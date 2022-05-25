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У Маріуполі почали видавати паспорти РФ. Фактична анексія міста почалась, - Андрющенко
Окупанти почали видавати російські паспорти на окупованих територіях.
Про це радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко написав у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
"Топ-новина про паспорти Росії для Херсона і Запоріжжя не буде повною, якщо не додати, що саме сьогодні так звана "ДНР" дала старт для Маріуполя та наново окупованих територій Донецької області отриманню російських паспортів без отримання паспорту так званої "ДНР". Фактична анексія зокрема Маріуполя почалась", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+31 Ivan Ivanov #432727
показати весь коментар25.05.2022 16:20
+20 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар25.05.2022 16:29
+17 alexx #475423
показати весь коментар25.05.2022 16:38
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«Янелохбоневтік» у своїй передвиборчій програмі на стадіоні «топив» Гетьмана Порошенка за Іловайск (Я - твой приговор!).
Наразі в Україні узбережжя Азовського моря та Херсонська область - суцільний Іловайськ. «Нові неголені обличчя» в Раді за лічені часи сдали оркам Скадовськ, Геническ, Херсон, Каховську ГЕС, Мелітополь, Бердянськ, Енергодар та Маріуполь. Арлекін з Кривого Рогу допоміг обнульонишу виконати його восьмирічну мрію: пробити сухопутний коридор до окупованого Криму, забезпечити бескоштовну подачу дніпровської води на російську ядерну базу та заблокувати прохід суден до українських портів на Азові.
В одному тільки Маріуполі десятки тисяч людських жертв та більше тисячі полонених військових ЗСУ.
«Мрію» - спалили. «Сагайдачного» - втопили, Азовсталь - разбомбили, захисників Маріуполя сдали в полон, чорноморські та азовські порти - заблоковані, майже 500 000 тонн пшениці вже вивезено в московію. Скіфське золото вкрадено з краєзнавчого музею у Мелітополі. 38 картин Айвазовського з музею у Феодосії доставлено спецрейсом «Аерофлоту» до Москви.
Сотні громадян у Херсонській та Запорізькій областях - патріоти, активісти та військові АТО - викрадені окупантами та зникли. Одна казарма в Десні - це 87 жертв через злочинну недбалість командирів. Чому після точкових обстрілів росіянами військових містечок та аеродромів та загибелі під завалами багатьох українських військовослужбовців, особовий склад ЗСУ продовжує ночувати у казармах під прицілами крилатих ракет угрофінів?
Приблизно 800 000 мешканців України з окупованих орками територій разом із дітьми депортовано до снігової Нігерії без права повернутися. Обіцяв мир в Україні, а вийшла повномасштабна війна.
Яким потрібно бути інфантом і наївним громадянином, щоб повірити передвиборної брехні блазня, граючого на роялі нетрадиційним способом і гаслу «Кінець епохи бідності» і обрати царем України атеїста-богохульника.
а факти такi:
Зе-чмо зi своєю шоблою замiсть ракетноi програми, замiсть змiцнення кордонiв, змiцнення лiнii розмежування робили все, щоб допомогти рашистам загарбати Україну -
припинення фiнансування ракетноi програми
розмiнування лiнii розмежування
воякiв з укрiплених позицiй повиводили в чисте поле
недофiнансування армii
кримiнальнi справи проти патрiотiв...
та...
та весь час запобiгливо благали дозволу у пуйла заглянути тому у дупу, бо
ЗЕ-ЧМО ПОБАЧИВ ТАМ МИР...
а ще, щоб не забути- встелили дорiжку рашистськiй сволотi - постелили гарнi дороги.
Импотентная Европа и это проглотит.
Главное ☮️ быстрее заключить и дальше торговать, газ, нефть...
Ви думаєте що зброю Україні не дають в достатній кількості просто так?
Якщо б Європа хотіла, то вже були б і винищувачі, і гепарди, і рсзо і тому подібне в достатній кількості, і вже купалися б на березі Ялти.
Невже ви не відчуваєте як повільно йде допомога? Основне питання чому повільно, й так мало.
Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
Коротенько про "здобутки":
1. Південь здав - done
2. Воду в Крим дав - done
3. ЗАЕС здав - done
4. Маріуполь здав - done
5. 10% армії "евакуював" до полону - done
6. Танунахуй! Краще б втік...
Вищий пілотаж як дробити і здавати країну ворогові.