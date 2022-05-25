Захід має не допускати "втоми від війни", продовжувати підтримувати Україну та тиснути на Росію, - глава МЗС Німеччини Бербок
Західні країни досягли "моменту втоми" від війни, але це має вплинути на надання допомоги Україні та санкційний режим проти Росії.
На цьому наголосила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після засідання Ради країн Балтійського моря у Норвегії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NDR.
Вона також нагадала, що скептичні настрої на Заході, окрім іншого, пов'язані зі зростанням цін на енергоносії та продовольство, які диктатор Росії Володимир Путін намагається використати у своїх інтересах.
Зниження залежності Європи від російських енергоресурсів у контексті війни в Україні було однією з ключових тем, які обговорювалися на Раді країн Балтійського моря. Уряд Німеччини, сказала Бербок, має намір максимально сприяти збільшенню виробництва відновлюваної енергії в регіоні, зокрема, візьме участь у створенні регіональної системи вітроелектростанцій.
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Ще толкова Фон дер Ляєн!З дівчатами там все нормально!Ще Габек толковий мужик,за Україну!
А от Шольц якійсь трошки переляканий!
Інакше втома неминуча. Українці теж втомлюються.
В країні мовчазний колапс. Замість того щоб гуртувати людей навколо України, культури, наших цінностей, марафон запустив в ефір кварталівську бєстолоч.
Об этом https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-24/uae-sends-rare-cargoes-of-crude-toward-europe-amid-russia-snub пишет агентства "Блумберг", по данным которого танкер "Московский дух" (Moscow Spirit) с 1 миллионом баррелей нефти уже отправился из ОАЭ в нидерландский порт Роттердам. Нефтевоз "прописанный" на Багамских островах наняла французская компания "Тотальэнерджис" (TotalEnergies). Издание отмечает, что последний раз Эмираты отправляли нефть в Европу в мае 2020 года.
Эмбарго на российскую нефть - основной пункт грядущего шестого пакета санкций Евросоюза, который он не может согласовать уже несколько недель. Главным противником этой меры является Венгрия. Предполагается, что ЕС компенсирует ей и нескольким другим странам затраты на отказ от российской нефти, а также инвестирует в их энергетические отрасли.
Между тем, из-за отказавшихся от российской нефти покупателей в море на танкерах находится рекордное количество сырья из России, которое не удается разгрузить в портах. Всего на морских путях скопилось около 62 млн баррелей российской нефти Urals.
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Я за то что бы была народная хунта, справжня і нещадна.
І забули б про корупцію,і все було б гаразд.