 2020 год составила 1.015% .... и даже при таких раскладах мадьяр не могут прогнуть политически ... то есть в экономическом плане Венгрия это просто букашка, по отношений к остальному ЕС .... мне просто интересно .... сколько они там этой нефти покупают у рашистов? .... вам не кажется что тут дело не в экономике вовсе
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25.05.2022 15:14 Відповісти
посмотрите чуть более глобально ....

***** до 24 февраля встречалось со всеми, с кем ему было нужно:

Китай - дружественный нейтралитет + закупки
Беларашка - размещение войск
Венгрия - блокировка серьезных санкций
Греция - танкерный флот для перевозки рашисткой нефти
Италия - политическое лобби замораживание конфликта, как план Б
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25.05.2022 15:18 Відповісти
Кулеба, ми тебе канєшно любимо, але що ти вбіса мелиш?! 8років війни в Україні , а ми самі купуємо споживаємо нафту і транспортуємо газ РФ! Ні ви зелені, ні параженка за 8 років так і не схотіли не своє видобувати, не хоча б в когось іншого купувати! Або наша труба має бути зупинена як північний потік2, або мовчи вже про ЄС.
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25.05.2022 15:49 Відповісти
 
 