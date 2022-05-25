Війну треба закінчити не дипломатією, а вибити росіян з України, - глава Міноборони Естонії Лаанет

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет переконаний, що Україна виграє війну, а для Росії війна має закінчитись реальною поразкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я думаю, що Україна вийде з цієї війни переможцем. Чому я так вважаю? Тому що українці продемонстрували неймовірні бойовий дух та здатність до опору. Крім того, Захід зрештою зрозумів, що Україна бореться не лише за себе, а й за нас І, звичайно, керована Путіним армія і він сам припустилися дуже багато помилок до початку вторгнення", - наголосив він.

За словами Лаанета, у російських військ зброї може бути достатньо, але питання у тому, в якому воно стані.

Крім того, позиція західних країн у питанні допомоги Україні суттєво змінилася, зазначив міністр оборони.

"Якщо всі західні союзники заявляють, що Україна має виграти цю війну, то для мене питання в тому, чого ми тоді тягнемо? Надамо навчання у достатньому обсязі, системи озброєння, щоб було якнайменше загиблих серед мирного населення. Тобто потрібно якомога швидше закінчити цю війну. Не дипломатією. Росіян потрібно просто вибити з території України", - додав Лаанет.

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