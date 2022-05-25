У Маріуполі почали видавати паспорти РФ. Фактична анексія міста почалась, - Андрющенко

Окупанти почали видавати російські паспорти на окупованих територіях.

Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Топ-новина про паспорти Росії для Херсона і Запоріжжя не буде повною, якщо не додати, що саме сьогодні так звана "ДНР" дала старт для Маріуполя та наново окупованих територій Донецької області отриманню російських паспортів без отримання паспорту так званої "ДНР". Фактична анексія зокрема Маріуполя почалась", - йдеться у повідомленні.

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