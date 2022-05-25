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Новини Війна
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Захід має не допускати "втоми від війни", продовжувати підтримувати Україну та тиснути на Росію, - глава МЗС Німеччини Бербок

бербок

Західні країни досягли "моменту втоми" від війни, але це має вплинути на надання допомоги Україні та санкційний режим проти Росії.

На цьому наголосила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після засідання Ради країн Балтійського моря у Норвегії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NDR.

Вона також нагадала, що скептичні настрої на Заході, окрім іншого, пов'язані зі зростанням цін на енергоносії та продовольство, які диктатор Росії Володимир Путін намагається використати у своїх інтересах.

Зниження залежності Європи від російських енергоресурсів у контексті війни в Україні було однією з ключових тем, які обговорювалися на Раді країн Балтійського моря. Уряд Німеччини, сказала Бербок, має намір максимально сприяти збільшенню виробництва відновлюваної енергії в регіоні, зокрема, візьме участь у створенні регіональної системи вітроелектростанцій.

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Автор: 

Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+10
Пока немцы только языком в основном помогают.
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25.05.2022 15:56
+9
Треба робити все швидше.
Інакше втома неминуча. Українці теж втомлюються.
В країні мовчазний колапс. Замість того щоб гуртувати людей навколо України, культури, наших цінностей, марафон запустив в ефір кварталівську бєстолоч.
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25.05.2022 15:58
+7
🙋Анналєночка толкова німецька дівчинка!
Ще толкова Фон дер Ляєн!З дівчатами там все нормально!Ще Габек толковий мужик,за Україну!
А от Шольц якійсь трошки переляканий!
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25.05.2022 15:58
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Пока немцы только языком в основном помогают.
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25.05.2022 15:56 Відповісти
🙋Анналєночка толкова німецька дівчинка!
Ще толкова Фон дер Ляєн!З дівчатами там все нормально!Ще Габек толковий мужик,за Україну!
А от Шольц якійсь трошки переляканий!
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25.05.2022 15:58 Відповісти
За фон дер тягнеться хвіст підозр в зловживаннях з міністерства оборони. Злі язики говорять що її в Європу пропхнула фрау, щоб врятувати від неприємностей
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25.05.2022 16:04 Відповісти
Її б у канцлери.
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25.05.2022 17:15 Відповісти
Треба робити все швидше.
Інакше втома неминуча. Українці теж втомлюються.
В країні мовчазний колапс. Замість того щоб гуртувати людей навколо України, культури, наших цінностей, марафон запустив в ефір кварталівську бєстолоч.
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25.05.2022 15:58 Відповісти
когда разрушают жилища и нет никакой помощи и надежды, то усталость пришла
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25.05.2022 15:59 Відповісти
Ніякої втоми. Яка різниця, померти від голоду чи ядерної війни. Легше від ядерної війни, менше страждань. Заливайте рф ядерним вогнем
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25.05.2022 16:00 Відповісти
Поки що в Німеччині та і в багатьох країнах Європи в основному лозунги. Україна несе важкі втрати, а в Європі наради, узгодження, обіцянки. Німеччина взагалі в сенсі військової допомоги веде себе навіть ганебно
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25.05.2022 16:01 Відповісти
Мдя, вот так сидишь в замечательном стеклянном офисе в кожаном кресле где-нибудь в Берлине, Париже и Брюсселе и ну так "устал" ты от войны, что прямо круассан с кофе в рот не лезут... Куда там бойцам возле Попасной, Изюма, Авдеевки сражающихся уже 3-й месяц подряд до вас господа и дамы, правда?
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25.05.2022 16:01 Відповісти
...Объединенные Арабские Эмираты возобновляют поставки нефти в Европу из-за отказа европейских компаний принимать российское сырье на фоне вторжения РФ на Украину.

Об этом https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-05-24/uae-sends-rare-cargoes-of-crude-toward-europe-amid-russia-snub пишет агентства "Блумберг", по данным которого танкер "Московский дух" (Moscow Spirit) с 1 миллионом баррелей нефти уже отправился из ОАЭ в нидерландский порт Роттердам. Нефтевоз "прописанный" на Багамских островах наняла французская компания "Тотальэнерджис" (TotalEnergies). Издание отмечает, что последний раз Эмираты отправляли нефть в Европу в мае 2020 года.

Эмбарго на российскую нефть - основной пункт грядущего шестого пакета санкций Евросоюза, который он не может согласовать уже несколько недель. Главным противником этой меры является Венгрия. Предполагается, что ЕС компенсирует ей и нескольким другим странам затраты на отказ от российской нефти, а также инвестирует в их энергетические отрасли.

Между тем, из-за отказавшихся от российской нефти покупателей в море на танкерах находится рекордное количество сырья из России, которое не удается разгрузить в портах. Всего на морских путях скопилось около 62 млн баррелей российской нефти Urals.

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25.05.2022 16:04 Відповісти
Хоч адекватні люди у владі Бундесу появилися... Але вони, як видно, нічого не вирішують: їх мало там.
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25.05.2022 16:11 Відповісти
Балачок багато,зброї мало!!!
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25.05.2022 16:12 Відповісти
Вспомнил, где я видел подобных к помогающим немцам.
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25.05.2022 16:12 Відповісти
уже устали,дома разрушены, беженцы
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25.05.2022 16:13 Відповісти
Шо Шольц, шо Анналена триндять як на духу, в думках уже кремль штурмують, а на ділі крім шоломів та стрілецького озброення від німців нічого не надходило
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25.05.2022 16:15 Відповісти
як там Шульц?
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25.05.2022 16:35 Відповісти
По ходу немцы играют в хорошего и доброго полицейского.
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25.05.2022 16:36 Відповісти
Устанут мудаки при власти.Вся надежда на ВСУ, а иначе нам капец.
Я за то что бы была народная хунта, справжня і нещадна.
І забули б про корупцію,і все було б гаразд.
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25.05.2022 17:13 Відповісти
офигеть, устают те что не воюют уже. Дожились..
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25.05.2022 17:14 Відповісти
німці вже виснажились ще до війни
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25.05.2022 18:11 Відповісти
 
 