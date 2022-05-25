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Новини Війна
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Війну треба закінчити не дипломатією, а вибити росіян з України, - глава Міноборони Естонії Лаанет

рф,окупанти,окупант,рашист

Міністр оборони Естонії Калле Лаанет переконаний, що Україна виграє війну, а для Росії війна має закінчитись реальною поразкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

"Я думаю, що Україна вийде з цієї війни переможцем. Чому я так вважаю? Тому що українці продемонстрували неймовірні бойовий дух та здатність до опору. Крім того, Захід зрештою зрозумів, що Україна бореться не лише за себе, а й за нас І, звичайно, керована Путіним армія і він сам припустилися дуже багато помилок до початку вторгнення", - наголосив він.

За словами Лаанета, у російських військ зброї може бути достатньо, але питання у тому, в якому воно стані.

Крім того, позиція західних країн у питанні допомоги Україні суттєво змінилася, зазначив міністр оборони.

"Якщо всі західні союзники заявляють, що Україна має виграти цю війну, то для мене питання в тому, чого ми тоді тягнемо? Надамо навчання у достатньому обсязі, системи озброєння, щоб було якнайменше загиблих серед мирного населення. Тобто потрібно якомога швидше закінчити цю війну. Не дипломатією. Росіян потрібно просто вибити з території України", - додав Лаанет.

Також читайте: Захід має не допускати "втоми від війни", продовжувати підтримувати Україну та тиснути на Росію, - глава МЗС Німеччини Бербок

Автор: 

Естонія (1607) Лаанет Калле (3)


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Топ коментарі
+33
О. Це репліка в бік Зеленського.
Забембав своїм миром не лише притомних українців. а й європейців.
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25.05.2022 16:09
+24
Найвірніші наші союзники: США, Британія, Польща, Латвія, Литва, Естонія. Вибачте, союзники, що перелічив вас по рангу по кількості населення.
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25.05.2022 16:09
+24
Респект братам естонцям за підтримку
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25.05.2022 16:10
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І вибити росіян з москви і гнати їх аж до Уралу
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25.05.2022 16:08 Відповісти
А краще, цей непотріб, зовсім знищити.
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25.05.2022 17:22 Відповісти
Найвірніші наші союзники: США, Британія, Польща, Латвія, Литва, Естонія. Вибачте, союзники, що перелічив вас по рангу по кількості населення.
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25.05.2022 16:09 Відповісти
Канада, Австралія, Чехія, Болгарія.
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25.05.2022 16:31 Відповісти
Словакия ‼️‼️‼️
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25.05.2022 16:37 Відповісти
Привыкните уже , что 5млн Словакия много делает для Украины
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25.05.2022 16:38 Відповісти
я навіть радий, що моя неточність зпровокувала згадування інших наших союзників.

ЗІ: В цьому переліку Болгарія - зайва.
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25.05.2022 17:59 Відповісти
Велике спасибі естонцям і шана. А от чому Ліхтенштейн і Монако мовчать?
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25.05.2022 18:48 Відповісти
О. Це репліка в бік Зеленського.
Забембав своїм миром не лише притомних українців. а й європейців.
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25.05.2022 16:09 Відповісти
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25.05.2022 16:42 Відповісти
Перемовники з Банкової,це кремлівськи гниди і здача півдня та події на півночі це їх справа !!!))
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25.05.2022 16:09 Відповісти
Респект братам естонцям за підтримку
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25.05.2022 16:10 Відповісти
А що з цього приводу скаже Zе ?
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25.05.2022 16:10 Відповісти
Це не начісі,на часі бортьба з Порошенко,Турчиновим,Яценюком і загалом з патріотами на кшталт Азовців !!!)))
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25.05.2022 16:15 Відповісти
Зе проводить опитування і на подив Зе-влади, більшість не готові віддавати території задля примирення з ворогом.. .
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25.05.2022 16:18 Відповісти
Золоті слова! Браво,пане Міністр!
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25.05.2022 16:12 Відповісти
Господин Калле Лаанет, повторите вашу замечательную фразу господину Зеленскому ровно 6,5 раз. И ни полразом больше. Он и так уже полразом у кремлевского агента Дерьмака работает.
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25.05.2022 16:13 Відповісти
ВОТ ТАК ДОЛЖЕН МЫСЛИТЬ ПАТРИОТ ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ!
СЛАВА УКРАИНЕ!
СЛАВА ВСУ!
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25.05.2022 16:19 Відповісти
Наш чоловік
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25.05.2022 16:25 Відповісти
бла-бла, бла-бла-бла! а очко жим-жим, жим-жим-жим, ведь путен он страшен во гневе, у него бимба, порвет как тузик тряпку
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25.05.2022 16:27 Відповісти
Кого порвет тузик, кацапе.. Скоро подохне і росіяни придуть срати на його могилу
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25.05.2022 16:43 Відповісти
А Зе не хоче перемоги, Він хоче миру. Бо перемога бачте забере багато життів. Не розумію для чого захід робить з нього героя. Воно ж сцикло і до того ж дурнувате. Нікчема, блазнем був, блазнем і лишився. Подивіться на його оточення, - суцільні холуї. Що дєрмак, що подоляк, що люся арестович...
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25.05.2022 16:30 Відповісти
Ну, ти ж в окопі сидиш і ваюєш... Ти маладєц
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25.05.2022 16:45 Відповісти
Polnostju s njim soglasen. Skreponoscev nuzhno gnatj iz Ukraini polnostju (i iz Rossiji tozhe - v more). Oni zaraza - namnogo strashnee mora.
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25.05.2022 16:31 Відповісти
Нет уж, теперь их нужно выбить с планеты Земля.
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25.05.2022 16:32 Відповісти
Гарна думка
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25.05.2022 16:40 Відповісти
Дуже слушна пропозиція!!!)))
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25.05.2022 17:01 Відповісти
Коли голова Міноборони Естонії Лаанет більше українець аніж арахімія та команда зелупків.
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25.05.2022 17:26 Відповісти
 
 