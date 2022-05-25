Стратегічний задум оборони - звільнити всю територію України. Рано чи пізно широкі контрнаступальні дії мають відбутися, - Мотузяник
Стратегічний задум оборони - звільнити всю територію України, і рано чи пізно широкі контрнаступальні дії мають відбутися.
Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"За стратегічним задумом оборони України ми маємо на меті звільнити всю територію нашої держави, і рано чи пізно широкі контрнаступальні дії мають відбутися. Водночас це залежатиме від загальної обстановки, яка наразі склалася на сході та на півдні нашої держави. Коли це буде - я не готовий про це говорити. Але, безумовно, ми звільнятимемо наші землі від російських окупантів", - зазначив Мотузяник.
Топ коментарі
+18 Ksenia VB
показати весь коментар25.05.2022 16:15
+16 Історик Воєнрук
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+15 Igor Uh
показати весь коментар25.05.2022 16:20
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Що це за формулювання у речника ?
Понабирають абикого на роботу.
Чим більше техніки надходить від західних союзників, тим більше паркетні генерали на чолі з верховним головнокомандуючим Зелей здають територій пуйлу.
Логічно це не можна пояснити нічим, крім зрадою та договорняком з пуйлом.
@GaCorna
·
5 год
На польському телебаченні щодня коротка документалка про Азовсталь. Розумієте? Щодня. А в нас?
Вы все хотите правды? Вам Арестович не нравится?
Первоочередная тактическая задача чтобы фронт не посыпался. Чтоб получилось медленно отступая удержаться в Донбассе. Потом просто остановить кацапское продвижение. Дальше всё будет зависеть от сохранения элиты украинской армии, и политических целей Запада/считай Англии и США.
Арестович для вас как анестезиология от умственных переживаний по поводу реальных событий войны.