80 сенаторів закликали Байдена пришвидшити схвалення заявок Швеції та Фінляндії на вступ у НАТО
Група із понад 80 сенаторів США від обох партій закликали президента Джо Байдена пришвидшити схвалення заявок Фінляндії та Швеції на членство в НАТО. Відповідного листа вони надіслали до Білого дому.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Голос Америки.
Очолили ініціативу сенаторка від Демократичної партії Джин Шагін та сенатор-республіканець Том Тілліс.
"Розширення членства зміцнить військовий і дипломатичний потенціал НАТО, коли Росія загрожує глобальній безпеці своїм вторгненням в Україну", - написала у Твітері сенаторка Шагін.
"У Сенаті є велика двопартійна підтримка заявок Швеції та Фінляндії на вступ у НАТО. Саме тому сенаторка Шагін і я очолили зусилля, щоб закликати президента Байдена прискорити подання їхніх заявок на членство в НАТО", - зазначив на своїй Твітер-сторінці сенатор від Республіканської партії Том Тілліс.
Законодавці офіційно висловили згоду на розширення НАТО та зобов’язалися співпрацювати з Білим домом та свої колегами у Сенаті, щоб забезпечити швидкий розгляд та затвердження заявок Фінляндії та Швеції.
"Як показало неспровоковане вторгнення Росії в Україну, НАТО разом із нашими демократичними партнерами у всьому світі є як ніколи єдине у протистоянні незаконним актам війни, які проводить президент Путін. Розширення НАТО за рахунок включення Фінляндії та Швеції дасть чіткий сигнал Володимиру Путіну та будь-якому лідеру, який спробує піти його шляхом, що вільний світ готовий захищати свої цінності та суверенітет. Ми також продовжимо підтримувати політику відкритих дверей НАТО, яка підтверджує, що нові члени вітаються до Альянсу", - написали в листі законодавці США.
У листі сенатори також зазначили: "Якщо ці два союзники зіткнуться з погрозами або актами агресії через їхнє потенційне приєднання до альянсу, Сполучені Штати повинні надати їм нашу повну підтримку".
Як повідомлялося, Фінляндія і Швеція офіційно подали заявки на членство в НАТО в середу, 18 травня. Очікується, що процес схвалення їхніх заявок може тривати кілька тижнів. У разі згоди представників усіх 30 країн-членів НАТО, має відбутися підписання протоколу про вступ.
Далі країни альянсу повинні ратифікувати документи. Наразі лише Туреччина висловила застереження щодо прийому цих двох країн до НАТО.
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рашка не нападе на інших сусідів у будьякому разі поки йде акитивна війна у нас.
Завдання Заходу життями українців знекровити РФ.
Що не можна дати ППО?
Херню вони городять, звичайно можна, але...
Яскравий приклад, як тільки кількість збитих літаків перевалила за двісті штук, рашкованці почали дуже обережно літати і менше втрачати літаків.
А значить, що в разі війни з НАТО їх буде більше.
В разі надання Україні ефективних ППО, Раша почне безрезультатно втрачати ракети і припинить обстріли, а значить у них залишиться більше ракет, які будуть використані в разі війни з НАТО.
А так красота, ворог НАТО знищується, а, при цьому жоден солдат НАТО не постраждав, ракети РФ витрачаються знищуючи Україну, а вся допомога, це просто звичайні (ба, навіть нижчі) витрати на війну, у разі прямого конфлікту НАТО з РФ.
Як кажуть "...і чому б так не жити..." Вони (Захід) не скільки допомагають нам, скільки відкупляються від війни лише матеріальними затратами.
И ничего хорошего для европейских жителей Нато он не предвещает.
Или думаете что у рашки в генштабе одни придурки сидят и не видят реальное соотношение сил по основным родам войск?По авиации,по ударным вертолетам,по технике ,по кораблям?