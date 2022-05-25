Зараз не час шукати шляхи для "збереження обличчя Путіна", - президентка Європарламенту Метсола
Європа має докласти всіх можливих зусиль, щоб допомогти Україні вистояти проти російського вторгнення, і припинити риторику про "умиротворення" або про "збереження обличчя" для Путіна.
Про це в Давосі під час панельної дискусії "Європейська єдність у дезорганізованому світі" заявила президентка Європейського парламенту Роберта Метсола, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Я дедалі частіше чую, що журналісти у своїх запитаннях використовують такі словосполучення, як "зберегти обличчя", "умиротворення", "як ми можемо це завершити, щоб рухатися вперед?". Моя відповідь є такою: розмови про збереження обличчя для Росії не на часі. Не час говорити про умиротворення. Зараз час, коли ми маємо докласти всіх зусиль (для допомоги Україні, – ред.), – сказала президентка Європарламенту.
Вона зауважила, що Європа та європейські політики мають докласти для цього всіх зусиль, а не посилатися на якісь правові аргументи, на нестачу політичної волі та не шукати причини, чому Україна, мовляв, не може виграти цю війну.
"Це (така риторика), я думаю, є загрозою, яку ми бачимо під час усіх зустрічей не лише у ці дні. Впродовж наступних днів, під час Європейської ради наступного тижня, я не хочу чути ці слова або розмови про те, що ми маємо бути здатними відповісти, як ми збираємося зберігати обличчя для Путіна. Я не хочу чути слово "умиротворення" більше ніколи", – заявила Метсола.
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Вбивцю треба або заграти або ліквідувати.
Інших варіантів не існує у всьому світі по відношенню до вбиць.
А цей супервбивця хоче знищити цілий народ!
І нищить настільки, наскільки йому дозволяють
Що кажете? В умовах, коли захисників Азовсталі здали в полон, коли вся країна стоїть у чергах за пальним, долар злетів, а люди, які втратили рідних і майно в Бучі та Ірпені, питають чому шлях від кордону до околиць Харкова москва подолала менше ніж за день, а назад ми їх вибиваємо понад два місяці (тобто можна було оборонятися), в цих умовах Медведчук оголосив побрехеньку про Порошенка? Яку ще треба підтвердити у суді документально й доказово, бо Медведчукові збрехати - як чхнути?
Ну-ну! Я вже давно писав, чим більше побрехеньок про Порошенка вигадує ЗЕкоманда - тим краще. Бо тим більше ЗЕкоманда буде знову обхезуватися в судах - і таке вже було. І тим очевиднішим буде те, що Порошенка **********. Вже багато років як.
До речі, цікаво виходить. Саме Порошенко та порохоботи не дають ЗЕкоманді йти на будь-які компроміси з москвою, на кшталт заяви Зеленського, що перемога - це повернутися на "як було 23 лютого", бо "не треба бути жадібними". І прямо тут кум Путіна видає побрехеньку про Порошенка.
Так, опозиція на чолі з Порошенком сильно заважає брудним оборудкам ЗЕкоманди, й це відомо давно. І ми цим пишаємося. Заважаємо й будемо заважати. Попри спільне смердіння з ротів Медведчука і ЗЕкоманди.
І всіх інших неначасників.
Так а у чому власне питання, ви ту відстань бачили, а особливо коли наша армія була застата зненадська? Виганяти їх звичайно складніше, вони ж уже там закріпилися і хотіли сидіти до кінця війни
- Та то вони вони так кажуть, що треба стріляти у тулуб, а не в обличчя
(з інтернету)
Ще і про Чечню незабуваймо, там також було море крові!