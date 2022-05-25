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Глава Євроради Мішель впевнений, що ЄС до кінця місяця знайде рішення щодо нафтового ембарго

шарль,мішель

Країни Євросоюзу незабаром приймуть рішення щодо ембарго на російську нафту. Це може відбутися до кінця цього місяця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава Євроради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Мішель прокоментував можливі терміни прийняття нафтового ембарго. На його думку, ЄС зможе досягти компромісу до наступного саміту, який відбудеться у Брюсселі 30-31 травня.

"Європейський союз досягне угоди про ембарго на російську нафту напередодні європейського саміту наступного тижня, попри заперечення з боку Угорщини", - заявив він.

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Автор: 

нафта (5496) ембарго (305) Шарль Мішель (333)


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Наразі умовити Угорщину приєднатися до нафтового ембарго простіше за все Україні. Бо нафтопровід Дружба проходить через українську територію.
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25.05.2022 15:59 Відповісти
Є ще одне рішення, викинути угорщину з ЄС.
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25.05.2022 16:04 Відповісти
Ох, блин, да примите эмбарго без Венгрии! Пусть она удавится этой нефтью и дальше лижет жопу *****. Пока внезапно не взорвется нефтепровод Дружба.
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25.05.2022 16:09 Відповісти
В том то и дело,что они не хотят никакого эмбарго.Венгры-суки,но они прямо заявляют,что не будут терять деньги из за эмбарго.А остальная Европа-двуличная *****.Хочет того же что и Венгррия,но водит Украину за нос,пытаясь показать всему миру свою высокую мораль и приверженность "европейским ценностям".Бриты молодцы,что ушли из этой клоаки.Мишель-иди вместе с ЕС за русским военным кораблем.Меркантильные мрази.
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25.05.2022 17:03 Відповісти
А, вигнати угорську нечість Слабо??
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25.05.2022 16:15 Відповісти
если порешают Орбана. мадяры единственные кто дает возможности Обнеленному до сих пор получать нефтяной гешефт
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25.05.2022 18:10 Відповісти
 
 