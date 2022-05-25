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Зараз не час шукати шляхи для "збереження обличчя Путіна", - президентка Європарламенту Метсола

путин,путін

Європа має докласти всіх можливих зусиль, щоб допомогти Україні вистояти проти російського вторгнення, і припинити риторику про "умиротворення" або про "збереження обличчя" для Путіна.

Про це в Давосі під час панельної дискусії "Європейська єдність у дезорганізованому світі" заявила президентка Європейського парламенту Роберта Метсола, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я дедалі частіше чую, що журналісти у своїх запитаннях використовують такі словосполучення, як "зберегти обличчя", "умиротворення", "як ми можемо це завершити, щоб рухатися вперед?". Моя відповідь є такою: розмови про збереження обличчя для Росії не на часі. Не час говорити про умиротворення. Зараз час, коли ми маємо докласти всіх зусиль (для допомоги Україні, – ред.), – сказала президентка Європарламенту.

Вона зауважила, що Європа та європейські політики мають докласти для цього всіх зусиль, а не посилатися на якісь правові аргументи, на нестачу політичної волі та не шукати причини, чому Україна, мовляв, не може виграти цю війну.

Читайте також: ЄС має відкрити двері перед Україною, не потрібно ховатися за законами, - глава Європарламенту Метсола

"Це (така риторика), я думаю, є загрозою, яку ми бачимо під час усіх зустрічей не лише у ці дні. Впродовж наступних днів, під час Європейської ради наступного тижня, я не хочу чути ці слова або розмови про те, що ми маємо бути здатними відповісти, як ми збираємося зберігати обличчя для Путіна. Я не хочу чути слово "умиротворення" більше ніколи", – заявила Метсола.

Також читайте: Заявку України на членство в ЄС можуть розглянути значно швидше, ніж зазвичай, - президент Європарламенту Метсола

Автор: 

Європарламент (1045) путін володимир (23773) Мецола Роберта (100)


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Топ коментарі
+13
Примерно 85 лет назад одного бесноватого уже умиротворяли.
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25.05.2022 15:25
+12
а это... эту ботоксную харю точно надо сберечь??? разве только в формалине...

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25.05.2022 15:25
+11
Тим більше що ніякого обличчя у нього немає,а є лише шмат ботоксу схожий на мавп'ячу дупу...
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25.05.2022 15:27
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одни хотят рыло хйлу сохранить другие в очко мир увидеть что за время мир с ума сошел
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25.05.2022 15:23 Відповісти
Какой п#дор придумал этот термин , пусть отдаст свою дочь или сына или внука , на извращённые фантазии ПЕДОФИЛА - НЕЛЮДЯ Путлера и его приспешников -УБИЙЦ ‼️‼️‼️КАК ЭТО ВОЗМОЖНО ⁉️🇷🇺💩☠️ТЕРРОРИСТУ №1 только смерть через повешение ,как МУССОЛИНИ или как Каддафи
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25.05.2022 16:32 Відповісти
к кому все эти бюрократы аппилируют? .... кто лоббирует это сохранение лица ... назовите наконец в голос все имена, четко и предельно ясно .... эти финты ушами под ковром уже надоели всем украинцам
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25.05.2022 15:25 Відповісти
Макаронники и лягушатники хотели "сохранить ***** лицо".
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25.05.2022 17:09 Відповісти
а это... эту ботоксную харю точно надо сберечь??? разве только в формалине...

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25.05.2022 15:25 Відповісти
Примерно 85 лет назад одного бесноватого уже умиротворяли.
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25.05.2022 15:25 Відповісти
адольфыч не грохнул ни одного германоязычного, монголоидное шакалье хуже немцев
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25.05.2022 16:28 Відповісти
Много местных коммунистов и профсоюзных по концлагерям сидело. Эрнст Тельман там и погиб
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25.05.2022 17:57 Відповісти
Тим більше що ніякого обличчя у нього немає,а є лише шмат ботоксу схожий на мавп'ячу дупу...
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25.05.2022 15:27 Відповісти
Ніколи не час зберігати обличчя вбивці!

Вбивцю треба або заграти або ліквідувати.

