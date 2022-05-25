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Новини
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"Задля боротьби з дезінформацією", - в YouTube пояснили, чому не планують іти з РФ

youtube

Гендиректорка YouTube Сьюзен Воджицки заявила, що платформа продовжує працювати в РФ, щоб був доступ до об’єктивної інформації щодо подій в Україні.

Про це пише Економічна правда з посиланням на заяву Сьюзен Воджицки на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми проводимо величезну кількість розслідувань, і хочемо бути певними у тому, що докладається максимум зусиль щодо боротьби з дезінформацією", - пояснила Воджицки.

"Саме це причина, чому ми ще працюємо у РФ, бо вважаємо важливим давати Росії незалежні новини", - додала вона, заявивши про важливість доступу до об’єктивної інформації щодо подій в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": YouTube видалив понад 9 тисяч каналів, які повсюджували наративи Кремля щодо війни в Україні

Раніше YouTube видалив понад 70 тисяч відеороликів та 9 тисяч каналів, які поширювали фейки про війну на території України та порушували правила платформи.

YouTube (232) Давос (237) росія (65010)


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Топ коментарі
+21
Да Сьюзан, особенно большой "вклад" в борьбу с пропагандой внесли ваши московские модеры, которые с далёкого 2014-го "не замечали" море роспрагандонов призывавших к войне и уничтожению целых народов на ваших ресурсов. Один только Гиркин наговорил СОТНИ часовых видосов на Ютубе... До сих "интервью" Мильчакова Просвирнину висит у вас. Вам не стыдно за эту дичь?
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25.05.2022 15:55
+10
Ютюб можно и не закрывать, а вот медерацыя Укр. контента в "Питере" это всё сверх цынизма
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25.05.2022 16:07
+8
Падлюки! Якби ви блокували їхні фашистські канали,то може зараз ми не мали те,що маємо. Та й зараз ви дозволяєте їм пропагувати свою фашистську єресь.
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25.05.2022 16:09
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Логика в этом есть. Но русишшвайнэ и логика рядом не валялись.
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25.05.2022 15:52 Відповісти
А чого логічного? Росіяни все прекрасно знають і так. Просто в Ютубі чомусь вирішили, що на росії диктатор із кіно і невинні поневолені з того самого кіно
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25.05.2022 16:40 Відповісти
А чего раньше не боролись?
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25.05.2022 15:52 Відповісти
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25.05.2022 15:53 Відповісти
Да Сьюзан, особенно большой "вклад" в борьбу с пропагандой внесли ваши московские модеры, которые с далёкого 2014-го "не замечали" море роспрагандонов призывавших к войне и уничтожению целых народов на ваших ресурсов. Один только Гиркин наговорил СОТНИ часовых видосов на Ютубе... До сих "интервью" Мильчакова Просвирнину висит у вас. Вам не стыдно за эту дичь?
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25.05.2022 15:55 Відповісти
Борцуны, ляць.
То есть, будете предоставлять платформу для дезинформации? Это борба?
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25.05.2022 16:04 Відповісти
пока труба представляет свои услуги для каапских ботов, которые серут везде где могут.
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25.05.2022 16:05 Відповісти
За то как Зе-ленского хвалят.. Интересная закономерность 🤔
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25.05.2022 16:08 Відповісти
Ютюб можно и не закрывать, а вот медерацыя Укр. контента в "Питере" это всё сверх цынизма
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25.05.2022 16:07 Відповісти
Падлюки! Якби ви блокували їхні фашистські канали,то може зараз ми не мали те,що маємо. Та й зараз ви дозволяєте їм пропагувати свою фашистську єресь.
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25.05.2022 16:09 Відповісти
пропагандонськиф анал пєтушарія - це боротьба з дизінформацією чи ще нє?
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25.05.2022 16:13 Відповісти
Почитайте комменты на ютуб Укрина24.. Хер там они борятся с дезой.. Там сотни зомбаков и ботов срут как хотят
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25.05.2022 16:17 Відповісти
Так сам канал "Україна24" - це проросійський кріт серед наших ЗМІ. Зараз вони більш обережні, але регулярно така єресь промосковська проскакує, що то капець.
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25.05.2022 16:24 Відповісти
Эти ******** (ютуб) как раз открыто навязывают к просмотру кремлевскую пропаганду и дезинформацию! Не верите, включите VPN и анонимно зайдите на ютуб! Будете удивлены что они вам рекомендуют к просмотру!
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25.05.2022 16:30 Відповісти
Фуфло. Кацапы необучаемы. А куча их пропитанных ненавистью каналов с фейками,которые никто не блокирует-это что? Борьба с дезинформацией?
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25.05.2022 16:36 Відповісти
Для чого зомбакАм обєктивні незалежні новини? Вони їх не сприймають.
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25.05.2022 16:47 Відповісти
Від цих смердить рунявими методами.
ТСН.ua (канал 1+1)
@tsnua
Чим замінити сіль у стравах: 10 замінників, що є на кожній кухні
https://tsn.ua/********/chim-zaminiti-sil-na-kuhni-2070490.html #новини #ТСН
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25.05.2022 17:03 Відповісти
На Заході країни є три родовища кам'яної солі,але їх не розробляють.
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25.05.2022 17:08 Відповісти
 
 