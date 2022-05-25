УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4908 відвідувачів онлайн
Новини Війна
8 372 33

Стратегічний задум оборони - звільнити всю територію України. Рано чи пізно широкі контрнаступальні дії мають відбутися, - Мотузяник

війна,зсу,воїн,захисник,піхота

Стратегічний задум оборони - звільнити всю територію України, і рано чи пізно широкі контрнаступальні дії мають відбутися.

Про це повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник сьогодні на брифінгу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За стратегічним задумом оборони України ми маємо на меті звільнити всю територію нашої держави, і рано чи пізно широкі контрнаступальні дії мають відбутися. Водночас це залежатиме від загальної обстановки, яка наразі склалася на сході та на півдні нашої держави. Коли це буде - я не готовий про це говорити. Але, безумовно, ми звільнятимемо наші землі від російських окупантів", - зазначив Мотузяник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ за три місяці звільнили від російських військ 1016 населених пунктів, - Міноборони

Автор: 

армія рф (17277) Міноборони (7334) окупація (6680) Мотузяник Олександр (349)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
POIROT.UA🇺🇦
@GaCorna
·
5 год
На польському телебаченні щодня коротка документалка про Азовсталь. Розумієте? Щодня. А в нас?
показати весь коментар
25.05.2022 16:15
+16
Нахрєна ви,суки, брешете? Чому не сказати спільноті,що йдуть важкі оборонні бої,ми маємо вистояти,щоб в подальшому створити всі умови для звільнення нашої землі???
показати весь коментар
25.05.2022 16:28
+15
Наступ зі слів всіляких речників і експертів переносився вже раза чотири, аж до серпня. Тепер формулювання змінилося на рано чи пізно. Можна просто вийти і сказати людям інформацію, яка хоч трохи буде правдивою, про важкий стан на фронті, економіку і ТД. Спочатку казки з екрану, після яких люди стикаються з важкою реальністю. Хтось сидить під обстрілами, хтось в окупації чекає на той наступ, адже про нього як не як говорять офіційні особи. Люди хоч би планували, що їм робити далі.
показати весь коментар
25.05.2022 16:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рано чи пізно, кажете....
Що це за формулювання у речника ?
Понабирають абикого на роботу.
показати весь коментар
25.05.2022 16:10 Відповісти
Ксюха, айда на фронт и освобождай хоть завтра.
показати весь коментар
25.05.2022 16:15 Відповісти
Ксюша, а навіщо тобі знати дату і час нашого наступу? Тебе у ГРУ РФ понабирали чи куди?
показати весь коментар
25.05.2022 17:11 Відповісти
в последнеее время как то все муторно становится видосики от Зели какие то грустные.. Арестович вообще испарился с телевизора и ЮТУБ я о нем вообще никак.. многие блогерные каналы также начали нести ахинею публикуются проплаченные россиянами статьи типа Нью Йорк Таймса.. вот кого смотрю более менее Цимбалюк, Фейгина.... а прочих оракулов причем- критично..и очень...в один день по одной теме будут три и четыре разные по смыслу статейки видосики от вовсе погано и все прпоало ой бяда бяда...до ура пабеда а все гарно и все скоро завтра мы возьмем Москву вступим в НАТо и ЕС...до средних... ни рыба.... ни мясо...
показати весь коментар
25.05.2022 17:43 Відповісти
"Ми"!!! Звільнятимемо. " Ми" - це хто? Дітки мажорів, прокурорів, суддів та інша ******* входять до списку?
показати весь коментар
25.05.2022 16:12 Відповісти
Стратегічний задум оборони - звільнити всю територію України, шляхом здачі територій України пуйлу і відступом, - Міноборони.
