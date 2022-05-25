Захід має не допускати "втоми від війни", продовжувати підтримувати Україну та тиснути на Росію, - глава МЗС Німеччини Бербок

Західні країни досягли "моменту втоми" від війни, але це має вплинути на надання допомоги Україні та санкційний режим проти Росії.

На цьому наголосила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок після засідання Ради країн Балтійського моря у Норвегії, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NDR.

Вона також нагадала, що скептичні настрої на Заході, окрім іншого, пов'язані зі зростанням цін на енергоносії та продовольство, які диктатор Росії Володимир Путін намагається використати у своїх інтересах.

Зниження залежності Європи від російських енергоресурсів у контексті війни в Україні було однією з ключових тем, які обговорювалися на Раді країн Балтійського моря. Уряд Німеччини, сказала Бербок, має намір максимально сприяти збільшенню виробництва відновлюваної енергії в регіоні, зокрема, візьме участь у створенні регіональної системи вітроелектростанцій.

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