Інших варіантів не існує у всьому світі по відношенню до вбиць.

А цей супервбивця хоче знищити цілий народ!
І нищить настільки, наскільки йому дозволяють
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25.05.2022 15:28 Відповісти
Метсола ти найкраща!
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25.05.2022 15:30 Відповісти
Дмитро "Калинчук" Вовнянко

Що кажете? В умовах, коли захисників Азовсталі здали в полон, коли вся країна стоїть у чергах за пальним, долар злетів, а люди, які втратили рідних і майно в Бучі та Ірпені, питають чому шлях від кордону до околиць Харкова москва подолала менше ніж за день, а назад ми їх вибиваємо понад два місяці (тобто можна було оборонятися), в цих умовах Медведчук оголосив побрехеньку про Порошенка? Яку ще треба підтвердити у суді документально й доказово, бо Медведчукові збрехати - як чхнути?

Ну-ну! Я вже давно писав, чим більше побрехеньок про Порошенка вигадує ЗЕкоманда - тим краще. Бо тим більше ЗЕкоманда буде знову обхезуватися в судах - і таке вже було. І тим очевиднішим буде те, що Порошенка **********. Вже багато років як.

До речі, цікаво виходить. Саме Порошенко та порохоботи не дають ЗЕкоманді йти на будь-які компроміси з москвою, на кшталт заяви Зеленського, що перемога - це повернутися на "як було 23 лютого", бо "не треба бути жадібними". І прямо тут кум Путіна видає побрехеньку про Порошенка.

Так, опозиція на чолі з Порошенком сильно заважає брудним оборудкам ЗЕкоманди, й це відомо давно. І ми цим пишаємося. Заважаємо й будемо заважати. Попри спільне смердіння з ротів Медведчука і ЗЕкоманди.

І всіх інших неначасників.





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25.05.2022 15:31 Відповісти
питають чому шлях від кордону до околиць Харкова москва подолала менше ніж за день