Чим більше техніки надходить від західних союзників, тим більше паркетні генерали на чолі з верховним головнокомандуючим Зелей здають територій пуйлу.
Логічно це не можна пояснити нічим, крім зрадою та договорняком з пуйлом.
показати весь коментар
25.05.2022 16:15 Відповісти
Еще один диванный зрадофил.
показати весь коментар
25.05.2022 16:17 Відповісти
в мене приблизно теж саме сприйняття подiй-повiдомлення про надходження зброi друкують щоденно,а стратегiчних помiтних просувань щось не вiдчуваэться...
показати весь коментар
25.05.2022 16:22 Відповісти
Шалом, дядя! Поїдь на фронт і подивися сам, що правда, а що ні. Якщо повернешся живим, то й нам розкажеш.
показати весь коментар
25.05.2022 16:32 Відповісти
POIROT.UA🇺🇦
@GaCorna
·
5 год
На польському телебаченні щодня коротка документалка про Азовсталь. Розумієте? Щодня. А в нас?
показати весь коментар
25.05.2022 16:15 Відповісти
А у нас, якийсь волохатий "лунатік", кожну НІЧ, розповідає якісь казки, для 73%...
показати весь коментар
25.05.2022 16:28 Відповісти
Це він розповідає тим 27%, які армію прос*али, поки заробляли на контрабанді дизпалива з раші та вугілля з бамбасу.
показати весь коментар
25.05.2022 16:36 Відповісти
Наступ зі слів всіляких речників і експертів переносився вже раза чотири, аж до серпня. Тепер формулювання змінилося на рано чи пізно. Можна просто вийти і сказати людям інформацію, яка хоч трохи буде правдивою, про важкий стан на фронті, економіку і ТД. Спочатку казки з екрану, після яких люди стикаються з важкою реальністю. Хтось сидить під обстрілами, хтось в окупації чекає на той наступ, адже про нього як не як говорять офіційні особи. Люди хоч би планували, що їм робити далі.
показати весь коментар
25.05.2022 16:20 Відповісти
Дуже хотілось би щоб це було правдою. Але є сильне враження що вище політичне керівництво, на відміну від наших славетних військових, нацгвардійців та тер оборони , має інши приоритети. Наприклад засадити за грати Порошенка, Турчинова, Таню Чорновол та інших. Бо як ще пояснити що СБУ під керівництвом директора Квартал 95 знову займається вугільною справою, яка вже давно розслідувана та абсолютно не важлива під час ВІЙНИ? Тобто Президент займаються підготовкою до наступних виборів замість того щоб займатись обороною держави? Він що вже домовився про здачу Донбасу та півдня Украіни що в нього голова про вибори болить
показати весь коментар
25.05.2022 16:23 Відповісти
Бла бла бла, але одного разу! Ми точно все заберем. Ще нічого не відбили, з янелохом боневтіком найвеличнішим, ми лише тонемо в брехні, обіцянках. Краще б мовчали, а то гоп перед стрибком, якось незручно виходить.
показати весь коментар
25.05.2022 16:25 Відповісти
Як же нічого не відбили, а значні території Київщини, Сумщини, Чернігівщини, Харківщини?
показати весь коментар
25.05.2022 16:28 Відповісти
Спочатку у рашефюрера был план захватить Киев и поставить своего губернатора, не проканало, концепция изменилась, сейчас ему главное Херсонщина, Запорожье, Донбас и с этим огромные проблемы. Затягивать с освобождением юго-востока недопустимо.Там фашисты уже раздают свои аусвайсы. Чем дольше будут тянуть с освобождением этих территорий тем это будет проблематично. Создается впечатление, что кому то из наших аннексия юго-востока приемлема, и об освобождении официальные речи не ведутся. Только есть комменты диванных экспертов.
показати весь коментар
25.05.2022 17:25 Відповісти
Затягивать с освобождением юго-востока недопустимо.
Вы все хотите правды? Вам Арестович не нравится?
Первоочередная тактическая задача чтобы фронт не посыпался. Чтоб получилось медленно отступая удержаться в Донбассе. Потом просто остановить кацапское продвижение. Дальше всё будет зависеть от сохранения элиты украинской армии, и политических целей Запада/считай Англии и США.
