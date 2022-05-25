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Новини
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Суд передав 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем в управління держави, - ДБР

облгаз

Суд передав в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, 26 регіональних операторів газорозподільчих систем.

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань, інформує Цензор.НЕТ.

За клопотанням ДБР слідчий суддя Печерського суду Києва передав в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) арештовані приватні корпоративні права на 26 обласних та міських операторів газорозподільчих систем.

"Відтепер держава контролюватиме постачання споживачам природного газу. Це є надважливим питанням національної безпеки, особливо в умовах російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна націоналізувала корпоративні права двох білоруських підприємств і 20 "Мазів", - Офіс Генпрокурора. ФОТОрепортаж

У червні 2021 року Державне бюро розслідувань викрило масштабну схему безоплатної передачі Міністерством енергетики та вугільної промисловості України газорозподільних систем у користування приватним операторам. Багаторічна протиправна діяльність завдала державі збитків на суму 1,488 млрд гривень. Досудове розслідування триває.

облгази (276) ДБР (3482) АРМА (554)


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Топ коментарі
+11
бородатая бабушка рученки потирает рыбка сама в сети идет
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25.05.2022 15:19
+10
Ще обленерго та інші...
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25.05.2022 15:21
+9
ОБЛЕНЕРГО!
Панове а про ОБЛЕНЕРГО ЗАБУЛИ!?
Нагадую, а то вищий менеджмент Обленерго як щури затихли, Оксана Марченко (дружина кума путлєра медведчука) має акції ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО!!!
Нормально?
Вона ж є власницею нафтовидобувної компанії росії, нафтопроводу та ін.
А ще те чого мало хто знає!!!
ДБР - ау!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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25.05.2022 15:34
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І тільки з початком війни прозріли? Чи надовго зір вернувся?
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25.05.2022 15:18 Відповісти
бородатая бабушка рученки потирает рыбка сама в сети идет
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25.05.2022 15:19 Відповісти
Ще обленерго та інші...
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25.05.2022 15:21 Відповісти
А список коли буде?
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25.05.2022 15:29 Відповісти
Ну значить дадуть новому власнику з числа ****** народу* .
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25.05.2022 15:30 Відповісти
Все опиниться в руках Слуг.
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25.05.2022 15:32 Відповісти
І вони ще плачуться за податки!
Ненажєри.
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25.05.2022 15:33 Відповісти
ОБЛЕНЕРГО!
Панове а про ОБЛЕНЕРГО ЗАБУЛИ!?
Нагадую, а то вищий менеджмент Обленерго як щури затихли, Оксана Марченко (дружина кума путлєра медведчука) має акції ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО!!!
Нормально?
Вона ж є власницею нафтовидобувної компанії росії, нафтопроводу та ін.
А ще те чого мало хто знає!!!
ДБР - ау!

СЛАВА УКРАЇНІ!
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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25.05.2022 15:34 Відповісти
Обленерго часто-густо своїм і належать - Ахметову там, Каламойскаму... А облгази -- чужим, треба перерозподілити... І да, мене оце трохи тривожить що передача йшла через умови ЄС здається розділити продаж і транспортування газу, можу помилятись звичайно....
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25.05.2022 15:37 Відповісти
Ахмєтов кращий друг зеленського, не буде нічого тим ДТЕкам в областях.
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25.05.2022 15:38 Відповісти
Всеравно во всем виноват Порох! Медведчук сказал!
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25.05.2022 15:48 Відповісти
А Львівобленерго хіба не Оксани Марченко і Коломойського??? Вони з Суркісами ще 2 роки тому порішали. Якщо хто не пам"ятає, то нагадаю як виникли претензії Суркіса до Приватбанку на 200 чи 300 млн. доларів, а лише тому, що Ко зробив суркісів депозитарієм (на право повернення йому тих мільйонів), а той переписав обленерго. Сам Суркіс скупив обленерго по залишковій балансовій вартості ( РЕМи пішли по вартості 2-х кімнатних квартир з електромережами, адмінбудівлями, технікою, тракторами, кранами, вишками і т.д.), а через місяць після оборудки купівлі-продажу їх вартість зросла у 100 разів. По холдинговій групі "Контініум", О.Марченко + Ко також переписали частину активів на себе. Облгази з розподільчими мережами хапанув в більшості мафіозі (до речі з російським капіталом) Фірташ, який відпочиває котрий рік в Австрії в очікуванні екстрадиції до США, а його фірми надалі грабують населення України. На сході країни також представники РФ капіталу, але вже з українськими дарованими паспортами. Ну... зараз як раз наступив час тихенько все переділити... Якщо націоналізувати для держави -то всі ЗА, а коли віддати новому кодлу, то ??????
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25.05.2022 16:09 Відповісти
Це суд першої інстанції, якщо Фірташ добре підмаже все вернеться на круги своя
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25.05.2022 16:08 Відповісти
С какого иглесиаса платить за доставку газа и за платные парковки по 25 гр час? Экономика процветает? Пенсии европейские? Идите в жопу со своими паркоматами! Не на часi!
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25.05.2022 17:05 Відповісти
Давно пора прикрыть этот "клиринговый банк", задолбали эти киприоты, и парковки платные отменить, харош мародерить! Идите за кораблём с "розрахунки за доставку газа"!!
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25.05.2022 17:02 Відповісти
Самий ефективний власник не держава пораховані збитки 1,488 млрд. грн. - результат так званої приватизації скільки їх ще в Укроаїні час спитати ФДМУ та КМУ.
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25.05.2022 18:54 Відповісти
 
 