Зараз не час шукати шляхи для "збереження обличчя Путіна", - президентка Європарламенту Метсола

Європа має докласти всіх можливих зусиль, щоб допомогти Україні вистояти проти російського вторгнення, і припинити риторику про "умиротворення" або про "збереження обличчя" для Путіна.

Про це в Давосі під час панельної дискусії "Європейська єдність у дезорганізованому світі" заявила президентка Європейського парламенту Роберта Метсола, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я дедалі частіше чую, що журналісти у своїх запитаннях використовують такі словосполучення, як "зберегти обличчя", "умиротворення", "як ми можемо це завершити, щоб рухатися вперед?". Моя відповідь є такою: розмови про збереження обличчя для Росії не на часі. Не час говорити про умиротворення. Зараз час, коли ми маємо докласти всіх зусиль (для допомоги Україні, – ред.), – сказала президентка Європарламенту.

Вона зауважила, що Європа та європейські політики мають докласти для цього всіх зусиль, а не посилатися на якісь правові аргументи, на нестачу політичної волі та не шукати причини, чому Україна, мовляв, не може виграти цю війну.

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"Це (така риторика), я думаю, є загрозою, яку ми бачимо під час усіх зустрічей не лише у ці дні. Впродовж наступних днів, під час Європейської ради наступного тижня, я не хочу чути ці слова або розмови про те, що ми маємо бути здатними відповісти, як ми збираємося зберігати обличчя для Путіна. Я не хочу чути слово "умиротворення" більше ніколи", – заявила Метсола.

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