Арестович для вас как анестезиология от умственных переживаний по поводу реальных событий войны.
показати весь коментар
25.05.2022 18:30 Відповісти
В країні війна-а ці Порошенка тягають-я думаю що це тому що були проведені якісь дослідження по рейтингам-і похоже на те що рейтинг не на користь зеленського-із за цього і такий шухер мухер
показати весь коментар
25.05.2022 16:26 Відповісти
тут вже суспільство прийшло до тями через три місяці і ставить питання і претензії зевладі і Боневтіку-чого так сталося
показати весь коментар
25.05.2022 18:59 Відповісти
Нахрєна ви,суки, брешете? Чому не сказати спільноті,що йдуть важкі оборонні бої,ми маємо вистояти,щоб в подальшому створити всі умови для звільнення нашої землі???
показати весь коментар
25.05.2022 16:28 Відповісти
Такі говорять
показати весь коментар
25.05.2022 17:55 Відповісти
Может частью сил для контрнаступления сейчас предотврптить окружение Северодонецка? Там же тисячи высокобоеспособных солдат. Или вывести их от туда? Нахрен нам еще один Мариуполь?
показати весь коментар
25.05.2022 16:50 Відповісти
Все зрозуміло Мотузяник.....краще б ти мовчав
показати весь коментар
25.05.2022 16:53 Відповісти
Интересная у них эволюция сроков. Сначала - конец мая, потом - август, а теперь "рано или поздно". Это такая некомпетентность в анализе вражеских действий или нам все время врут?
показати весь коментар
25.05.2022 16:54 Відповісти
Вас стараются не расстраивать.
показати весь коментар
25.05.2022 18:32 Відповісти
У Зелі зовсім їнші думки. Він завтраїх скаже.
показати весь коментар
25.05.2022 17:05 Відповісти
Правда! Лучше позже чем никогда.
показати весь коментар
25.05.2022 17:11 Відповісти
Також рано чи пізно настане теплова смерть всесвіту.
показати весь коментар
25.05.2022 17:13 Відповісти
"Пізно" якраз все одне що "ніколи".
показати весь коментар
25.05.2022 17:14 Відповісти
Які підстави тут скиглить, диванні патріоти? Країна живе незважаючи на бажання ворога нас всіх вбити; наша армія воює і здаватися не збирається; третина світу стараються нам допомогти чим можуть. Не подобається фраза "рано чи пізно"? Ну а ти особисто хоч пальцем поворухнув щоб наша перемога сталася хоч на хвилину раніше, ніж "пізно"? То хоч не скигли, а підтримай наших хлопців на фронті добрим словом. А вони зроблять все щоб наша перемога настала якомога раніше. Ми переможемо, бо у нас реально немає іншого виходу. Можна не вірити окремим людям, але у нас є всі підстави вірити нашій армії, вірити в мужність і силу нашого народу, вірити в нашу Батьківщину Україну.
показати весь коментар
25.05.2022 17:36 Відповісти
я вірю в наших хлопців, в наші зсу, в нашу армію, волонтерів, медсестер, лікарів. Але я не вірю єрмакам, арахаміям, подолякам, гетьманцевим ,венедиктовіим і тп, і чомусь не вірю я нашому президенту, от не вірю до кінця і все ! щось в глибині душі моєї не дає повірити, і те щось вміщує в собі дуже багато всіляких факторчиків,починаючи від здачі вагнерівців і закінчуючи постійним белькотінням про перемовини і якийсь мир. Яживу в Запорізькій області, яка майже вся окупована, і мені потрібен не якийсь там мир в голові Зе,а ПЕРЕМОГА ,щоб я і мільйони людей могли врешті повернутися і спокійно жити на своїй землі, і я не хочу ніяких перемовин з цими нелюдами, бо розумію, що тоді мій онук,якому зараз рік , змушений буде жити в майбутньому під час іще страшнішої війни з цими смердючими орками
показати весь коментар
25.05.2022 18:06 Відповісти
Тотальне вранье зекоманды уже перешла все границы....а телеканал Г+Г обогнал даже Ольгу *********....
показати весь коментар
25.05.2022 18:11 Відповісти
 
 