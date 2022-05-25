Війну треба закінчити не дипломатією, а вибити росіян з України, - глава Міноборони Естонії Лаанет
Міністр оборони Естонії Калле Лаанет переконаний, що Україна виграє війну, а для Росії війна має закінчитись реальною поразкою.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.
"Я думаю, що Україна вийде з цієї війни переможцем. Чому я так вважаю? Тому що українці продемонстрували неймовірні бойовий дух та здатність до опору. Крім того, Захід зрештою зрозумів, що Україна бореться не лише за себе, а й за нас І, звичайно, керована Путіним армія і він сам припустилися дуже багато помилок до початку вторгнення", - наголосив він.
За словами Лаанета, у російських військ зброї може бути достатньо, але питання у тому, в якому воно стані.
Крім того, позиція західних країн у питанні допомоги Україні суттєво змінилася, зазначив міністр оборони.
"Якщо всі західні союзники заявляють, що Україна має виграти цю війну, то для мене питання в тому, чого ми тоді тягнемо? Надамо навчання у достатньому обсязі, системи озброєння, щоб було якнайменше загиблих серед мирного населення. Тобто потрібно якомога швидше закінчити цю війну. Не дипломатією. Росіян потрібно просто вибити з території України", - додав Лаанет.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ЗІ: В цьому переліку Болгарія - зайва.
Забембав своїм миром не лише притомних українців. а й європейців.
СЛАВА УКРАИНЕ!
СЛАВА ВСУ!