"Задля боротьби з дезінформацією", - в YouTube пояснили, чому не планують іти з РФ
Гендиректорка YouTube Сьюзен Воджицки заявила, що платформа продовжує працювати в РФ, щоб був доступ до об’єктивної інформації щодо подій в Україні.
Про це пише Економічна правда з посиланням на заяву Сьюзен Воджицки на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми проводимо величезну кількість розслідувань, і хочемо бути певними у тому, що докладається максимум зусиль щодо боротьби з дезінформацією", - пояснила Воджицки.
"Саме це причина, чому ми ще працюємо у РФ, бо вважаємо важливим давати Росії незалежні новини", - додала вона, заявивши про важливість доступу до об’єктивної інформації щодо подій в Україні.
Раніше YouTube видалив понад 70 тисяч відеороликів та 9 тисяч каналів, які поширювали фейки про війну на території України та порушували правила платформи.
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