Глава Євроради Мішель впевнений, що ЄС до кінця місяця знайде рішення щодо нафтового ембарго

Країни Євросоюзу незабаром приймуть рішення щодо ембарго на російську нафту. Це може відбутися до кінця цього місяця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив глава Євроради Шарль Мішель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Мішель прокоментував можливі терміни прийняття нафтового ембарго. На його думку, ЄС зможе досягти компромісу до наступного саміту, який відбудеться у Брюсселі 30-31 травня.

"Європейський союз досягне угоди про ембарго на російську нафту напередодні європейського саміту наступного тижня, попри заперечення з боку Угорщини", - заявив він.

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