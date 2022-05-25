Стратегічний задум оборони - звільнити всю територію України. Рано чи пізно широкі контрнаступальні дії мають відбутися, - Мотузяник

Стратегічний задум оборони - звільнити всю територію України, і рано чи пізно широкі контрнаступальні дії мають відбутися.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За стратегічним задумом оборони України ми маємо на меті звільнити всю територію нашої держави, і рано чи пізно широкі контрнаступальні дії мають відбутися. Водночас це залежатиме від загальної обстановки, яка наразі склалася на сході та на півдні нашої держави. Коли це буде - я не готовий про це говорити. Але, безумовно, ми звільнятимемо наші землі від російських окупантів", - зазначив Мотузяник.

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