Так а у чому власне питання, ви ту відстань бачили, а особливо коли наша армія була застата зненадська? Виганяти їх звичайно складніше, вони ж уже там закріпилися і хотіли сидіти до кінця війни
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25.05.2022 16:18 Відповісти
Не готовилась шайка квартальных , ржали ,-"CNN хуже Скабеевой",ВСЕ ПОМНИМ и про день пААбеды и про шашлыки ,а сами тем временем ,вывозили своих и "Слуги " 20 человек миллионы вывозили
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25.05.2022 16:40 Відповісти
Чому наша армія була застигнута зненацька, коли за місяць до війни газета "Більд" опублікувала путінський план наступу, який збуввся на усі 99%? Чому коли дипломати відїжджали із Києва, цього не робили наші люди, особливо з малими дітками? Чому протягом перших трьох днів війни від Києва дот Львова була суцільна черга із автомобілів? Чому зброю киянам видавали навіть не обліковуючи, коли по Оболоні вже рисачили ворожі ДРГ?
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25.05.2022 17:17 Відповісти
Таке відбувається у будь-якій війні; мало знати що вони колись нападуть, для того щоб ефективно відбити наступаючу силу. От уявіть: ви прокидаєтесь від того, що росіяни ******** ваші позиції. Те, що у вас там стоїть техніка і навіть якісь укріплення немає ніякого значення коли ваш пункт розбомблено вщент. Далі іде піхота; що вам залишається робити, поки не надійдуть додаткові сили? Правильно: відступати. Глобальний план наступу теж не має ніякого значення, коли мова іде про локальні бої. Тоді стає зрозуміло, що пріоритетом для нас був сам Харків, а не Старий Салтів чи Рубіжне, тому і відступали аж до окружної, після чого уже реально почали давати відпір. Зрозумійте: у такі моменти практично нереально утримати кордон. Ну а щодо евакуації то вже зовсім окрема історія, не прив'язуйте до реальних боїв
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25.05.2022 17:34 Відповісти
под темой сберечь "лицо *****" в 99% скрывается желание заработать бабла. При этом Путлер готов платить и президентам и последним бомжам, лишь бы "нарисовать картинку". Разница только в сумме
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25.05.2022 15:35 Відповісти
Странно, что президенту целого Европарламента приходится отвечать на подобную дичь от полезных идиотов, "уставших от войны" и проплаченных агентов влияния. "Умиротворение" и "сбережение лица" - это массовые убийства, изнасилования и грабёж украинцев с уничтожением целых городов?... О каком "лице" после всего этого может идти речь? "Побыстрее закончить войну и идти дальше" - это война уже завтра в странах Балтии и Польше, сразу после нас?... Тогда боюсь некоторым в Европе придётся идти назад и вниз. Зачем вообще втягиваться в подобные дискуссии и перековерканные роспропагандонами термины?
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25.05.2022 15:42 Відповісти
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25.05.2022 15:47 Відповісти
А как же заглянуть в глаза этому подонку?Свяжут и ЗЕ будет заглядывать?
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25.05.2022 15:51 Відповісти
**** мирового хаоса
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25.05.2022 15:47 Відповісти
Обличча путіна можна зберегти способом ПОСМЕРТНОЇ МАСКИ!!!
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25.05.2022 15:47 Відповісти
👍
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25.05.2022 15:59 Відповісти
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25.05.2022 15:50 Відповісти
- Куме, а що то кажуть зберегти обличчя путіну, це як?
- Та то вони вони так кажуть, що треба стріляти у тулуб, а не в обличчя
(з інтернету)
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25.05.2022 15:52 Відповісти
снайпер повинен зберегти обличчя путіну?а кабаєва так не опізнає?
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25.05.2022 15:54 Відповісти
Всіх керманичів парашії та членів їх родин треба публічно катувати не меньше року кожного і показувати це в реаліті шоу!
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25.05.2022 16:00 Відповісти
Коли ти вб'єш одного - тебе посадять, коли вб'єш десяток - дадуть довічне, а коли вб'єш десятки тисяч і зруйнуєш декілька країн( наприклад Сиріюі Україну) і анексуєш Абхазію, Осетію, Придністров'я і Крим - будеш президентом паРаші і західні дермократи намагатимуться тобі зберегти обличчя!
Ще і про Чечню незабуваймо, там також було море крові!
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25.05.2022 16:07 Відповісти
У баби яйця куди твнрдіші чим в того ж макрона, а берлусконі взагалі чмо як і орбан, а шольц якийсь онаніст. Тягне й тягне гуму.
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25.05.2022 16:08 Відповісти
Всю кремлівську верхівку та членів їх родин треба публічно катувати не меньше року і показувати це р реаліті-шоу. І смерть в кінці їм буде визволенням!
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25.05.2022 16:08 Відповісти
Протестую! У ***** не обличчя,а звіряча морда! Було б що зберігати...
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25.05.2022 16:15 Відповісти
Можно ли было сохранить лицо чикотиле? Естественно, выстрелом в затылок.....
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25.05.2022 16:26 Відповісти
Сейчас как можно быстрее демона нужно убить! А потом уже можно и сохранить его лицо, в банке с формалином!
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25.05.2022 16:27 Відповісти
То есть само Х@йло не заботится о сохранении своего...так называемого "лица". И плевать оно хотело на мнение остальных. Зачем же без конца пытаться выгородить явного маньяка?!
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25.05.2022 16:37 Відповісти
Путін -всьо!Навіщо йому лице?Він більше не потрібен,бо капітуляцію буде підписувати інша людина.
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25.05.2022 16:46 Відповісти
А-ха-ха,зберегти обличчя...Навіщо Вам його зберігати????То особиста справа,але він не переймається!!!!
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25.05.2022 18:03 Відповісти
вообще не понимаю этого политического вброса на международную площадку про =сохранить лицо= российского диктатора. Даже Дутерте об это лицо вытер, Плешь выгнали с Г7 и г20, с Совета Еввропы и все же в международный полтикум закинут какой-то тезис про =сохранить лицо=
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25.05.2022 18:06 Відповісти
какое там лицо *****!сатанинское *****!
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25.05.2022 18:32 Відповісти
Его лицо не уберечь надо, а размазать об бетонную стену.
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25.05.2022 19:10 Відповісти
 
 